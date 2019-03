„BasketNews.lt“ NBA klubų reitingas (VIII): blėstančios „Lakers“ viltys ir netikėti atkrintamųjų kandidatai

Nuotr.: AP – Scanpix Nuotr. AP – Scanpix Šarlotėje praūžus „Visų žvaigždžių“ savaitgaliui, Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubai išsirikavo paskutinei reguliariojo sezono stadijai, iki kurio pabaigos likus mažiau nei 20 rungtynių, sustiprins arba praras turimas pozicijas prieš artėjančias atkrintamąsias. Tinklalapis „BasketNews.lt“ įvertina, kaip NBA komandos atrodo šiuo metu ir kokių rezultatų galima tikėtis ateityje. Tai subjektyvus reitingas, todėl savo nuomones kviečiame pareikšti komentaruose. 1. (-) Milvokio „Bucks“ (48-15) Toliau sunkiai sustabdoma „Bucks“ tapo pirmąja bei kol kas vienintele komanda, užsitikrinusia vietą atkrintamosiose, ir per pastarąsias tris savaites suklupo vos sykį, kuomet paskutiniame mače 111:115 nusileido Jutos „Jazz“. 2. (+1) Toronto „Raptors“ (46-18) Nuo Marco Gasolio atvykimo „Raptors“ per devynerias rungtynes suklupo viso labo du kartus. Ispano pelnomų taškų ir atkovotų kamuolių vidurkiai krito nuo tų, kurie buvo „Grizzlies“ ekipoje, tačiau jis taip pat žaidžia 10 minučių mažiau, o rezultatyvių perdavimų rodikliai išliko kone identiški – 4,3 prieš 4,6. Jog po ispano atvykimo kamuolys pradėjo judėti geriau, byloja ir skaičiai. „Raptors“ šio sezono vidurkis yra 24,9 rezultatyvaus perdavimo per mačą, per pastarąsias aštuonerias rungtynes šis skaičius siekia 29,4. 3. (-1) „Golden State Warriors“ (44-19) Po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio „Warriors“ grįžo gana slogiai. NBA čempionai per paskutines 6 rungtynes patyrė tris nesėkmes, įskaitant ir prieš tokias komandas kaip Orlando „Magic“ bei Majamio „Heat“ – klubus, kuriuos „Warriors“ turėtų įveikti net ir be visų savo žvaigždžių. 4. (+1) Denverio „Nuggets“ (42-20) Penkių pergalių seriją turėję „Nuggets“ kiek stabtelėjo ir patyrė dvi nesėkmes paeiliui. Vis tik per minėtąją seriją „Nuggets“ patiesė dėl vietos atkrintamosiose kovojančius Los Andželo „Clippers“ bei Sakramento „Kings“ klubus ir tiesioginius varžovus turnyrinėje lentelėje Oklahomos „Thunder“, prieš kuriuos galingą pasirodymą surengė ir komandos lyderis Nikola Jokičius. 5. (+1) Filadelfijos „76ers“ (40-23) Po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio „76ers“ verčiasi be Joelio Embiido, tačiau didelio formos kritimo komandos žaidime nesimato. Filadelfijos ekipa per 5 mačus suklupo dukart, kuomet nusileido Portlando „Trail Blazers“ bei „Warriors“. Prieš NBA čempionus „76ers“ galėjo įsirašyti pergalę, tačiau išbarstė 16 taškų pranašumą. Lyderio rolę perėmęs Benas Simmonsas per šią atkarpą vidutiniškai renka po 20 taškų, atkovoja po 10,8 kamuolio ir atlieka po 7,6 rezultatyvaus perdavimo. 6. (+1) Indianos „Pacers“ (41-23) „Pacers“ pastaruoju metu demonstruoja kiek banguotą žaidimą ir per paskutines 6 rungtynes po tris kartus laimėjo bei suklupo, tačiau bent jau kol kas trečiąją poziciją Rytų konferencijoje išlaikyti sugebėjo. Vis tik per artimiausius 12 mačų Domanto Sabonio komanda dukart susitiks su „Nuggets“ ir „Thunder“, o po kartą su tokiais klubais kaip „76ers“, „Blazers“, „Clippers“, „Warriors“ bei „Celtics“. Taigi Indianos ekipa darbo tikrai turės. 