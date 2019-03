Pirėjuje – kaip sezone: kritęs ir kilęs „Žalgiris“ nori daugiau

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Jeigu šį Kauno „Žalgirio“ sezoną būtų galima apibūdinti vienomis rungtynėmis, tai mačas Pirėjuje tam tiktų geriausiai. Pakilimai ir nuosmukiai jame praktiškai sutapo su viso sezono „Žalgirio“ žaidimo kreive.

Kauniečiai Pirėjuje gerai startavo. Nors anksti turėjo 7 taškų deficitą, o po pirmo kėlinio atsiliko 14:18, „Žalgiris“ atrodė solidžiau nei varžovai ir tai patvirtino antrą kėlinį pradėję dviem tritaškiais bei taip vainikavę 10:0 spurtą. Po šios atkarpos svečiai pirmavo 24:18.

Analogiškai banguotai, bet gerai „Žalgiris“ startavo ir šio sezono Eurolygoje. Nors pralaimėjo pirmas ketverias rungtynes namie, Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai atsitiesė ir po 14 turų fiksavo 7-7 rezultatą. Atsižvelgiant į aplinkybes, tai buvo labai geras rezultatas.

Ir kai tik atrodė, kad reikalai klostosi gerai, viskas nugarmėjo žemyn.

Pirėjuje „Žalgiris“ pralaimėjo atkarpą 4:18 ir iš pirmaujančios komandos tapo besivejančia. „Olympiakos“ su Nikola Milutinovu antrajame kėlinyje kartojo pusę savo metimų – po 12 netaiklių bandymų jie gavo net 6 antruosius šansus ir nutolo 36:28.

Duobė vis gilėjo ir, rungtynėms persiritus į trečiojo kėlinio antrąją pusę, šeimininkai įgijo didžiausią persvarą susitikime – 51:39. „Olympiakos“ visiškai uždarė baudos aikštelę ir „Žalgirio“ puolimas nesugebėjo rasti į ją kelių. Kai kamuoliai pasiekdavo krepšio prieigas, metimai vis tiek būdavo ne tokie užtikrinti, kokių norėtų Jasikevičius ar jo auklėtiniai. Tai geriausiai iliustravo sudėtingas Grigonio metimas trečiojo kėlinio pradžioje, pakibus ore ir išmetus dvitaškį, kokio jis, ko gero, nebuvo metęs visą sezoną.

Rungtynių žaidėjas Aaron White Taškai 14 Naudingumas 17 Tritaškiai 100% 2/2 Baudų metimai 100% 4/4

„Nelaukėme tokios varžovų gynybos, – po dvikovos atskleidė Šaras. – Kažkiek norėjosi kamuolio judėjimo. Atrodo, susikuriame situacijas, nuo suoliuko matau, kad yra laisvi žmonės, bet iki jų neateina kamuolys.“

„Žalgiris“ taip strigo puolime, kad nuo antrojo kėlinio pradžios iki 27-osios rungtynių minutės išmetė vos 8 dvitaškius. Per pirmas 10 minučių metę 14 dvitaškių, per kitas 17 minučių jie šiuo ginklu praktiškai negalėjo bausti. Iš tų 8 išmestų dvitaškių tikslą pasiekė vos 2.

Kauniečiai buvo priversti mėtyti iš toli (4/11 tritaškių per tą 17 min. atkarpą) ir atrodė, kad Davido Blatto planas veikia.

„Olympiakos“ per analogišką atkarpą patys baudė tik žaidimu per baudos aikštelę. Per pirmas 15 mačo minučių jie išmetė 13 tritaškių, bet tada nustojo atakuoti iš toli ir kiti 17 metimų paeiliui buvo atlikti iš dviejų taškų zonos.

„Žalgirio“ gynyba dažnai būdavo tiesiog bejėgė.

„Buvo nemažai dalykų, kurių negalėjome kontroliuoti, – sakė Brandonas Daviesas, strigęs didžiąją dalį rungtynių. – Pražangos puolime galėjo būti traktuojamos tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Kelios klaidos šen bei ten. Turėjome prastą kėlinį ir pirmąją pusę, tačiau rungtynės ilgos, turėjau kovoti toliau ir padėti komandai laimėti.“

Sezono viduryje „Žalgiris“ taip pat turėjo duobę. Po to 7-7 starto sekė 1-7 atkarpa, nustūmusi Kauno ekipą toli nuo atkrintamųjų. Su 8-14 santykiu, žalgiriečiai po 22 turų lenkė vos tris Eurolygos komandas.

Kaip ir sezone, taip ir Pirėjuje „Žalgirį“ tempti ėmėsi Leo Westermannas. Jis smeigė tritaškį, sustabdžiusį „Olympiakos“ bėgimą, po to dar pridėjo nuostabų perdavimą Nate’ui Woltersui, kai šiam beliko pataikyti iš po krepšio, ir „Žalgirio“ vežimas, užuot girgždėjęs, pradėjo judėti vis sklandžiau.

