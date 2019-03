Geriausiu Europos krepšininku išrinktas Antetokounmpo įveikė didžiulę Dončičiaus konkurenciją

ayo

is donciciaus daro izimybe per daug anskti, tegu pirma jis ka nors pasiekia playoffuose arba bent jau i tuos playoffus patenka, o tada jau tegu hypina. Nes dabar tai pvz tie visi jo pasiekimai europoje nk nereisq ziurint is nba perspektyvos.



Jokic komanda ims antra vieta vakaruose bet jeigu chebryte galvoja kad doncic yra geriau tai manau metas nusileist i realybe nes taip gali ir sugadint zaideja