7. (+2) Portlando „Trail Blazers“ (39-24) Bene karščiausia lygos komanda po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio pertraukos. „Blazers“ iškovojo 5 pergales iš 6 galimų, o vienintelė nesėkmė buvo patirta Toronte, kur Portlando klubą paskandino Kawhi Leonardo metimas. Tokie sėkmingi rezultatai „Blazers“ ekipai leido pasivyti trečioje Vakarų konferencijos vietoje esančius „Thunder“. 8. (+2) Hjustono „Rockets“ (38-25) Kaip ir „Blazers“, galingą formą pagavo ir „Rockets“. Mike‘o D‘Antoni auklėtiniai turi 5 pergalių paeiliui seriją, per kurią buvo patiesę pačius „Warriors“. Per šią atkarpą solidų žaidimą demonstruoja Chrisas Paulas, kuris dalį krūvio nuima nuo ekipos lyderio Jameso Hardeno. Įžaidėjas po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio vidutiniškai renka po 18,7 taško ir atlieka po 10 rezultatyvių perdavimų. 9. (-5) Oklahomos „Thunder“ (39-24) Visiškai skirtingos nuotaikos yra „Thunder“ stovykloje. Puikią žaidimo formą įgavusi Oklahomos ekipa po savaitės pertraukos grįžo gerokai atvėsusi ir per paskutines 7 rungtynes pergale džiaugėsi 2 kartus. 10. (+1) Jutos „Jazz“ (36-26) Dar viena Vakarų konferencijos ekipa, fiksuojanti puikius rezultatus. „Jazz“ sugrįžimą po „Visų žvaigždžių“ pradėjo pralaimėjimu dviejų pratęsimų trileryje su „Thunder“, tačiau nuo to laiko iškovojo 4 pergales iš eilės, o pastarajame mače 115:111 patiesė lygos lyderius „Bucks“. Nemaža to priežastis – atsigavęs Donovanas Mitchellas. Gynėjas per paskutines 10 rungtynių vidutiniškai rinko po 27,5 taško, kuomet jo bendras sezono vidurkis siekia 23,3 taško per susitikimą. 11. (-3) Bostono „Celtics“ (38-26) Itin prastą formą demonstruojantys „Celtics“ per paskutinius 6 mačus laimėjo vos kartą, o lyg to būtų negana, panašu, jog komandos rūbinėje netrūksta problemų. Komandos puolėjas Marcusas Morrisas užsiminė, jog žiūrėdamas į „Celtics“ mato būrį pavienių žaidėjų ir teigė, jog komandoje nėra smagu jau kurį laiką. 12. (+2) Los Andželo „Clippers“ (36-29) Kiek banguotai žaidžiantys „Clippers“ pastaruoju metu pergalę švęsdavo kas antrose rungtynėse, tačiau vis tiek pasiekė daugiau pergalių už pagrindinius konkurentus dėl vietos atkrintamosiose. Net ir po Tobiaso Harriso mainų „Clippers“ ekipoje yra penki krepšininkai renkantys po dviženklį taškų skaičių, kas daro Kalifornijos ekipos puolimą sunkiau nuspėjamu. 13. (-1) San Antonijaus „Spurs“ (35-29) Tris pralaimėjimus iš eilės patyrę „Spurs“ atsitiesė bei iškovojo dvi pergales paeiliui, kuomet 105:93 pranoko „Pistons“ ir 116:102 įveikė „Thunder“. Vakarų konferencijoje Greggo Popovichiaus auklėtiniai toliau išlieka savo padėties šeimininkais – „Kings“ klubą „Spurs“ lenkia keturiomis pergalėmis. 14. (-1) Sakramento „Kings“ (31-31) Vienintelį kartą po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio laimėję „Kings“ šiuo metu yra patyrę tris pralaimėjimus paeiliui ir gerokai apsunkino savo padėtį dėl vietos pirmajame Vakarų konferencijos aštuntuke. Artimiausiu metu Sakramento klubas žais su kiek silpnesnėmis komandomis, taigi pagerinti savo pozicijas „Kings“ galimybę turės. 