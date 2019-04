NBA atkrintamųjų dėlionė: lemiama „Pacers“ dvikova ir beprotiška kova dėl paskutinių vietų Rytuose

Nuotr.: AP Nuotr. AP Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) iki reguliariojo sezono pabaigos liko vos kelerios rungtynės, tačiau iki dabar pat nėra aiškūs visi atkrintamųjų dalyviai bei nė viena ketvirtfinalių pora. Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo įvertinti abiejų konferencijų turnyrinių lentelių situaciją bei apžvelgti, kokios komandos kaunasi dėl geresnių pozicijų. Rytų konferencija Keturių komandų mūšis dėl vietos aštuntuke Rytų konferencijoje didžiausia intriga tebėra, kurios komandos įšoks į pajudėjusį atkrintamųjų traukinį. Dėl trijų vietų aštuntuke kaunasi keturios komandos: Detroito „Pistons“ (39-38), Bruklino „Nets“ (39-39), Majamio „Heat“ (38-39) bei Orlando „Magic“ (38-40). Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 6 Detroit Pistons 77 39 38 25 13 107.4 107.6 -0.1 -1 - + + - - 7 Brooklyn Nets 78 39 39 22 17 112.1 112.5 -0.4 -1 - + - - + 8 Orlando Magic 78 38 40 23 16 106.4 106.5 -0.1 -1 - + - + + 9 Miami Heat 77 38 39 18 21 105.6 105.7 -0 -1 - + + - + Bene geriausius šansus turi „Pistons“ ekipa, kuri turi geriausią pergalių bei pralaimėjimų santykį bei yra sužaidusi vieneriomis rungtynėmis mažiau už „Nets“ ir „Magic“, o prieš Orlando ir Majamio klubus turi tarpusavio pergalių pranašumą. Sunkiausias tvarkaraštis be jokios abejonės priklauso Bruklino ekipai. „Nets“ per likusius mačus žais su Toronto „Raptors“, Milvokio „Bucks“, Indianos „Pacers“ ir „Heat“ klubais. Net ir pasiekę pergalę prieš „Heat“, „Nets“ gali likti už atkrintamųjų borto. Šiuo metu Floridos ekipa pagal tarpusavio rungtynes pirmauja 2-1, o ir išlyginus šį santykį „Heat“ turėtų pranašumą, nes šiuo metu pirmauja Pietryčių divizione (NBA pirmenybę tokiu atveju gauna diviziono laimėtojai). Vis tik, jeigu „Heat“ prarastų diviziono pozicijas „Magic“ ekipai, tokiu atveju pranašumą įgytų būtent Bruklino ekipa, mat rungtynėse su Rytų konferencijų klubais geresnį santykį turi „Nets“. Tokios dovanėlės „Nets“ gali tikėtis, nes „Magic“ tvarkaraštis leidžia tikėtis bent trijų pergalių. Steve‘o Cliffordo auklėtiniai per likusias ketverias rungtynes susitiks su Niujorko „Knicks“, Atlantos „Hawks“, Bostono „Celtics“ ir Šarlotės „Hornets“. Nuotr. Scanpix-Zumapress Kas būtų, jeigu „Magic“, Heat“ ir „Nets“ surinktų po lygiai pergalių? Šiai dienai tolyn žengtų „Heat“ (kaip diviziono nugalėtojai) bei „Nets“, nes tarpusavio seriją su „Magic“ jie yra laimėję 2-1. Jeigu Pietryčių diviziono nugalėtojais taptų „Magic“, tuomet su Orlando ekipa tolyn žengtų taip pat „Nets“. Neatmeskime varianto, jog visos keturios komandos turės po tiek pat pergalių. Tokiu atveju viskas vėl atsiremia į diviziono nugalėtoją. Jeigu Pietryčių