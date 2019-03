Jonas Valančiūnas taikosi pakeisti „Grizzlies“ rekordų knygą

Šiaip

Iš įdomybių kampelio - paskurinių 9 rungtynių rezultatai (senėjimo tvarka):



1. Oklahoma (in Play-off) laimėta



2. Minesota (out of Play-off race) - pralaimėta



3. Orlando pralaimėta (vis dar kovoje dėl play off) - pralaimėta



4. Hiustonas ((in Play-off) - laimėta



5. Wašingtonas (99 proc out of Play-off race) - pralaimėta



6. Atlanta (out of Play-off race) - pralaimėta



7. Orlando ((vis dar kovoje dėl play off) - laimėta



8. Juta (in Play-off) - laimėta



9. Portlandas (in Play-off) - Laimėta.



Kas nepastebėjote, atkreipiu dėmesį, kad "Meškos" laimi prieš Play-off komandas ir pralaimi prieš komandas iškritusias iš Play-off\'ų. Kadangi Orlandos šansai patekti į Play-off\'us yra kaip sakoma "So So" tai prieš šią komandą vienas laimėjo, vienas pralaimėjo :)