„Vilkmergėje“ spindinti Klaudija Serkevičiūtė – apie neeilinį kolektyvą, žaidimo improvizaciją ir komandos potencialą

Nuotr.: Dainius Vytas

Nuotr. Dainius Vytas

Kauno krepšinio sistemoje iškilusi, o paskui šio miesto moterų komandoje aukščiausiame lygyje atsiskleidusi Klaudija Serkevičiūtė šį sezoną savų tikslų siekia su Ukmergės „Vilkmergės“ ekipa. Tarpsezoniu trijų pasiūlymų sulaukusi 19-metė kaunietė galutinį sprendimą priėmė sau išsikėlusi svarbiausią sąlygą – toli neatitrūkti nuo gimtojo miesto, kuriame ji tęsia studijas Vytauto Didžiojo universitete.

Prabėgus didžiajai MultiGyn Moterų lygos sezono daliai, Serkevičiūtė teigia esanti patenkinta etapu Ukmergėje, kuris tapo didžiuliu impulsu jos karjeroje.

„Labai džiaugiuosi savo sprendimu, kad pasirinkau šitą komandą ir kad šį sezoną žaidžiu čia. Per šį sezoną gavau labai labai daug patirties, – tinklalapiui „Moterulyga.lt“ sakė ji. – Kai komandoje daug visko vyksta, daug visko išmoksti ir supranti, kad tai nebėra tik krepšinis ar tik užsiėmimas, o yra labai daug kitų niuansų ir kiekvieną dieną sprendi kaip šeimos reikalus, į kiekvieną dalyką labai rimtai žiūri. Šiemet esu labai prisirišusi prie šios komandos.

Kaip ir šeimoje, kiekviena problema yra arba sprendžiama paviršutiniškai, arba giliniesi į ją. Pas mus yra taip, kad mes į visus dalykus žiūrime rimtai ir nepraleidžiame nieko pro pirštus ir viską visada iki galo išsiaiškiname. Dėl to rimčiau žiūriu į šią komandą ir viskas plaukia lengviau. Nuo pat sezono pradžios nusistatėme – jeigu kažkas negerai, mes visada sėdamės ir kalbame. Pas mus nėra dalykų už akių. Mes geriau pasakysime blogesnį žodį į akis, bet po to viskas bus labai gerai ir iki galo išsiaiškinsime. Kai visi taip komunikuoja, nebūna po to didelių problemų. Ir iš to atsiranda geresni santykiai.“

Nuotr. D.Lukšta

Stipriai susilipdžiusiame kolektyve Serkevičiūtės vaidmuo yra vienas svarbiausių. Beveik po 29 minutes rungtyniaujanti įžaidėja nežymiai pagal minutes aikštėje nusileidžia tik atakuojančiai gynėjai Rasai Knyzaitei, komandoje atlieka daugiausiai rezultatyvių perdavimų (vid. 3,8) bei yra antra pagal rezultatyvumą (13,3) ir naudingumą (13,3). Pagal pastaruosius du rodiklius pirmauja geriausiai dėl kamuolių pirmenybėse kovojanti vidurio puolėja Kourtni Perry iš JAV (13,5 tšk., 10,6 atk. kam., 16,6 naud. bal.).

Komandos puolimui kartu su patyrusia Gabriele Šulske vadovaujanti Serkevičiūtė dažnai nevengia ir pati imtis iniciatyvos. „Vilkmergės“ gynėja šalies čempionate vidutiniškai per susitikimą atlieka po 9,6 metimo iš žaidimo, iš kurių tikslą pasiekia 43,1 proc. Dažniau krepšį Ukmergės ekipoje atakuoja tik Perry (10,3 metimo per mačą), didžiąją dalį taškų susirenkanti po įžaidėjų perdavimų.

„Pas mus komandoje nėra vienos lyderės ir negaliu sakyti, kad treneris (Gitautas Kievinas, – aut. past.) kažkurią vieną iš mūsų ragina imtis daugiau iniciatyvos, – kalbėjo Serkevičiūtė. – Mums visoms bendrai sako, jeigu esame laisvos, privalome mesti į krepšį. Jeigu sugebame sau susikurti progą, taip pat privalome mesti į krepšį. Pabrėžia, kad kai mesime į krepšį, tada kovosime, o jeigu nemesime, kaip mes atsikovosime kamuolį, jis vis tiek turi kristi į skylę.

Treneris mums sustato griaučius, pagal kuriuos turime žaisti, pasako, kaip turėtų atrodyti tie dalykai. Jis nežaidžia už mus, todėl improvizacija priklauso nuo mūsų. Aišku, visada yra rėmai, tam tikros taisyklės, kurias visada žinai, o visa kita kuriame pačios. Treneris duoda laisvę, jeigu viskas yra su protu ir jeigu mes gebame realizuoti metimus.“

Nuotr. D.Lukšta

Gebėjimas pataikyti, o ypač iš tolimosios distancijos, K. Serkevičiūtės žaidimo arsenale užtikrintai gerėja. Vis tvirčiau besijaučianti jaunoji sportininkė šį sezoną tritaškius Lietuvos lygoje meta 40 proc. taiklumu, kas yra geriausias rodiklis ukmergiškių ekipoje ir apskritai ketvirtas čempionate. Praėjusius du sezonus, atstovaudama Kauno „Aistėms-LSMU“, Serkevičiūtė dvejus metus pasižymėjo identišku 30,9 proc. taiklumu.