divizioną laimi „Heat“, jie reguliarųjį sezoną užbaigia šeštoje vietoje. Sprendžiant „Magic“, „Pistons“ ir „Nets“ likimą, reikėtų žiūrėti į tarpusavio rungtynes. Tokiu atveju tolyn žengtų „Nets“ (4-2, 7 vieta) ir „Pistons“ (4-3, 8 vieta). „Magic“ savo kraityje turėtų 2 pergales bei 5 pralaimėjimus ir liktų už borto. Jeigu Pietryčių divizione triumfuotų „Magic“, situacija analogiška. Orlando ekipa lieka šešta ir visų akys nukryptų į „Heat“, „Pistons“ bei „Nets“ tarpusavio rungtynes. Šiai dienai situacija būtų tokia: „Heat“ (4-3, 7 vieta), „Nets“ (3-3, 8 vieta), „Pistons“ (3-4, 9 vieta). Vis tik, jeigu „Nets“ sukluptų paskutiniajame reguliariojo sezone mače su „Heat“, situacija taptų itin įdomi. Tuomet vaizdas būtų toks: „Heat“ (5-3, 7 vieta), o „Nets“ ir „Pistons“ tarp šių trijų komandų turėtų identišką santykį 3-4. Kitas kriterijus būtų rezultatai su Rytų konferencijos komandomis. Vis tik ir čia kova tarp šių ekipų itin nuožmi. Šiuo metu „Nets“ turi 26 pergales ir 22 pralaimėjimus, kuomet „Pistons“ – 26 laimėjimus ir 23 nesėkmes. Ir jei „Pistons“ pralaimėtų tik prieš „Thunder“ bei „Grizzlies“, o „Nets“ būtent prieš „Heat“, šis santykis irgi išsilygintų. Tokiu atveju viskas būtų sprendžiama pagal tai, kuri komanda pasirodė geriau žaidžiant su Rytų konferencijos atkrintamųjų klubais. Net jeigu ir pagal šį kriterijų abi komandos turėtų identiškus rezultatus, galutinis verdiktas priklausytų nuo įmestų ir praleistų taškų santykio. Šiai dienai geresniu rodikliu gali pasigirti „Pistons“, kurių santykis yra minus 8, kuomet „Nets“ ekipos – minus 32. Nuotr. USA Today - Scanpix Taigi, Rytų konferencijos aštuntuko uodegoje užvirusi tokia įspūdinga košė, kurioje įmanomų baigčių net nėra įmanoma realiai pasverti. „Celtics“ ir „Pacers“ dvikova Atkakli kova verda ir tarp Indianos „Pacers“ (46-32) bei Bostono „Celtics“ (46-32) ekipų. Beveik nėra abejonių, kad šios ekipos susitiks pirmajame atkrintamųjų etape, tačiau šie klubai pešasi dėl namų aikštelės pranašumo, kurį šiuo metu turi „Celtics“. „Pacers“ dar susitiks su „Pistons“, „Nets“ bei „Hawks“. Tuo metu „Celtics“ pergales bandys pasiekti prieš „Heat“, „Magic“ ir „Wizards“ klubus. Tvarkaraštis gan apylygis ir ne pats lengviausias – tiek „Celtics“, tiek „Pacers“ susitiks su dviem komandomis, kovojančiomis dėl vietos atkrintamosiose. Vis tik šios komandos turės dar vieną kertinę dvikovą. „Pacers“ namuose priims ne bet ką kitą, o „Celtics“ klubą. Indianos ekipai tai bus savotiškas finalas, mat vienintelis būdas aplenkti „Celtics“ yra surinkti daugiau pergalių. Nuotr. AFP – Scanpix Šiuo metu tarpusavio seriją reguliariajame sezone 2-1 laimi „Celtics“, taigi pergalės atveju „Pacers“ rezultatą išlygintų. Vis tik sulaukus „Pacers“ pralaimėjimo kitame mače, „Celtics“ ekipai nesėkmė nebūtų tragedija. Esant lygiam tarpusavio rezultatui, žiūrima į pergalių-pralaimėjimų balansą su tos pačios