Finalo link: „Aisčių-LSMU“ pasitikėjimą sutvirtinęs titulas ir „Kibirkšties“ treniruotės be lyderės

Nuotr.: E. Šemiotas

Nuotr. E. Šemiotas

Šeštadienį „Ryto“ arenoje – visą savaitgalį šurmuliuosiančio Baltijos lygos finalo ketverto turnyro startas.

Pirmąją dieną keturios stipriausios čempionato komandos – Rygos TTT, Kauno „Aistės-LSMU“, Vilniaus „Kibirkštis“ ir Talino „Ulikool“ – stos į mūšius pusfinaliuose, kuriuose sieks vietos debiutinių pirmenybių finale.

Nuotr. Dainius Vytas

Pirmoje poroje – 13 valandą prasidėsianti „Aisčių-LSMU“ ir „Ulikool“ akistata

Kauno komanda reguliariajame sezone su santykiu 10-4 finišavo antra, o ketvirtfinalyje įveikė Klaipėdos „Fortūnos“ barjerą. Tuo metu Talino ekipa (5-9) užėmė šeštąją vietą ir tarp keturių stipriausių pateko eliminuodama trečioje vietoje įsitvirtinusią Rygos „Stradina Universitate“.

Dusyk „Ulikool“ reguliariajame etape kartu su savo krepšininkėmis įveikęs Rokas Kondratavičius dar tuomet įsitikino, jog Talino klubas nedemonstruoja tokio krepšinio, kokį galėtų. Būtent dėl šios priežasties „Aisčių-LSMU“ specialistas nė kiek nenustebo išvydęs „Ulikool“ šuolį iš šeštosios vietos į finalinį ketvertą.

„Man tai didelės staigmenos nebuvo, nes jos visą sezoną turėjo traumų, kas joms neleido žaisti visu pajėgumu, – tinklalapiui „Moterulyga.lt“ sakė Kondratavičius. – Visos pasveiko ir ta komanda tikrai yra pavojinga. Poroje su Rygos ekipa aš jas laikiau apylygėmis komandomis.

Aišku, galbūt nustebino tos pirmos rungtynės, kai Ryga pralaimėjo net 23 taškais. Tas galbūt kažkiek nustebino, nes galvojau, kad bus įtemptesnė serija. Kad Talino komanda perėjo tą barjerą, tikrai nenustebino. Su visa sudėtimi šita komanda yra labai pavojinga ir labai įvairi. Nebus lengva, bet tam ruošėmės ir, manau, esame pasiruošę.“

„Aistės-LSMU“ pirmoje tarpusavio dvikovoje „Ulikool“ nugalėjo 75:63, o antroje – 71:63. Esčių gretose ryškiai žiba Annika Koster, vidutiniškai per 34 minutes pelnanti po 15,1 taško, atkovojanti po 9,5 kamuolio, išdalijanti po 3,7 rezultatyvaus perdavimo bei renkanti po 20,5 naudingumo balo.

Paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse su Šiaulių „Šiauliais-Universitetu“ 182 cm ūgio puolėja užfiksavo pirmąjį trigubą dublį – per 25 minutes įmetė 11 taškų, sugriebė 10 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Ji baudė ir kaunietes, tačiau tik pirmajame mače, kada pelnė 17 taškų, atkovojo 10 ir perėmė 7 kamuolius bei įsirašė 30 naudingumo balų.

Antrajame susitikime „Aistės-LSMU“ Koster sustabdė ties 5 taškais. Estė dar sugriebė 8 kamuolius bei išdalijo 4 rezultatyvius perdavimus, tačiau 6 sykius suklydo.

„Koster – visiška komandos lyderė. Aišku, jos statistika buvo apmažėjusi tuo momentu, kai traumą gavo pagrindinė įžaidėja Birgit Piibur. Koster – stipriai priklausoma nuo pirmo numerio. Kada yra gera įžaidėja, šiuo atveju kaip Piibur, tada Koster dar labiau atsiskleidžia kaip žaidėja, galinti daryti viską: gali pataikyti iš perimetro, gali sužaisti nugara ir veidu į krepšį. Ruošėmės jai ir dedamės tam tikrus akcentus gynyboje, bet, mano nuomone, svarbiausia – sustabdyti jų įžaidėją, nuo kurios viskas prasideda ir ji įveda Koster bei kitas žaidėjas į žaidimą.

Laukia tikrai sunki kova, komanda daug bėga, turi techniškas žaidėjas, žaidžia daug greito krepšinio. Pagrindinis dalykas bus sustabdyti jų greitą krepšinį, aukštos žaidėjos yra metančios, pavojingos. Mums galbūt tai nėra paranku, bet reikės su tuo stipriai tvarkytis“, – kalbėjo Kondratavičius.

Jo vadovaujama komanda šį finalinį turnyrą pasitinka dar visai neseniai jau laimėjusi vieną sezono finalą – vasario 16-ąją Karalienės taurės finale nugalėjo Vilniaus „Kibirkštį“ ir kėlė į viršų pirmąjį sezono trofėjų. „Aisčių-LSMU“ strategas pripažįsta, jog triumfas sustiprino komandą viduje ir tikėjimu jos galimybėmis.

„Prideda daug, daugiausiai prideda pasitikėjimo savimi puolime – vyksta užtikrintesni metimai ir veiksmai. Ir tas jautėsi rungtynėse, kurias žaidėme po finalo. Šiuo atveju pagal visas prognozes mes einame į tas finalines rungtynes kaip favoritai. Negaliu pasakyti – tai gerai ar blogai. Žaidžiant su favorito statusu slegia didesnė įtampa, nes visi tikisi mūsų pergalės.

