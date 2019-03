Neįtikėtina drama Atlantoje: keturi pratęsimai, 329 taškai ir Youngo karjeros rekordai

Anonimas

Ziauru, kaip per all starsus. Idomu kokie bulls vizija mato vadovai, nes komanda surinkti visiskai be idejos. Manau Bulls turetu sieti ateiti su Markkanenas ir LeVine, jauni zaidejai, bet jau dabar gerai atsiskleide, dar Porter butu neblogas, bet jo alga kosmine, tad uz tokius pinigus geriau jau koki star paimtu. Turi komandoje ivykti kardinalus pokyciai pakeiciant kokius 8 zaidejus, nes realiai dabar gal 4 zaidejai tempia ta lygi.