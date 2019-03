Iš fantastikos srities: Vengrijos klubas panaikino 33 taškų deficitą ir išplėšė pratęsimą

Nuotr.: FIBA.com

FIBA Europos taurės atkrintamosiose varžybose neįtikėtiną dramą sukūrė Sėkešfehėrvaro „Alba“ komanda iš Vengrijos. Pirmąjį ketvirtfinalio mačą išvykoje 63:96 prieš Holono „Unet“ pralaimėjusi „Alba“ buvo per žingsnį, jog išsigelbėtų ir žengtų į pusfinalį.

Atsakomajame susitikime namuose Sėkešfehėrvaro klubas ketvirtąjį kėlinį laimėjo net 31:10 bei aidint sirenai panaikino turėtą 33 taškų deficitą po pirmojo susitikimo. Šeimininkai savo paskutinei atakai dar turėjo sekundę, bet Carloso Cabezo tolimas metimas tikslo nepasiekė ir komandos buvo priverstos žaisti pratęsimą – 96:63.

Pratęsimo pradžioje per pirmąsias dvi minutes ekipos apsikeitė taškais, tačiau paskui svečiai šovė į priekį – surinko septynis taškus be atsako ir bendrame rezultate įgijo 8 taškų persvarą, kurios per likusį laiką nebeišbarstė.

„Unet“ antrą mačą pralaimėjo 74:101, bet pagal abiejų susitikimų rezultatą nugalėjo 170:164 ir dramatiškai žengė tarp keturių stipriausių.

Arti stebuklo buvusios „Alba“ ekipos žaidėjai pataikė net 18 tritaškių iš 30 bandymų (60 proc.). Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose pasirodė Allerikas Freemanas su 19 taškų, Jordanas Heathas pridėjo 18, Marko Filipovity – 16, o Cabezas ir Peteras Tothas – po 14.

„Unet“ klubui Corey Waldenas surinko 24 taškus ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus, Shawnas Jonesas įmetė 14, DeQuanas Jonesas ir Darionas Atkinsas – po 11 taškų.

Izraelio komandos pusfinalyje lauks Sasario „Dinamo“ ir Izmiro „Pinar Karšiyaka“ poros laimėtojai. Po pirmojo susitikimo „Dinamo“ turi 19 taškų persvarą (87:68).