konferencijos komandomis. Ir čia „Celtics“ turi itin mažą, bet tuo pačiu itin didelį pranašumą – vieną pergalę. Bostono klubas yra pasiekęs 32 pergales ir 16 pralaimėjimų, kuomet „Pacers“ – 31 laimėjimą ir 17 nesėkmių. Žinant, jog tiek „Celtics“, tiek „Pacers“ likusias rungtynes žais su Rytų konferencijos komandomis, Domanto Sabonio ekipa Bostono klubo pagal šį rodiklį nebepasivys. Konferencijos lyderių situacija Rytų konferencijos viršūnėje daug intrigos likę nėra. Tiek „Bucks“ (58-20), tiek „Raptors“ (55-23) klubams liko po ketverias rungtynes, o Kanados ekipa į pirmąją Rytų konferencijos vietą užsiropštų tik tokiu atveju, jeigu „Bucks“ pralaimėtų visus likusius mačus, o pati sezoną užbaigtų keturiomis pergalėmis. Panašiomis nuotaikomis gyvena ir Filadelfijos „76ers“. „Bucks“ ir „Raptors“ jau nebepavejami, o prieš artimiausius persekiotojus, „Celtics“ ir „Pacers“, Filadelfijos klubas turi trijų pergalių persvarą bei rungtynes atsargoje. Realiausia grėsme „76ers“ klubui išlieka „Celtics“, nes surinkus po lygiai pergalių į viršų šokteltų Bostono klubas, kuris reguliariojo sezono seriją laimėjo 3-1. Vakarų konferencija Ribotos „Nuggets“ viltys pakovoti dėl pirmosios vietos Kiek neįprastai anksti Vakaruose paaiškėjo komandos dalyvausiančios atkrintamosiose, tačiau toli gražu nėra žinomos aiškios jų pozicijos. Kova vyksta dėl pirmosios vietos, kur grumiasi „Golden State Warriors“ (52-24) bei Denverio „Nuggets“ (51-25). Vis tik „Nuggets“ situacija iš dalies primena „Pacers“. Tarpusavio serijoje šiuo metu 2-1 pirmauja „Warriors“, taigi Denverio ekipa galėtų išlyginti rezultatą ir tuo pačiu įgyti pranašumą prieš Vakarų konferencijos komandas. Pagal šį rodiklį NBA čempionų pergalių-pralaimėjimų balansas yra 31-16, kuomet „Nuggets“ – 31-15. Nuotr. AP – Scanpix Vis tik esama situacija rodo, kad lietuviškoji NBA komanda klysti tiesiog nebegali, tačiau „Nuggets“ tvarkaraštis toli gražu nėra lepinantis. Po rungtynių su „Warriors“, „Nuggets“ dar žais rungtynes su „Spurs“, „Trail Blazers“ (dukart), „Jazz“ bei „Timberwolves“. Taigi, iš penkių likusių susitikimų, keturi bus prieš komandas, kovojančias dėl geresnių pozicijų turnyrinėje lentelėje. Palyginimui, likę „Warriors“ susitikimai bus kur kas lengvesni. Steve‘o Kerro auklėtiniai žais su „Lakers“, „Cavaliers“, „Clippers“, „Pelicans“ ir traumų išretintu „Grizzlies“ klubu. Kova tarp „Rockets“ ir „Blazers“ bei situacija dėl antrosios vietos Lygi kova vyksta ir tarp Hjustono „Rockets“ (49-28) bei Portlando „Trail Blazers“ (49-28) komandų. „Rockets“ šioje situacijoje turi itin solidžią persvarą – Mike‘o D‘Antoni auklėtiniai yra užsitikrinę pergalę Pietvakarių divizione, kuris suteikia pranašumą, kuomet ekipos surenka po lygiai pergalių. Kaip bebūtų, tiek „Blazers“, tiek „Rockets“ turi visus šansus užkopti ir į antrąją poziciją. Jeigu „Nuggets“ pralaimėtų „Warriors“ ir abu kartus