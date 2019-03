Nesustabdomas: komentatorius lietuviškai kalbėti privertęs Valančiūnas surinko galingą dvigubą dublį

Anon

Grizzliams tai buvo 3 rungtynes per 4 dienas. Su Rockets ir Magic dar zaide pratesima, komandos rotacija maza, nes negali zaisti Bradley, Miles, Jackson. Su Magic nebuvo ir Conley su Noah. Per tuos tris macus Valanciunas per 34 minutes pelne po 25,3 tasko, atkovojo po 17,7 kamuolio, atliko po 2,3 rezultatyvaus perdavimo bei blokavo po 2,3 metimo.



Kas del K-A-T tai jis po Allstaro yra antras sunkiausiai sustabdomas lygos krepsininkas. Pries PACERS rinko 42+17, THUNDER 41+14, HAWKS 37+18, KINGS 34+21, WIZARDS 40+15, NUGGETS 34+10, WARRIORS 26+21.