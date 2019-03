Naujokų lenktynės: Dončičius surinko trigubą dublį, Youngas aplenkė Jordaną

komentaras

Abu jie verti, bet nors man ir nepatinka Doncicius visgi reikia sutikti, kad ROY yra jis, visgi jis žaidžia stabiliau ir puikiai rungtyniavo nuo pat sezono pradžios, tuo tarpu Trae monstriškai žaisti pradėjo tik po All-Star pertraukos. Nepaisant to, paskaičius Amerikos media ir kalbas ten aš esu beveik tikras, kad metų naujoku bus išrinktas Trae Youngas, jie paprasčiausiai nedaleis, kad kažkoks europietis gali laimėti šį apdovanojimą prieš amerikietį, be to palaikymą Trae išsakė ir nemažai NBA krepšininkų iš JAV