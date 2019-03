Ispaniškas vizitas: „Žalgiris“ – „Gran Canaria“ 46:27 (po II kėl.)

Kaip ten Antanas?

Kur dingo sita bomzara? Dar nepareiske kad dabar mes 2000e uz Canarijos pergale? Ar dar neatsigavo po pliuchos nuo Valencijos ir dabar aiskins kad nieko to tas galingas pralosimas nes is anskciau yra zymiai daugiau laimejes?:DD



2019-03-05 12:52



Antanas



Nu ka,metas praturteti kai reikalas. Uz snd ryto pergale uzmeciau didziausia suma per 2sezonus,tai 2000eur. Biski rizikos yra bet tikiu kad snd rytas sudauzys valensija. Taigi navaras bus virs 10000eur. Dar 500eur uzmeciau kad rytas ims serija 2:0. Ten navaras bus taipat didelis,virs 7000stuku,aisku cia rizika dar didesne,bet lb jau viliojantys kofai. Tad is viso planuoju uzkalti virs 17000stuku euru. Va cia tai varke bus! Ne taip jus uba.gai statot po 10eur. Pirmyn rytas!