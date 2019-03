Adomaitis – apie vos nenudeginusius sprendimus ir pasikeitusį treniruočių planą

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Kol kas šilčiausia šių metų diena karšio atnešė ir į sostinės „Siemens“ areną. Nors joje dėl gero oro liko gausybė tuščių vietų, atėjusieji sulaukė intrigos ir šeimininkams malonios atomazgos – tris kėlinius strigęs Vilniaus „Ryto“ variklis galiausiai užsikūrė ir juos nunešė į svarbią pergalę.

Fotogalerija Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Rungtynėse dėl antrosios vietos Lietuvos krepšinio lygos turnyro lentelėje „Rytas“ po atkaklios kovos 70:52 pranoko Klaipėdos „Neptūną“.

Šeštadienį atrodė, kad „Siemens“ arenos parketas tapo klampus. Abi komandos vis nerado kelio atrišti krepšį ir po dviejų kėlinių rezultatas labiau priminė rankinio mačą – 29:27.

Sostinės klubui rankos pagaliau pralaisvėjo tik ketvirtajame kėlinyje, kai žaidimą užsuko Mindaugas Girdžiūnas.

Gynėjas per pusę kėlinio pelnė 10 taškų ir puolime užstrigusį „Neptūną“ paliko be žado.

„Sveikinimai komandai už gerą susikaupimą gynyboje visą mačą. Džiugu, kad puolime priimdami blogus sprendimus nepadarėme žingsnio atgal gynyboje. Ketvirtasis kėlinys tai parodė“, – po mačo kalbėjo „Ryto“ treneris Dainius Adomaitis.

– Kaip pavyko perlaužti rungtynes ketvirtojo kėlinio pradžioje?

– Su gera gynyba. Viskas nuo to prasidėjo. Vienas, antras perimtas kamuolys, geras spaudimas. Svarbiausia balansas, gera gynyba ir puolimas.

Pirmojoje pusėje turėjome bėdų priimdami sprendimus, galvodami apie metimą prieidavome iki trečio, pačio sunkiausio varianto. Be to, nepataikėme iš gerų situacijų, neįmetėme baudų metimų. Bet svarbiausia, kad visus keturis kėlinius likome susikaupę.

– Kaip vertinate komandos naujoko Dereko Needhamo pasirodymą keleriose pastarosiose rungtynėse?

– Kaip ir kiekvieną trenerį, geras žaidimas džiugina. Labiausiai džiugina tai, kad Derekas yra įžaidėjas ir sugeba savo mintis realizuoti aikštėje. Tai labai svarbu.

– D.J. Seeley aikštę paliko su neigiamu naudingumo balu. Prie to labiausiai prisidėjo „Neptūno“ gynyba?

– Vienas dalykas tikrai yra „Neptūno“ gynyba, jie ant Seeley dėjo didelį akcentą. Be to, jis pats grįžo po smulkios traumos, savaitę nesitreniravo ir yra truputį pametęs ritmą.

– Po Europos taurės komandos tvarkaraštis kur kas mažiau įtemptas. Kaip tai keičia jūsų treniruočių planą?

– Po paskutinių rungtynių Europos taurėje turėjome laisvo laiko, po to pakeitėme treniruočių ritmą, skiriame daugiau dėmesio treniruokliams. Pasikeitė ir pats treniruočių pobūdis. Be to, gal mums šią savaitę kiek padėjo tai, kad pavyko į praėjusį antradienį nukelti mačą su „Dzūkija“.