15. (+4) Detroito „Pistons“ (31-31) Per paskutines 6 rungtynes tik kartą suklupę „Pistons“ vėl įsiveržė į atkrintamąsias garantuojančią vietą ir užsiropštė iki pat šeštosios Rytų konferencijos pozicijos. Detroito ekipa turi pergale mažiau negu „Nets“, tačiau yra sužaidę trejomis rungtynėmis mažiau ir savo pozicijas galės sustiprinti. Tvarkaraštis Dwane‘o Casey kariaunai taip pat palankus. Per artėjančius 5 mačus „Pistons“ dukart sužais su „Bulls“ bei po kartą susitiks su „Timberwolves“, „Heat“ ir pagrindiniais konkurentais „Nets“. 16. (-1) Bruklino „Nets“ (32-33) Ne kokią formą demonstruojantys „Nets“ yra pralaimėję tris kartus iš eilės. Bruklino ekipai ypač nesėkmingas buvo vasario mėnuo – per 11 žaistų rungtynių „Nets“ suklupo 7 kartus. 17. (+5) Orlando „Magic“ (30-35) Per paskutines 10 rungtynių „Magic“ iškovojo net 7 pergales ir Rytuose užsiropštė į pirmąjį aštuntuką. Komandos rezultatai iš dalies primena anomaliją. Per šią atkarpą „Magic“ savo kelyje patiesė „Warriors“, „Bucks“ ir „Raptors“, tačiau taip pat sugebėjo patirti nesėkmes prieš „Bulls“, „Knicks“ bei „Cavaliers“. Per artėjančius 10 mačų, „Magic“ 8 susitikimus žais su apatinės lentelės komandomis. Jeigu Orlando klubas pradės skinti pergales prieš ekipas, kurias privalo įveikti, juos pamatyti atkrintamosiose bus itin realu. 18. (-1) Los Andželo „Lakers“ (30-33) „Lakers“ šiame reitinge būtų galima dėti dar žemiau, tačiau šalia esančios komandos demonstruoja panašiai blogą formą, o toliau atskirtis tarp ekipų jau yra gerokai didesnė. Kaip bebūtų, „Lakers“ ir toliau neranda būdų kaip išspręsti savas problemas, o nuo to karto, kai LeBronas Jamesas pasakė, jog aktyvavo atkrintamųjų režimą, „Lakers“ per 6 rungtynes pasiekė viso labo 2 pergales. Geriausiai Kalifornijos situaciją atspindėjo pralaimėjimas 109:118 absoliutiems lygos autsaideriams „Suns“ bei LeBrono nesuvaldytos emocijos šio susitikimo metu. 19. (-3) Šarlotės „Hornets“ (29-34) „Hornets“ per pastaruosius 6 susitikimus taip pat džiaugėsi tik dviem pergalėmis. Prie to prisidėjo gan nelengvas tvarkaraštis, mat per šią atkarpą nusileista „Blazers“, „Rockets“ bei „Warriors“ klubams. Kaip bebūtų, „Hornets“ prarado turėtą vietą atkrintamosiose. 20. (-) Majamio „Heat“ (28-34) Po savaitės pertraukos kalnų nevertė ir „Heat“. Floridos ekipa pasiekė 2 pergales iš 6 galimų, o situacija galėjo būti dar blogesnė, jeigu ne fantastiškas Dwyane‘o Wade‘o metimas mače su „Warriors“. 21. (-) Minesotos „Timberwolves“ (29-34) „Timberwolves“ gyvena tokiomis pačiomis nuotaikomis, kaip ir aukščiau išvardytos ekipos. Minesotos klubas sunkiai skina pergales, tačiau vis tiek išlaiko atstumą nuo žemiau esančių komandų, taigi jų pozicija lieka nepakitusi. Bene vienintelis pozityvas – įspūdingas Karlo Anthony-Townso žaidimas. „Visų žvaigždžių“ mače dalyvavęs puolėjas po renginio Šarlotėje vidutiniškai pelno po 35,2 taško ir atkovoja po 16,5 kamuolio. 