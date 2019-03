Milaknis apie grįžusią konkurenciją: „Grandų pavadinimai jau ėjo kitoms komandoms“

Nuotr.: BNS

Du tritaškius iš eilės pataikęs Artūras Milaknis švystelėjo kumščiu per orą ir išrėkė savo emocijas Vilniaus „Siemens“ arenos tribūnoms.

Tos tribūnos tradiciškai per Kauno „Žalgirio“ ir „Ryto“ mūšį buvo pasidalinusios į dvi puses. Sekmadienio vakarą kauniečius palaikė per 400 žaliai–baltų gerbėjų ir tai viena gausiausių „Žalgirio“ fanų išvykų istorijoje.

Po triumfo Vilniuje 85:59 Artūras Milaknis džiaugėsi ne tik revanšu dėl Karaliaus Mindaugo taurės finalo, bet ir atgijusia intriga Lietuvoje.

„Paskutiniais metais grandų pavadinimai buvo skiriami kitoms komandoms“, – po akistatos sakė 6 taškus pelnęs ir po du atkovotus ir perimtus kamuolius susirinkęs snaiperis.

– Kiek smagu žaisti Vilniuje ir išsivežti pergalę? – „BasketNews.lt“ paklausė Milaknio.

– Smagu žaisti, apskritai smagu žaisti. Viskas gerai. Žinojome, kas suvažiuos fanai. Paskutinės rungtynės (su „Rytu“ – aut. past.) buvo tokios, kokios buvo. Nesižvalgome atgal, bet nori to ar ne, vis tiek kažkiek tai veikia. Džiaugiuosi tokia užtikrinta pergalė. Visa ši savaitė buvo gera.

– Atrodo, kad jūsų du tolimi metimai iš eilės perlaužė rungtynes, tačiau buvo sėkminga ir gynyba. Kuo komandai pavyko apsiginti?

– Aš liksiu prie savo. Jau esu minėjęs ne kartą – trys yra geriau negu du. Paprasta matematika. Jie daug kur rizikuoja ir duoda mesti. Akcentavome – jeigu laisvas, tai meti. Ypatingai džiugu dėl Thomaso Walkupo, kad pagaliau viską sustatė į vietas ir pataikė tuomet, kai buvo varžovų rizika. Gynyba buvo visai gera, didžiąją rungtynių dalį neblogai laikėmės plano ir gerai perskaitėme varžovų gynybines situacijas.

Rungtynių žaidėjas Brandon Davies Taškai 15 Naudingumas 24 Baudų metimai 75% 3/4 Rezultatyvūs perdavimai 4

– Kiek gynyba prieš „Rytą“ yra lengvesnė, kai nebėra Chriso Kramerio?

– Sunku pasakyti. Galbūt tik jiems trūko rotacijoje žmonių. Jeigu ir būtų Krameris, mūsų gynybinis planas prieš įžaidėjus nesikeistų. KMT finale irgi kontroliavome rungtynes, tik skirtumas šiandien buvo toks, kad dėjome žingsnį po to, kai susikrovėme 10 taškų pranašumą. Tuomet to žingsnio nebuvo. Reikia toliau ugdyti tokį mentalitetą, kad rungtynes turime uždaryti iki finalinės sirenos.

– Pagal tas emocijas, kurios girdėjosi iš rūbinės, panašu, kad ši pergalė nėra eilinė, ji suteikia papildomo džiaugsmo?

– Visada keliamas ažiotažas. Tu jauti, matai tai aplinkui, žmonėms tai labai daug reiškia. Čia, galima sakyti, yra paprastas reguliaraus sezono mačas su „Ryto“ ekipa, kuris turnyro lentelei nedaro įtakos, bet kai suvažiuoja tiek fanų, aplinkui keliamas toks ažiotažas, tai visa tai maloniai nuteikia. Tų rungtynių daug neturime, Eurolyga yra kita istorija. Reikia džiaugtis, kad galbūt sugrįžo vėl tas jausmas tiek iš vienų, tiek ir iš kitų, nes paskutiniais metais galbūt tai buvo prigesęs ir grandų pavadinimai ėjo kitoms komandoms. Džiugu, tai yra malonu. Tos emocijos visiems patinka, kad gali išsikrauti tokiose rungtynėse.

– Žaidžiate be trijų svarbių krepšininkų. Kiek prie to priprantate ir kiek to trūksta?

– Svarbių žaidėjų kaip ir neturime mes (šypsosi). Aišku, trūksta, visą sezoną trūksta. Visi jau kalbame daug laiko apie tą patį. Nieko naujo nepasakysiu – trūksta visų. Vienas sugrįžta, kitas iškrenta. Tas treniruočių procesas… Kartais ateini į treniruotę ir nesuprati, kurie treniruojasi: ar mūsų komanda, ar dublerių ekipa. Liūdna, kad sezonas taip susiklostė, bet jis nesibaigė. Manau, kad visi jau grįžinėja ir, kaip Paulius Jankūnas mėgsta sakyti, mes dar dainuosime visi kartu.