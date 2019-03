LKL žodis: teisėjas klydo „Ryto“ rungtynėse, sekretoriatas blogai įvertino situaciją Prienuose

Nuotr.:

Šią savaitę rubrikoje „Teisėjo švilpukas“ analizuojami keturi epizodai iš „Betsafe–LKL“ praėjusios savaitės kovų.

Atkreipiame dėmesį, kad atrenkami tie momentai, kurie yra ne itin dažni krepšinio aikštelėse – taip siekiama šviesti krepšinio visuomenę apie taisyklių traktavimus ir paaiškinti teisėjų sprendimus.

Visus epizodus atrenka ir juos aiškina LKL teisėjų direktorius Algimantas Pavilonis ir Krepšinio teisėjų asociacijos prezidentas Kęstutis Pilipauskas.

1 momentas: pražanga gynėjui ar puolėjui? („Neptūnas” – „Žalgiris”)

Žaidėjas Nr. 5 (Lorenzo Williamsas) vėluoja užsiimti legalią gynybinę padėtį: atbėga iš šono ir krenta, imituodamas varžovo Nr. 40 (Mariaus Grigonio) pražangą.

Be to, Williamsas griūdamas savo kaire ranka stukteli per dešinę Grigonio ranką. Tad teisėjo sprendimas skirti pražangą gynėjui teisingas.

2 momentas: paprasta pražanga ar nesportinė? („Pieno žvaigždės” – „Rytas”)

Varžovų krepšio link pabėgusiam žaidėjui Nr. 9 (Gyčiui Sirutavičiui) perduotas kamuolys, tačiau, bandydamas sustabdyti greitą puolimą, jį rankomis sulaiko gynėjas Nr. 18 (Mindaugas Girdžiūnas). Gynėjui teisingai skirta nesportinė pražanga.

3 momentas: puolėjo vaidyba ar gynėjo pražanga? („Pieno žvaigždės” – „Rytas”)

Kuomet žaidėjas Nr. 25 (Jay Threattas) pašoka metimui į krepšį, tarp jo ir besiginančio žaidėjo Nr. 3 (Chriso Kramerio) pakankamai laisvo ploto, kuriame gali nusileisti metikas.

Siekdamas sutrukdyti metimui Krameris iškelta ranka žengia į priekį ir ore esantis Threattas nusileidžia ant kairės Kramerio pėdos. Puolėjas, vengdamas traumos, krenta.

Šiuo atveju Threatto judesys ore (panašus į bandymą imituoti pražangą, išmetant į priekį dešinę koją) tampa nereikšmingu. Teisėjas suklydo, neužfiksavęs pražangos gynėjui ir paskyręs techninę pražangą Threattui („Pieno žvaigždžių komanda prieš tai jau buvo įspėta už vaidybą).

4 momentas: ar teisingas atakos laikas? („Skycop” – „Dzūkija”)

„Skycop” komanda įmeta kamuolį iš už galinės linijos po taiklaus varžovų metimo. Netikėtai kamuolį perima „Dzūkijos” žaidėjas Nr. 11 (Paulius Danisevičius).

Atakos laikininkas, kuris jau buvo spėjęs paleisti „Skycop” atakai skirtas 24 sek., klaidingai perjungia atakos laikrodį naujai „Dzūkijos” atakai į 14 sek. Tai neteisinga, kadangi pagal taisykles komandai, perėmusiai kamuolį aikštelėje žaidimo metu, turi būti skiriamos 24 sek.

Deja, nė vienas iš aikštelės teisėjų to nepastebėjo ir, sustabdęs žaidimą, nepakoregavo atakos laikrodžio. Tokiu atveju galima naudotis ir skubios peržiūros sistema (SPS).