„Perpratome, kaip „Olympiakos“ prieš mus žaidė, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Westermannas. – Pradėjome geriau judinti kamuolį. Prieš tai susikurdavome gerus metimus, bet ne puikius, prie kurių esame įpratę. Supratome, kad turime daugiau pasirinkimų žaidžiant pikenrolą. Dar kartą parodėme charakterį, kas yra nuostabu.“

Žaisdamas trimis gynėjais (Leo, Woltersas, Thomasas Walkupas), Šarūnas Jasikevičius netrukus į aikštę metė Deoną Thompsoną, kuris pakeitė dvi greitas pražangas užsidirbusį Daviesą.

Thompsonas du kartus solidžiai apsigynė, abu sykius išprovokuodamas varžovų klaidas, ir „Žalgiris“ toliau kilo. Ketvirčio pabaigoje Jasikevičius metė į aikštę Artūrą Milaknį, šis smeigė vieną tritaškį, ketvirtojo kėlinio pradžioje pridėjo antrą ir rezultatas tapo lygus. Netrukus po Wolterso floaterio greitoje atakoje kauniečiai jau ir pirmavo 53:51, taip vainikavę 14:0 spurtą.

„Kai viskas pradeda degti ir jauti, kad gali išslysti, reikia vienas kitą pastumti, užvesti, – sakė Milaknis. – Prasidėjo kitas kamuolio judėjimas. Žinojome, kaip atakuoti, bet vis tiek nesigavo. Atrodo viskas paprasta: per treniruotes eini tuos derinius, sutari, kur atakuosime, bet rungtynėse viskas vyksta taip greitai, jie pabėgo kelias atakas ir – minus 10. Džiugu, kad sugrįžome. Pradėjome sekti planą, buvo geros pagalbos gynyboje, sunkūs jų metimai neįkrito, mūsų įkrito, ir viskas pakrypo į mūsų pusę.“

„Žalgirį“ įkvėpė, atrodė, ir Davieso blokai. Didžiąją rungtynių dalį strigęs puolime ir praradęs 6 kamuolius, centras per paskutines 13 mačo minučių blokavo 3 metimus, taip išvalydavęs baudos aikštelę ir pradėdavęs greitas atakas.

Po paskutiniojo bloko, kai Briante Weberis palindo po Daviesu ir tikėjosi išprovokuoti pražangą, įprastai ramus „Žalgirio“ centras dar išsiliejo emocijomis, Weberį palydėdamas žodžių tirada.

„Rungtynių metu vyksta daug nešvaraus kalbėjimo, taip elgiasi besivaržantys, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Daviesas. – Dabar viskas yra gerai, žinant tai, jog laimėjome.

Kada neveikia puolimas, privalau rasti būdų padėti gynyboje. Stengiausi duoti papildomos energijos gynyboje.“

Kai Westermannas, likus žaisti 75 sekundes, pataikė floaterį ir padidino „Žalgirio“ persvarą iki 69:66, pergalė tapo ranka pasiekiama. Ją galiausiai įtvirtino 4 baudas paskutinėmis sekundėmis šaltai sumetęs Marius Grigonis.

„Ledas tavo venose!“ – Grigoniui rūbinėje šaukė komandos draugai.

„Reikėjo kažką padaryti gerai, – būdamas akivaizdžiai nepatenkintas savo pasirodymu, apie baudų metimus sakė Grigonis. – Man reikėjo įmesti baudas, kadangi visos rungtynės nelabai klostėsi. Visada treniruojuosi baudas ir visada jas gerai mesdavau. Stengiesi tuo metu nieko negalvoti, tai – eiliniai baudų metimai. Gerai, kad įkrito.“

Tiesą sakant, būtų sunku rasti geresnį žmogų mesti baudas, nei Grigonis. Per visą sezoną prametęs vos tris metimus, jis pagal šį rodiklį pirmauja Eurolygoje (78/81, 96,3 proc.), o paeiliui jau yra sumetęs net 50 baudų.

Apskritai Eurolygoje „Žalgiris“ taip pat kėlėsi ir ėmė skinti pergales tada, kai Grigonis, Westermannas ir Thomasas Walkupas tvirtai perėmė „Žalgirio“ puolimo organizavimą į savo rankas. Laimėta šešis kartus per paskutinius 7 turus, kauniečiai šovė į aštuntąją vietą ir savo sezoną spręs paskutiniame ture, mače su Madrido „Real“.

To nelabai kas galėjo tikėtis dar prieš 6 savaites, tačiau „Žalgirio“ krepšininkai nenuleido rankų.

„Prieš tuos mačus išgirdome, jog bilietai „Žalgirio“ arenoje buvo iššluoti. Žinojome, kad fanai mumis tiki ir kitaip negalėjo būti iš mūsų pusės – tikėjome savimi, – sakė Westermannas. – Kuomet 15 tūkstančių žmonių, kuomet visa šalis mus taip stipriai palaikė, mes tikėjome. Negalėjome sau leisti pasiduoti ir parodėme charakterį.“

Tam, kad mačas Pirėjuje iš tiesų atspindėtų visą „Žalgirio“ sezoną, reikia pergalės Madride. Niekam dabar tai neatrodo neįmanoma misija.

„Atidavėme viską, ką turime, todėl turime penkias pergales iš eilės, – sakė Daviesas. – Tai yra puiku, bet šešios – dar geriau. Turime susikaupti, užsidaryti salėje, treniruotis ir tęsti tai, ką darome.“