Kova dėl išlikimo: „Maccabi“ – „Žalgiris“ 45:36 (po II kėl.)

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Kauno „Žalgiris“ (11-15) išvykoje bandys iškovoti dvyliktąją pergalę prieš Tel Avivo „Maccabi“ (12-14) ir taip pagerinti savo pozicijas Eurolygos turnyrinėje lentelėje.

Rungtynių eiga

0:0, 1 min.: ginčo kamuolį atkovoja „Maccabi“.

2:2, 1 min.: Blackas pelno pirmuosius rungtynių taškus iš po krepšio, Grigonis atsako sudėtingu dvitaškiu.

2:4, 2 min.: Grigonis prasiveržia palei galinę liniją ir pelno taškus iš po krepšio.

4:6, 3 min.: Caloiaro ir White'as apsikeičia taikliais dvitaškiais.

6:8, 4 min.: Blackas deda į krepšį po derinio „du prieš du“, White'as kitoje aikštės pusėje prideda du baudų metimus.

6:11, 5 min.: Westermannas pataiko vieną baudos metimą, o po White'o perimto kamuolio prancūzas dar prideda dvitaškį iš po krepšio.

8:11, 6 min.: Pargo prasiveržia pro Westermanną ir sudėtingu metimu pelno du taškus iš po krepšio.

10:11, 7 min.: O'Bryanto baudos metimai.

15:12, 7 min.: Blackas galingai deda iš viršaus, o White'as pataiko vieną baudą kitoje aikštės pusėje, Pargo greitoje atakoje prideda tolimą metimą.

15:15, 8 min.: Walkupas atsako tritaškiu.

17:15, 8 min.: Blackas sumeta du baudų metimus.

21:17, 9 min.: sunkus Rollo dvitaškis, Ulanovas ir Caloiaro prideda dar po du taškus.

23:17, 10 min.: Rollas pelno dar du taškus.

23:19, 10 min.: Milaknis pataiko du baudų metimus.

„Maccabi“: Tarickas Blackas 8, Jeremy Pargo 5.

„Žalgiris“: Marius Grigonis 4, Leo Westermannas ir Thomasas Walkupas po 3.

„Maccabi“ komandai kelis kartus šyptelėjo sėkmė: Michaelo Rollo metimas, kietai atsimušęs į lanką, įriedėjo į krepšį, po to nevykęs perdavimas Angelo Caloiaro per klaidą irgi įkrito į krepšį. Tuo metu „Žalgiris“ per pirmą kėlinį net 7 kartus metė iš toli ir tik sykį pataikė.