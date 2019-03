Į Pasvalį atvykusio Aukštikalnio tikslas – perlipti „Lietkabelio“ barjerą

Nuotr.: BNS

Lukas Aukštikalnis nurijo karčią piliulę ir grįžo į patikrintą vietą. Legionieriaus karjera Ispanijoje nebuvo tokia saldi, kokios tikėjosi 22-erių gynėjas. Todėl atsiradus galimybei Aukštikalnis grįžo į Lietuvą ir persikėlė į Pasvalį.

„Paskambino Gediminas (Petrauskas, – Red.), parodė iniciatyvą, kad būčiau čia, ir tai labai džiugina, – duodamas interviu LKL.lt svetainei sakė Aukštikalnis. – „Pieno žvaigždžių“ komanda yra geros formos, man palankus jos stilius. Manau, turėčiau greitai įsilieti ir padėti komandai.“

Aukštikalnis prie „Pieno žvaigždžių“ prisijungė antradienį ir jau poryt debiutuos su mėlynais marškinėliais.

Debiutas bus ypatingas: šeštadienį laukia Panevėžio „Lietkabelis“ – komanda, kuriai Aukštikalnis atidavė šešis sezonus ir su kuria pernai vasarą karčiai išsiskyrė.

Aukštikalnio tėvas Irmantas Aukštikalnis buvo ilgametis „Lietkabelio“ rėmėjas. Praėjusį sezoną iš „Lietkabelio“ atleistas treneris latvis Artūrs Štalbergs pareiškė, kad I. Aukštikalnis reikalavo suteikti sūnui daugiau laiko aikštėje.

Vasarą „Lietkabelis“ išsiskyrė su abiem Aukštikalniais, o nauja krepšininko stotelė Pasvalyje – galimybė įrodyti, kad latvių trenerio kalbos buvo iš piršto laužtos.

„Niekada nesureikšminau tokių pasisakymų, – apie Štalbergo mestus kaltinimus sakė L. Aukštikalnis. – Visuomet kažkas šnekės, o aš savo žaidimu turiu užtildyti šnekančiuosius. Noriu kuo geriau pasirodyti, stengsiuosi maksimaliai išnaudoti likusį sezoną.“

„Pieno žvaigždės“ šeštadienį namie priims „Lietkabelį“, rungtynes nuo 17.20 val.

Aukštikalnio teigimu, motyvacijos jam netrūks.

„Lietkabelio“ komandoje praleidau 6 metus, tad širdyje lieka prisiminimai, komandos draugai, atmosfera, – sakė gynėjas. – Išsiskyrėme kaip išsiskyrėme – toks gyvenimas. Bet nejaučiu neapykantos. Galbūt bus daugiau motyvacijos nei prieš kitas komandas.“

Aukštikalnis praėjusį sezoną „Betsafe–LKL“ per 46 rungtynes rinko po 6,2 taško per 16 aikštėje praleistų minučių. Vasarą jis persikėlė į antrosios Ispanijos lygos Hueskos „Levitec“ komandą ir rinko po 8 taškus per 20 minučių.

„Nuo pradžių man žadėjo lyderio rolę, bet nuvažiavęs supratau, kad kažkas ne taip, – sezono pradžią prisiminė naujasis „Pieno žvaigždžių“ pirkinys. – Pasirengimas buvo geras, įgavau gerą formą, bet mano žaidimo laikas vis mažėjo, neturėjau trenerio pasitikėjimo, nebuvo komunikacijos.

Pasitaikius progai išvykau ir grįžau namo su mintimis, kad žaisiu Lietuvoje, nes Europoje žaidėjų registracija daug kur baigėsi vasarį.

Į Lietuvą grįžau po pusmečio ir pažiūrėsiu, kas pasikeitė. Nemanau, kad įvyko daug pokyčių. Lyga stipri ir čia yra tai, ką gali gauti ne visur. Sąlygos ten buvo prastos.

Taip, pirmi metai užsienyje nelabai nusisekę, bet tai gera patirtis. Pamačiau daug dalykų, kurių nežinojau. Aišku, patirtis kartoka, bet taip neturėtų būti visada. Užsienyje yra gerų klubų su geromis organizacijomis, tad ateityje įmanoma patekti į gerą komandą ir rodyti gerus rezultatus.“

Bet artimiausi krepšininko tikslai – Pasvalyje. Ir tie tikslai susiję su pergalėmis prieš „Lietkabelį“.

„Norisi dar daugiau pergalių, – pabrėžė Aukštikalnis. – Atkrintamosiose varžybose turbūt susidursime su „Lietkabeliu“ ir norisi perlipti tą pirmą barjerą.“

„Pieno žvaigždės“ (13 pergalių – 10 pralaimėjimų) jau šeštadienį galės pakilti į ketvirtą vietą „Betsafe–LKL“ čempionate, jei įveiks „Lietkabelį“ (14-9) savo aikštėje.

Abi komandos tvirtai atitrūkusios nuo šeštos pozicijos, o trečia vieta sunkiai pasiekiama, tad didelė tikimybė, kad būtent „Pieno žvaigždės“ ir „Lietkabelis“ susidurs ketvirtfinalyje kaip kertvirta ir penkta lygos komandos.

Abi komandos šį sezoną pasidalijo po pergalę reguliariajame sezone.