22. (+2) Naujojo Orleano „Pelicans“ (29-36) Anthony Daviso žaidimą toliau ribojantys „Pelicans“ pastarajame mače sugebėjo pateikti staigmeną bei patiesė „Nuggets“ ekipą. Apskritai, Naujojo Orleano ekipa po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio rodo vidutiniškus rezultatus – 3 pergalės bei 3 pralaimėjimai. 23. (-) Vašingtono „Wizards“ (26-37) „Wizards“ po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio pertraukos 4 kartus iš 5 žaidė su atkrintamųjų kalibro komandomis ir per šią atkarpą iškovojo dvi pergales. Rezultatai toli gražu nėra idealūs, tačiau kiek geresni nei daugumos šalia esančių komandų, taigi JAV sostinės ekipa išlaiko tą pačią poziciją. 24. (-6) Dalaso „Mavericks“ (27-35) Solidžią pergalių seriją prieš tris savaites fiksavę „Mavericks“ krito į duobę bei per paskutinius 7 susitikimus triumfavo tik kartą ir kaipmat atsidūrė Vakarų konferencijos apačioje. Jeigu anksčiau ir buvo galima tyliai pagalvoti apie potencialų Dalaso klubo pasispardymą dėl vietos atkrintamosiose, pirmasis Vakarų konferencijos aštuntukas šiai ekipai jau yra per toli. 25. (-) Memfio „Grizzlies“ (25-40) Į Memfį atvykęs Jonas Valančiūnas aikštelę kur kas dažniau palieka nuleista galva. Lietuvis „Grizzlies“ uniformą vilkėjo jau 7 kartus, tačiau per šią atkarpą Memfio ekipa pasiekė tik dvi pergales. Vis tik galima pasidžiaugti pagerėjusia uteniškio statistika. „Grizzlies“ gretose Valančiūno vidurkiai siekia 18,4 taško, 10,1 atkovoto kamuolio bei 2,4 rezultatyvaus perdavimo. Palyginimui, bendra lietuvio statistika šį sezoną yra 13,9 taško, 7,8 sugriebto kamuolio ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo. 26. (-) Atlantos „Hawks“ (22-42) Atlantos ekipa ir toliau išlieka stipriausia tarp silpniausių komandų. Po savaitės trukmės pertraukos „Hawks“ iškovojo 3 pergales iš 6, o lenktynes dėl geriausio metų naujoko atgaivinti bandantis Trae Youngas taip pat demonstruoja puikią formą. Įžaidėjas po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio vidutiniškai renka po 32 taškus ir atlieka po 9,5 rezultatyvaus perdavimo. 27. (-) Čikagos „Bulls“ (18-46) Panašu, jog vykusi pertrauka „Bulls“ klubui išėjo į naudą, mat per šešerias rungtynes Čikagos krepšininkai pasiekė 4 pergales ir taip atsiplėšė nuo paskutiniojo turnyrinės lentelės trejeto. 28. (-) Klivlando „Cavaliers“ (16-48) Pastaruoju metu su kitais lygos autsaideriais žaidę „Cavs“ visose rungtynėse įrodė savo pranašumą. 111:98 buvo nugalėti „Suns“, 112:107 – „Grizzlies“ ir 125:118 „Knicks“, o praėjusią naktį patiesė ir dėl vietos atkrintamosiose kovojančius „Magic“. Į aikštelę grįžęs Kevinas Love‘as per šią atkarpą rinko po 21,6 taško ir atkovojo po 11,4 kamuolio. 29. (+1) Niujorko „Knicks“ (13-51) „Knicks“ nuo praėjusio reitingo sugebėjo nutraukti 18 pralaimėjimų seriją ir per paskutinius 6 susitikimus sugebėjo pasiekti net 3 pergales, kurios sudaro beveik ketvirtadalį visų pasiektų laimėjimų šiame sezone. 30. (-1) Finikso „Suns“ (13-50) „Suns“ taip pat fiksavo ne ką trumpesnę nesėkmių seriją nei „Knicks“ – 17 iš eilės. Vis tik pastaruoju metu atsigavo ir Arizonos klubas, kuris šventė dvi pergales per pastarąsias trejas rungtynes. Vis tik prasčiausias pergalių-pralaimėjimų balansas priklauso būtent „Suns“ ekipai, o todėl ji ir ritasi į reitingo dugną.

