Jonas Mačiulis išvengė lūžių

FIBA Čempionų lygos ketvirtfinalio starte Vokietijoje skaudžiai ant parketo kritęs Jonas Mačiulis dar antrojo kėlinio pradžioje pasitraukė iš rungtynių.

Atlikdamas prasiveržimą į Bambergo „Brose“ baudos aikštelę, lietuvis įsirėžė į varžovą ir griūdamas trenkė alkūnę į grindinį.

Atėnų AEK puolėjas iš karto susiėmė už rankos ir skausmo perkreiptu veidu raitėsi ant parketo. Krepšininkas tik po kurio laiko pakilo bei patraukė tiesiai į rūbinę.

AEK oficialiai paskelbė, kad pirminiai tyrimai lūžių neparodė. Įtariama, kad krepšininkui pažeisti alkūnės raiščiai. Grįžus į Atėnus, lietuviui bus atliekami papildomi tyrimai.

„Pasakiau komandai, kad ir toliau išlaikytume koncentraciją bei neleistume neigiamoms mintims paveikti šiandienos rungtynių, – per ilgąją pertrauką kalbėjo Mačiulio treneris Luca Banchi. – Žinoma, jaučiame didelę nuoskaudą dėl to, kad praradome Mačiulį, kuris susitikimą pradėjo tiesiog puikiai. Nepaisant to, kokia gera komanda yra „Brose“, net ir po Mačiulio traumos mes sugebėjome išlaikyti koncentraciją ir išlaikyti pranašumą.“

Mačą nuo suolo pradėjęs Mačiulis per pusdevintos minutės pasižymėjo 9 taškais. Iš karto po nemalonaus epizodo „Brose“ ekipa socialiniame tinkle „Twitter“ išreiškė palaikymą Lietuvos rinktinės puolėjui.

34-erių krepšininkas netrukus asmeninėje „Instagram“ paskyroje pasidalijo momentu iš greitosios pagalbos automobilio.