nusileistų Portlando klubui, tuomet „Blazers“ savo sąskaitoje turėtų daugiau pergalių už Denverio krepšininkus bei pirmąją poziciją Šiaurės vakarų divizione. Lyderio etiketė savajame divizione būtų kertinė dvikovoje su „Rockets“. Surinkus po lygiai pergalių su Teksaso ekipa, „Rockets“ netektų turimo diviziono pranašumo, o tarpusavio seriją reguliariajame sezone „Blazers“ jau laimėjo 2-1. Nuotr. AP – Scanpix Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad šiuo metu „Nuggets“ prieš „Blazers“ yra pasiekusi dvi pergales iš tiek pat galimų, taigi Portlando ekipa pranašumo tarpusavio rungtynėse neturėtų. Tokiu atveju viskas atsiremtų į rezultatus Šiaurės Vakarų divizione, kuriame karaliauja „Nuggets“. Denverio klubas yra pasiekęs 10 pergalių iš 12, kuomet „Blazers“ savo sąskaitoje turi 5 pergales ir 9 pralaimėjimus. Taigi, jeigu „Nuggets“ ir „Blazers“ surinktų po lygiai pergalių, pranašumą turės Denverio klubas. O kas nutiktų, jeigu po lygiai pergalių surinktų „Nuggets“, „Rockets“ bei „Blazers“? Tokiu atveju į antrąją poziciją šoktelėtų „Rockets“. Tiek „Nuggets“, tiek „Rockets“ būtų savųjų divizionų laimėtojais ir taip nustumtų „Blazers“ žemyn, o nugalėtojas tarp šių dviejų komandų būtų sprendžiamas pagal tarpusavio rungtynes. Čia „Rockets“ ir įgytų pranašumą, mat reguliariojo sezono seriją laimėjo 3-1. Likusios intrigos Leidžiantis turnyrine lentele žemyn, matome dvikovą dėl penktosios pozicijos tarp Jutos „Jazz“ (47-30) bei Los Andželo „Clippers“ (47-31). Vis tik šioje poroje situacija kur kas paprastesnė. „Jazz“ turi rungtynes atsargoje, o žiūrint į tarpusavio seriją, pranašumas taip pat Jutos klubo pusėje. „Jazz“ prieš „Clippers“ yra laimėjusi dvejas rungtynes iš trijų. Žvelgiant į tvarkaraštį, šis irgi palankesnis „Jazz“. Quino Snyderio auklėtiniai dar sužais rungtynes su „Suns“, „Kings“, „Lakers“, „Nuggets“ ir paskutiniajame ture – „Clippers“. Los Andželo klubo kelyje bus „Rockets“, „Lakers“, „Warriors“ ir „Jazz“. Ši tarpusavio dvikova bus reikšminga tik tokiu atveju, jeigu abu klubai į susitikimą ateis turėdami po lygiai pergalių ir pralaimėjimų. Nuotr. AP - Scanpix Galų gale, aštuonetuko apačioje verda dvikova tarp San Antonijaus „Spurs“ (47-33) ir Oklahomos „Thunder“ (47-33), kurioje siekama išvengti „Warriors“ barjero pirmajame atkrintamųjų etape. Reguliariojo sezono dvikovą jau yra laimėję „Spurs“, taigi vienintelė San Antonijaus ekipos užduotis – nepralaimėti daugiau nei „Thunder“. Palyginus abiejų komandų tvarkaraščius, ši misija neatrodo neįmanoma. „Spurs“ per likusias penkerias rungtynes susitiks su „Hawks“, „Nuggets“, „Wizards“, „Cavaliers“ ir „Mavericks“. Tuo metu „Thunder“ žais su „Lakers“, „Pistons“, „Timberwolves“, „Rockets“ bei „Bucks“ ekipomis. Likus vos kelerioms rungtynėms, situacija abejose konferencijoje išlieka nepaprastai neaiški ir bent trylikai komandų kiekviena pergalė bus aukso vertės.

