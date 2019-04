Kai reikia suktis iš padėties: „Žalgirio“ penketuko paieškos

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Šiemetinis Kauno „Žalgiris“ turi vieną panašumą su pernykščiu Madrido „Real“ – kaip pernai Ispanijos klubas, taip šiemet Lietuvos čempionai buvo kankinami traumų. Tik šiemetinis „Žalgirio“ varijavimas sudėtimi buvo kur kas didesnis nei pernykštis „Real“ tinkamų kombinacijų ieškojimas.

„Žalgiris“ per 29 reguliariojo sezono rungtynes į aikštę iš viso išleido 17 skirtingų žaidėjų, iš jų 14 žaidė bent 10 rungtynių. Pernai analogiškai atrodė „Real“ rotacija – 14 žaidėjų rungtyniavo bent 10 rungtynių, dar trys – mažiau.

Skirtingi penketai šį sezoną „Daruššafaka“ 394 „Žalgiris“ 317 „Gran Canaria“ 317 „Olympiakos“ 288 „Maccabi“ 286 „Panathinaikos“ 248 „Budučnost“ 246 Vidurkis 246 „Real“ 238 „Chimki“ 237 CSKA 231 „Bayern“ 227 „Fenerbahče“ 225 „Barcelona“ 189 „Baskonia“ 185 „Anadolu Efes“ 143 *„overbasket.com“ duomenys

Madrido klubas tada nemažą sezono dalį vertėsi be Anthony Randolpho ir Gustavo Ayono, Ognjenas Kuzmičius apskritai praleido beveik visą sezoną, o Sergio Llullas grįžo tik lemiamoms atkrintamųjų kovoms.

„Žalgiryje“ šiemet Paulius Jankūnas (12 praleistų rungtynių), Antanas Kavaliauskas (12), Leo Westermannas (7) ar Nate’as Woltersas (6) praleido tiek mačų, kad „Žalgiriui“ ne tik reikėjo ieškoti kūrybingų sprendimų aikštėje, bet ir priimti komplektacijos sprendimus – Deonas Thompsonas į komandą atvyko sezonui jau įpusėjus, o Derrickas Waltonas prisijungė prie komandos ir ją paliko sužaidęs tik vidurinę sezono dalį.

Taip „Žalgiris“ per visą sezoną turėjo vos vieną stabilų starto penketo žaidėją – Brandoną Daviesą (28 iš 29 mačų starto penkete). Kitos keturios pozicijos keitėsi – įžaidėju starto penkete sezoną pradėjo Woltersas, vėliau buvo Westermannas, vėl Woltersas, Thomasas Walkupas, o dabar – Westermannas.

Iškritus Jankūnui, jį starto penkete pakeitė Aaronas White’as, o Marius Grigonis, Edgaras Ulanovas ir Artūras Milaknis nuolat rotuoja antroje-trečioje pozicijose.

Iš viso per visą sezoną „Žalgiris“ panaudojo net 317 skirtingų penketukų („overbasket.com“ duomenimis) ir tai yra antras didžiausias skaičius Eurolygoje. Daugiau penketukų panaudojo tik Stambulo „Daruššafaka“ (394).

„Reikia laiko atrasti, kurie žaidėjai geriau dera su kitais. Tas pats Walkupas netikėtai atsidūrė pirmoje pozicijoje ir davė labai daug naudos. Su kitais žaidėjais irgi reikėjo laiko, – aiškino „Žalgirio“ treneris – skautas Evaldas Beržininkaitis. – Netekę Pauliaus, netenkame pikenpopo, kuris buvo svarbus mūsų žaidimui, todėl vėl reikia ieškoti kitų variantų. Kažkas tai gali kompensuoti iš dalies. Treneriams nėra lengva, patys tai patyrėme ir puikiai suprantame kitus trenerius.“

Iš visų penketukų daugiausiai šį sezoną žaidė pastaruoju metu pavojingu tapęs kvintetas su Westermannu pirmoje pozicijoje, Grigoniu ir Ulanovu kraštuose bei White’u ir Daviesu priekinėje linijoje. Šis penketukas kartu žaidė 56 minutes ir jų plius/minus rodiklis yra +20.