„Jau nebe pirmas ar antras sezonas Moterų lygoje, žaidžiu startiniame penkete ir visi šie dalykai duoda vaisius, – išaugusį pasitikėjimą komentavo „Vilkmergės“ lyderė. – Aišku, kelių paskutinių rungtynių nepradėjau startiniame penkete, galbūt tai – taktiniai sprendimai, bet mano pasitikėjimo tai nenumuša. Tiesiog patirtis lemia didesnį išmestų metimų skaičių.“

Serkevičiūtei šis sezonas aukščiausioje šalies lygoje – jau ketvirtas. Pirmuosius žingsnius moterų krepšinyje kaunietė pradėjo žengti auksiniame 2015-2016 m. sezone, kada būdama 16-os prisijungė prie Kauno r. „Hoptrans-Sirenų“ ekipos. Tą patį sezoną ji su Kauno „KM Aisčių“ ekipa startavo „Akvilės“ lygoje bei taip pat tęsė kovas Moksleivių krepšinio lygoje (MKL).

Trimis frontais tada kovojusi Serkevičiūtė krepšinio metus užbaigė su visų trijų lygų trofėjais savo rankose – triumfavo aukščiausiame moterų krepšinio divizione, laimėjo „Akvilės“ lygą bei MKL U18 čempionatą. Kitame sezone viena perspektyviausių savo kartos žaidėjų su MKL U18 pirmenybėmis atsisveikino pasidabinusi bronza.

Iš tuometinės „KM Aisčių“ ekipos per tą laiką iki MultiGyn Moterų lygos kartu su Serkevičiūte paaugo tik dar dvi krepšininkės: Vilniaus „Kibirkščiai“ atstovaujanti Livija Sakevičiūtė ir Kauno „Aisčių-LSMU“ gretose rungtyniaujanti Evelina Januševičiūtė.

Nuotr. M.Gailiūnas

„Pora žaidėjų yra išvažiavusios į Ameriką, o kitos galbūt sustojo dėl mažų perspektyvų, nes supranta, kad mokslai yra svarbu ir galbūt bijojo, jog nesuderins šitų dalykų, arba tiesiog nepasiekė to aukštesnio lygio. Yra žaidžiančių antroje moterų lygoje, tad jos kaip ir nemetė sporto, bet žaidžia mėgėjiškai.

Žmonės iki aukščiausio lygio pakyla pagal savo potencialą, pagal savo norą, pastangas… Ir visi šitie dalykai susideda. Nežinau, kaip kiti žiūri į sportą. Aš žiūrėjau profesionaliai ir rimtai, žinojau, kad siesiu savo gyvenimą su tuo, ir stengiausi pakilti iki to aukščiausio lygio“, – pasakojo Serkevičiūtė, pridūrusi, jog daugelio svajone tapusi JAV kol kas jos pačios nepakerėjo.

„Niekada negalvojau išvykti į Ameriką, aš dar jaučiuosi toks tėvų vaikas. Man labai gerai Kaune, labai myliu savo miestą ir savo žmones. Bet tikrai išvažiuosiu pasisemti patirties užsienyje, norėčiau pažaisti kažkur Europoje. Dar nebuvo tas laikas, kada jaučiausi pasiruošusi išvažiuoti, tačiau tai tikrai įvyks netolimoje ateityje“, – tikino „Vilkmergės“ vedlė.

Iki reguliariojo sezono pabaigos Gitauto Kievino auklėtinėms likus sužaisti tris mačus, ukmergiškės šiuo metu su santykiu 6-7 rikiuojasi trečioje vietoje, tačiau į šią poziciją kėsinasi viena pergale atsiliekanti Klaipėdos „Fortūna“ (5-9).

Šios komandos galutinę savo rikiuotę išsiaiškins penktadienį uostamiestyje 17 val. startuosiančiame susitikime. Balandžio 13-14 dienomis Kėdainiuose vyksiančiame Moterų lygos finalo ketverte trečia pirmenybių ekipa susitiks su antra komanda, o ketvirta – su pirma.

Pagal dabartinį scenarijų, „Vilkmergei“ tektų Kauno „Aisčių-LSMU“ barjeras, tuo metu „Fortūnai“ – „Kibirkšties“ iššūkis. Anot Serkevičiūtės, ambicingą sudėtį surinkusi Ukmergės ekipa yra pasiryžusi sezoną užbaigti su trenksmu, mat visų galimybių Kievino kariauna dar nėra pademonstravusi.

„Po kažkurių rungtynių treneris pasakė, kad mes dar nerodome tikrojo savo potencialo. Manau, kad su kiekvienomis rungtynėmis mes vis kylame į viršų. Ir tai yra geriau nei kad komanda demonstruotų savo maksimalias galimybes, tada žinai, kad tu jau nieko nebegali. Iš kiekvienos treniruotės ir rungtynių tikiuosi vis daugiau, tikiu, kad galime daugiau. Tikiu, kad tai duos savų vaisių artėjančiose rungtynėse“, – pasitikėjimu tryško Serkevičiūtė.