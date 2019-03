Patikimą dirigentą radęs „Žalgiris“ demonstruoja naują veidą

Thomasas Walkupas Nuotr.: BNS

Kauno „Žalgiris“ šį sezoną ilgai ieškojo patikimo atsarginio įžaidėjo. Vėlai sukomplektavę šią poziciją, klubo vadovai ir treneriai dėl traumų turėjo nuryti ne vieną karčią piliulę ir ieškoti įvairių variantų – nuo aštuoniolikmečio, iki tol žaidusio tik NKL, iki Europoje niekada nerungtyniavusio amerikiečio.

Eurolygos reguliariajam sezonui pasukus į finišo tiesiąją, atrodo, pagaliau spendimas buvo rastas. Tiesą sakant, jis čia buvo visą laiką, dėl traumų nepraleido nė vieno sezono mačo, tik rungtyniavo kitoje pozicijoje.

Thomaso Walkupo pastūmimas į įžaidėjo vietą pradeda nokinti vaisius, kurių treneris Šarūnas Jasikevičius laukė visą sezoną. „Žalgirio“ puolimas atrodo gyvybingas kaip niekada anksčiau, o gynyba – taip pat solidi.

Kauniečiai ketvirtadienį 85:79 nugalėjo Miuncheno „Bayern“ ir Eurolygoje pasiekė trečią pergalę per pastaruosius keturis mačus. Pridėkite triuškinamą laimėjimą Vilniuje prieš „Rytą“, ir tai galite vadinti sėkmingiausia „Žalgirio“ sezono atkarpa.

Walkupas nėra vienintelė to priežastis. Marius Grigonis ir drasko varžovų gynybą, ir cementuoja savąją, o po traumos atsigavęs Leo Westermannas ne tik mato dviem ėjimais į priekį, bet ir tinklelyje skandina tritaškius lyg akmenukus ežere.

„Gynėjų kūryba, – paklaustas, kas pasikeitė per pastarąsias kelias savaites, po mačo su Miuncheno „Bayern“ atsakė Jasikevičius. – Leo Westermannas po traumos jau geriau jaučiasi fiziškai, žymiai geriau juda. Thomasas Walkupas žaidžia puikią atkarpą, o nuo sausio mėnesio matome, kad Marius Grigonis yra vienas mūsų lyderių. Gynėjai taip prisideda prie Brandono, kuris daugiau mažiau duoda kiekvienose rungtynėse.

Prasideda žaidimas ne tik iš po krepšio, prasideda ir kūryba, ir kamuolys labai gerai vaikšto aplink perimetrą. Ir atrodome tikrai labai gražiai. Reikia tai tęsti.“

Rungtynių žaidėjas Marius Grigonis Taškai 18 Naudingumas 22 Baudų metimai 100% 5/5 Dvitaškiai 63% 5/8

Ketvirtadienį „Žalgiris“ puolime gražiai atrodė nepaisant to, kad pirmąsias rungtynes po traumos žaidęs Nate’as Woltersas toli gražu nepriminė savęs. Didžiausia to nesugriūvančio žaidimo priežastis – naują vaidmenį aikštėje gavęs Walkupas.

Pirmąsias 20 sezono rungtynių žaidęs atakuojančiu gynėju arba lengvuoju krašto puolėju, Walkupas 21-ajame mače, dvikovoje Maskvoje su „Chimki“, buvo pastumtas į įžaidėjo poziciją. Westermannas dėl traumos tada dar negalėjo žaisti, Derrickas Waltonas buvo praradęs paskutinius pasitikėjimo likučius, o Rokas Jokubaitis galbūt yra „Žalgirio“ ateitis, tačiau šiai dienai jis dar negali žaisti daug minučių Eurolygoje.

Viena vertus, Walkupas buvo pasirinktas iš bėdos, kai tiesiog reikėjo kažką daryti. Kita vertus, savo žaidimu jis demonstruoja, kad nusipelno vadintis „Žalgirio“ dirigentu.