Antras dažniausiai naudotas penketukas nėra toks efektyvus: Woltersas, Walkupas, Ulanovas, White’as ir Daviesas kartu renka -20 rodiklį.

Įdomu tai, kad antras efektyviausias „Žalgirio“ penketukas yra panašus į ankstesnįjį, tik vietoje Ulanovo atsiranda Milaknis. Tai yra ketvirtas dažniausias penketukas (37 min.), kartu renkantis +16 rodiklį.

Dažniausiai šį sezoną naudojami „Žalgirio“ penketukai:

Penketukas Rungt. Min. Tšk. Varž. tšk. +/- Westermannas, Grigonis, Ulanovas,White'as, Daviesas 14 56:01 123 101 22 Woltersas, Walkupas, Ulanovas, White'as, Daviesas 11 45:30 81 101 -20 Woltersas, Grigonis, Milaknis, White'as, Daviesas 15 45:02 97 101 -4 Wolterrsas, Grigonis, Ulanovas, White'as, Daviesas 13 42:39 74 65 9 Woltersas, Walkupas, Milaknis, White'as, Daviesas 12 37:06 70 54 16 Westermannas, Grigonis, Milaknis, White'as, Daviesas 14 30:05 52 59 -7 Woltersas, Walkupas, Milaknis, Jankūnas, Daviesas 6 28:43 60 49 11 Walkupas, Grigonis, Ulanovas, White'as, Daviesas 5 24:33 51 43 8 Woltersas, Milaknis, Ulanovas, White'as, Daviesas 12 23:02 43 49 -6 Waltonas, Milaknis, Ulanovas, White'as, Daviesas 7 19:08 41 33 8

Pernai traumų stabdyta „Real“ komanda stipriai varijavo sudėtimi, bet vis tiek neturėjo tiek skirtingų penketukų, kiek šiemet kauniečiai – 271.

Visgi Pablo Laso pademonstravo neįtikėtiną „Real“ universalumą finalo ketverte, kai finalo mače su Stambulo „Fenerbahče“ nepanaudojo nė vieno penketuko, kuris buvo panaudotas pusfinalyje su Maskvos CSKA. Tai – praktiškai nesutinkamas atvejis dvejose paeiliui rungtynėse, net nekalbant apie finalines rungtynes.

„Jų – gili sudėtis ir jiems nėra skirtumo, kas išeis, – aiškino Beržininkaitis. – Pavyzdžiui, ketvirtoje pozicijoje nėra didelio skirtumo: Randolphas ar Thompkinsas. Turi pataikančių iš perimetro, turi kas ant bloko gali papostinti. Kiekvienoje pozicijoje yra po kelis žaidėjus, sudėtis gana lygi ir tai leidžia treneriui varijuoti sudėtimi.“

„Real“ nenukentėjo net tada, kai komandą paliko naudingiausias finalo ketverto žaidėjas Luka Dončičius. ir be jo Madrido klubas šį sezoną yra trečias pagal rezultatyvumą (85,9 taško) ir puolimo reitingą (104,1 taško per 100 atakų). Pagal gynybą „Real“ yra net geresnė be Dončičiaus (praleidžiami 93,6 taškai per 100 atakų – geriausias rodiklis Eurolygoje).

„Aš galvoju, kad jie labai panašūs kaip ir pernai – vis tiek branduolys išlikęs, treneris tas pats, – sakė Beržininkaitis. – Jie daugybę metų žaidžia tas pačias sistemas, papildymai labai minimalūs, žaidėjai vieni kitus labai gerai jaučia ir žaidžia su tokia čempioniška ramybe. Kartais atrodo, kad gal neatiduoda visų jėgų, pasitaupo, bet kai reikia, suranda mygtuką ir labai solidžiai žaidžia.“

Kaip gali būti įjungiamas čempioniškas mygtukas, „Real“ geriausiai pademonstravo praėjusią savaitę Atėnuose. Po pirmojo kėlinio atsilikę 14:32, galiausiai jie laimėjo po aidint sirenai pataikyto Rudy Fernandezo tritaškio.