Mes esame pasiruošę, o mūsų pagrindinis darbas – atiduoti 100 proc. energijos gynyboje ir puolime. Visi taktiniai dalykai ir metimai ateina savaime. Neslėpsiu, tas finalas pridėjo pasitikėjimo savimi, bet jis baigėsi ir reikia žiūrėti į priekį. Tas finalas gali greitai pasimiršti, jei prasčiau pasirodysime artėjančiose rungtynėse. Atsakingai ruošėmės ir manau, kad viskas bus gerai“, – į pusfinalį žvelgė Kondratavičius, pasidžiaugęs, jog beveik visos krepšininkės yra pasiruošusios žaisti.

Vienintelė Evelina Januševičiūtė yra susižeidusi čiurną, tuo metu 16-metė Klaudija Janionytė dėl ligos yra iškritusi iš rikiuotės.

Nuotr. Augustas Didžgalvis

Antroje poroje – 16 valandą startuosiantis „Kibirkšties“ mūšis su TTT

Ketvirtąją vietą reguliariajame sezone užėmusiai „Kibirkščiai“ teko rimčiausias turnyro iššūkis. Šį sezoną Baltijos čempionate nė karto nesuklupusi Rygos komanda reguliariajame laimėjo visas 14 rungtynių, o ketvirtfinalyje be didesnio vargo nugalėjo Šiaulių „Šiaulius-Universitetą“. Vilnietės kelyje į finalo ketvertą pranoko penktoje pozicijoje likusią Ukmergės „Vilkmergę“.

„Kibirkštis“ su TTT kovojo dar ne taip seniai – prieš dvi savaites vykusiame paskutiniame reguliariojo sezono susitikime. Tąkart sostinės klubas Latvijos čempionėms nusileido 69:88. Vasario viduryje Valdą Gecevičių vyr. trenerio poste pakeitusiam Algirdui Paulauskui tai buvo tik antrasis mačas prie „Kibirkšties“ vairo.

„Paprasčiausiai labai prastai gynėmės, padarėme tokių vaikiškų klaidų, kurias rytojaus rungtynėse reikės pataisyti, – tinklalapiui „Moterulyga.lt“ kalbėjo Paulauskas. – Taip pat turime tobulinti savo puolimą, kaip galima labiau susižaisti tarpusavyje tuo pačiu ruošiantis lemiamoms kovoms Lietuvos lygoje, ir paprasčiausiai žaisti gražų krepšinį.“

Šią savaitę „Kibirkšties“ varžovės gyvena pašėlusiu ritmu. Jos pradžioje įveikė 2,7 tūkst. kilometrų išvyką į Jekaterinburgą, tačiau ten pirmajame Eurolygos ketvirtfinalio mače 45:78 krito prieš šeimininkę UMMC. Prieš pat Baltijos čempionato finalo ketvertą Rygos komanda penktadienį namuose žais atsakomąsias ketvirtfinalio rungtynes.

Įskaitant dvejas finalo ketverto rungtynes, Latvijos klubas per savaitę iš viso sužais ketverias rungtynes, iš kurių trejas per tris dienas. Visgi Paulauskas to nesureikšmina, kaip galimo faktoriaus bandant pusfinalyje palaužti TTT.

„Jie turi ilgą suoliuką, turi 12 žaidžiančių ir patyrusių žaidėjų. Čia nieko naujo, žiūrint į pasaulio ir Europos čempionatus, kur 2-3 dienas žaidžia, vieną ilsisi, – pažymėjo „Kibirkšties“ specialistas. – Eurolygos komanda yra pasiruošusi žaisti ne vienas rungtynes per savaitę, o žaisti ištisai. Tai neturi joms atsiliepti. Tuo labiau, kad nėra ilgos kelionės – nuo Rygos iki Vilniaus yra 300 kilometrų. Na, aišku, jos keliavo į Jekaterinburgą, bet jau yra grįžusios.“

Tuo metu „Kibirkšties“ pasiruošimą apsunkino lyderės Morgan Pullins trauma. Kojos skausmus jaučianti legionierė šią savaitę visai nesitreniravo ir tik varstė procedūrų kambario duris. Vidutiniškai po 15,3 taško ir 17,4 naudingumo balo renkanti puolėja penktadienį dirbs su komanda bei mėgins pasiruošti finaliniam turnyrui „Ryto“ arenoje.

Į šį sezoną dėl menisko traumos neberungtyniausiančios Ievos Šimkutės vietą atvykusi Deja Middleton dar negalės padėti „Kibirkščiai“ dėl užtrukusių formalumų persikeliant iš Maroko. Nelaimei, puolėja treniruotėje dar ir nikstelėjo koją.

Su eile iššūkių susiduriantis Paulauskas „Kibirkšties“ vyr. trenerio kėdėje skaičiuoja trečią savaitę. Per tą laiką Vilniaus komanda nugalėjo „Ulikool“, po kartą pralaimėjo TTT ir „Vilkmergei“. Pastarajai atsirevanšavo atsakomajame susitikime ir pelnė vietą pusfinalyje.

„Žaidžiame taip pat, kaip buvo žaidžiama – kartais pavyksta geriau, kartais blogiau, – apie korekcijas žaidime kalbėjo Paulauskas. – Kiekvienos žaidėjos veiksmuose trūksta stabilumo, bet čia yra jaunas kolektyvas. Meistriškumas susideda iš patyrimo, o patyrimas iš kažkada padarytų klaidų. Reikia nevengti daryti klaidas, tik negalima tų pačių kartoti – galbūt kurti naujas (šypteli). Tokiu būdu galima tobulėti.“

Sekmadienį „Ryto“ arenoje vyks finalų diena. 12 valandą startuos kova dėl trečiosios vietos, o 15 valandą – dėl čempionių titulo. Daugiau informacijos – oficialioje lygos svetainėje.