Tai, ko jo žaidime nematėme per pirmus du sezono trečdalius, matome per paskutines kelias rungtynes. Walkupas prasiveržinėja po krepšiu, užbaiginėja atakas abiem rankomis, meta ir pataiko tritaškius.

Puolimo skaičiai iliustruoja tą drastišką pasikeitimą – Walkupas pastarąjį mėnesį ir Walkupas iki tol yra tarsi du skirtingi žaidėjai.

Per pirmas 20 sezono rungtynių amerikietis krepšį vidutiniškai atakuodavo po 3 kartus per dvikovą. Per pastaruosius 6 mačus, užimant įžaidėjo poziciją, – 6,3 karto.

Per pastarąsias 6 rungtynes Walkupas pataikė 7 tritaškius iš 14, kai iki tol – 5 iš 19.

Komandos draugus jis rasdavo visą sezoną (rezultatyvių perdavimų skaičiai išaugo nežymiai), tačiau į rankas gavęs kamuolį, tapo kur kas agresyvesnis pats atakuodamas krepšį.

„Dabar kamuolys mano rankose būna dažniau. Tada lengviau mesti, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ aiškino Walkupas. – Atakuoti su pasitikėjimu yra kur kas lengviau. Pastaruoju metu tikrai jaučiuosi geriau.

Nesu tikras, kodėl tai užtruko taip ilgai, bet tiesiog pagavau ritmą, o krepšinyje tai yra svarbu. Svarbu rasti ir pasitikėjimą. Jaučiuosi geriau.“

Pirmosios kelios rungtynės šioje pozicijoje Walkupui nebuvo itin rezultatyvios, tačiau prošvaistės „Žalgirio“ žaidime jau tada matėsi. Westermannui arba Woltersui besigydant traumas, didžiąją sezono dalį „Žalgiris“ buvo be tvirto antro įžaidėjo. Šią poziciją bandė užimti Walltonas, bet su juo komanda dažniau griuvo nei kėlėsi. Vien ko vertas pralaimėjimas Miunchene – ten „Žalgiris“ rungtynes paleido per kelias minutes, kai antroje mačo dalyje žaidimui dirigavo Waltonas. Jasikevičius juo tikėjo, tačiau kai tas pasitikėjimas išgaravo, reikėjo kažko naujo.

Walkupas iššūkį priėmė su noru.

„Atsakomybė stipriai pasikeičia. „Žalgiryje“ yra įžaidėjų sistema, todėl kaip įžaidėjas turi sustatyti žmones, kur jie turi būti. Reikia būti komandos lyderiu. Bandau tai padaryti ir atlikti tai, ką sako Šaras“, – sakė Walkupas.

Ketvirtadienį jo, Grigonio ir Westermanno trijulė sukūrė 65 iš 84 „Žalgirio“ taškų (40 taškų pelnė patys, 25 taškams asistavo).

Pridėkite gynybą, kur net Westermannas vakar pasižymėjo išplėšdamas kamuolį iš Petteri Koponeno rankų, o Walkupas ir Grigonis visą sezoną buvo stabiliai geri, ir gausime gynėjų liniją, su kuria „Žalgiris“ yra solidus.

Galbūt prireikė per daug laiko, galbūt tai jau neišgelbės reguliariojo sezono, bet sprendimas buvo rastas.

Tik pats Walkupas nesutiks, kad jis čia yra kažkuo svarbus.

„Ne, ne, – nukirto gynėjas, paklaustas, ar komandos žaidimo pagerėjimas susijęs su jo patraukimu į įžaidėjo poziciją. – Tai susiję su daugeliu žaidėjų, kurie pasitempė ir žaidžia geriau. Ir asmeniškai, ir kaip komanda žaidžiame geriau. Maži dalykai – pražangos, nebuvimas savanaudžiais. Kai tai darome visi dvylika, esame gana gera komanda.“