Tą patį pirmajame rate pajuto ir „Žalgiris“. Po pirmojo kėlinio jie pirmavo 32:18, dar po trijų ketvirčių buvo priekyje 68:62, tačiau galiausiai pralaimėjo dviženkle persvara (79:90). „Real“ tiesiog žino, kada reikia įjungti aukštesnę pavarą.

Tiesa, prieš paskutiniąją reguliariojo sezono dvikovą Madrido klubas turi savų galvos skausmų. Llullas vakar nebaigė treniruotės ir kuriam laiko iškrito iš rikiuotės. Neaiški ir Fernandezo būklė – jis net nesitreniravo ir nežinia, ar šiandien galės rungtyniauti.

Šie du žaidėjai visiems varžovams yra pavojingiausi savo sugebėjimu pataikyti net tada, kai atrodo, kad metimas yra visiškai nelogiškas ar neįmanomas. Tokiais tritaškiais, kai krentama į šoną, kai kojos nesustatytos į įprastas pozicijas ar paskutinėmis atakos laiko sekundėmis šį sezoną (ir praeityje) Llullas ir Fernandezas baudė ne kartą.

Llullas patenka ir į smogiamąjį „Real“ penketą: kai jis aikštėje būdavo su Jeffery Tayloru, Fabianu Causeuru, Anthony Randolphu ir Walteriu Tavaresu, tai būdavo dažniausiai naudojamas „Real“ penketukas (133 min. per sezoną). Jų plius/minus yra +26.

Tuo metu Fernandezas patenka į efektyviausią „Real“ penketuką – kai jis rungtyniauja kartu su Facundo Campazzo, Jaycee Carrollu, Felipe Reyesu ir Gustavo Ayonu, jie renka +33 rodiklį. Ir tai dar kartą įrodo „Real“ sudėties gylį – šiame penkete yra visiškai kiti žaidėjai, nei prieš minėtame kvintete.

Dažniausiai naudojami „Real“ penketukai:

Penketukas Rungt. Min. Tšk. Varž. tšk. +/- Llullas, Causeuras, Tayloras, Randolphas, Tavaresas 12 133:33 276 250 26 Llullas, Causeuras, Deckas, Randolphas, Tavaresas 4 37:38 89 78 11 Campazzo, Carrollas, Fernandezas, Reyesas, Ayonas 6 37:06 87 54 33 Llullas, Causeuras, Deckas, Randolphas, Ayonas 5 35:43 78 67 11 Campazzo, Causeuras, Deckas, Randolphas, Tavaresas 4 34:06 66 63 3 Campazzo, Fernandezas, Tayloras, Thompkinsas, Tavaresas 5 30:58 63 40 23 Campazzo, Causeuras, Tayloras, Randolphas, Tavaresas 6 30:50 53 55 -2 Campazzo, Fernandezas, Deckas, Thompkinsas, Ayonas 5 25:55 44 40 4 Campazzo, Carrollas, Fernandezas, Deckas, Ayonas 5 20:09 48 34 14 Campazzo, Carrollas, Fernandezas, Randolphas, Ayonas 5 19:23 52 26 26

Panašu, kad paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse „Real“ neturės mažiausiai vieno, o gal ir dviejų savo svarbių ginklų. Bet „Žalgiris“ į tai sako visiškai nekreipiantis dėmesio.

„Pernelyg nesureikšminame, kas žais ar nežais, – sakė Beržininkaitis. – Treneris (Jasikevičius) liepia kuo mažiau žiūrėti į šonus ir neskaityti apie kitos komandos situaciją. Mes turime galvoti apie savo žaidimą, kur atakuoti, kaip gintis.“