Moterų lygos B diviziono pusfinaliuose – nustebinusi komanda bei Kauno ir Vilniaus ekipų akistata

MultiGyn Moterų lygos B diviziono sezonas pasiekė kulminaciją. Iš dvylikos pirmenybėse kovojusių ekipų liko tik keturios, kurios artėjantį savaitgalį Kaune ginklus surems dėl pagrindinio metų tikslo – nugalėtojų titulo. „Žalgirio“ treniruočių centre vyksiančio finalo ketverto pirmajame pusfinalyje šeštadienį susikaus Alytaus „RKL-GUT.LT“ ir staigmeną čempionate pateikusi Vilniaus universiteto ekipa, o antrajame lauks – reguliarųjį sezoną laimėjusių Kauno „LSU-Aisčių-2“ ir Vilniaus „Tiketos“ akistata. Nuotr. D.Lukšta Pirmoji pora: „RKL-GUT.LT“ – VU (pradžia – 14 val.) Paskutiniame reguliariojo sezono ture trečiąją vietą išsikovojusioms alytiškėms ketvirtfinalyje teko šeštos komandos, Panevėžio „Naftėno-KKSC“, barjeras, tačiau jis dzūkių ekipai nesukėlė problemų. „RKL-GUT.LT“ pirmajame mače išvykoje įgijo 15 taškų persvarą, o bendrai seriją laimėjo 137:88. Tuo metu Vilniaus universiteto krepšininkės į finalo ketvertą įšoko iš septintosios pozicijos reguliariajame etape. Ši vieta lėmė, kad sostinės komandai teko akistata su Kauno „Žalgirio“ auklėtinėmis, kurios pirmajame etape liko antros. Ketvirtfinalio starte namuose VU įgijo solidų – 11-os taškų – pranašumą, o Kaune išplėšė pergalę vienu tašku bei sensacingai eliminavo vienas iš čempionato lyderių. „Varžovės – labai rimtos, vertiname kiekvieną savo varžovą, niekada nesakome, kad mes paprastai ir lengvai viską padarysime, – tinklalapiui „Moterulyga.lt“ sakė „RKL-GUT.LT“ vyr. trenerė Kristina Grižienė. – Vilnius šiuo metu labai gražiai pasirodė. Teks kautis. Jų patekimas gal kiek nustebino, bet ne itin. Sezono metu jos neturėjo visos sudėties, o dabar svarbiausią žingsnį žengė su visomis krepšininkėmis ir pamatėme, kokia visgi yra komanda.“ „Visą sezoną nežaidėme visa sudėtimi, galbūt pagal mūsų sudėtį mes nebūtume septintoje vietoje, – mąstė VU trenerė Loreta Berūkštienė. – Žaidžiame su jaunomis žaidėjomis, nėra tos patirties. Ne visos komandos žaidė visa sudėtimi. Nuo sezono pradžios nebuvome tokios... Galbūt mus nuvertina, bet merginos stengėsi ir laimėjome. Turėjome šansą ir pabandėme.“ Alytaus komanda savo sudėtyje turi ir dvi A divizione žaidžiančias krepšininkes Karoliną Kazočiūnaitę ir Kristiną Masionytę, bet tarp keturių stipriausių klubų „RKL-GUT.LT“ žengė ir be jų. Visgi kovoje dėl čempionių titulo K. Grižienė vadovaujama komanda turės abi krepšininkes savo rotacijoje. Rita Žilinskaitė Nuotr. D.Lukšta Neabejotina Alytaus komandos lyderė yra Rita Žilinskaitė. Gynėja šį sezoną vidutiniškai žaidžia po 32 minutes, pelno po 19,8 taško (antras rezultatas lygoje), atlieka po 6,5 rezultatyvaus perdavimo (pirmas), atkovoja po 4,8 ir perima po 2,5 kamuolio bei renka po 23,9 naudingumo balo (ketvirtas). „Varžoves vertinu palankiai. Išskirčiau R. Žilinskaitę, K. Masionytę ir K. Kazočiūnaitę iš „Aisčių-LSMU“, manau, kad Alytaus komanda yra stipresnė gynėjų grandyje“, – priešininkių stiprybę išskyrė VU vyr. trenerė L. Berūkštienė. Be K. Kazočiūnaitės ir K. Masionytės, ekipoje taip pat žiba Akvilė Okunevičienė (15,1 tšk., 7,7 atk. kam.), Gedvilė Savostaitė (14,4 tšk., 8,3 atk. kam.), Justina Razukevičiūtė (12,6 tšk., 7 atk. kam., 4,6 rez. perd.) ir Saulė Mikelionytė (13,2 tšk., 5,1 atk. kam.). Bene pagrindiniu VU faktoriumi ketvirtfinalyje serijoje tapo galingas Livijos Sakevičiūtės žaidimas. Vilniaus „Kibirkščiai“ priklausanti puolėja per dvejas rungtynes vidutiniškai pelnė po 10 taškų, atkovojo po 18 kamuolių bei fiksavo 23 balų naudingumą. Anot L. Berūkštienės, kol kas nėra aišku, ar ši krepšininkė žais savaitgalį, tačiau neabejotinai L. Sakevičiūtė – pagrindinis alytiškių taikinys siekiant palaužti Vilniaus komandą. „Manau, kad ji pridėjo pasitikėjimo ir kitoms žaidėjoms, kad ir kiek kartu sužaidė. Bet aišku, jog visas žaidimas sukasi per L. Sakevičiūtę“, – apie varžovių lyderę kalbėjo K. Grižienė. Naudingiausiai B divizione žaidusi „Žalgirio“ krepšininkė Simona Visockaitė rinko po 19 taškų, sugriebė po 8 kamuolius ir blokavo po 2,5 metimo, tačiau jos pastangų nepakako, jog kaunietės žengtų tolyn. Kartu su L. Sakevičiūte dviženklį taškų vidurkį VU gretose fiksuoja Grėtė Patumsytė, pelnanti po 14,1 taško, taip pat atkovojanti po 4,4 kamuolio ir atliekanti po 3,5 rezultatyvaus perdavimo. Reguliariajame sezone „RKL-GUT.LT“ abukart užtikrintai įveikė vilnietes: namuose 86:43 ir svečiuose 89:64. Nuotr. D.Lukšta Antroji pora: „LSU-Aistės-2“ – „Tiketa“ (pradžia – 16.30 val.) Šioje poroje laukia įnirtinga dviejų pirmojo ketverto komandų akistata. Reguliariajame sezone nugalėjusios kaunietės laimėjo pirmas 14 rungtynių, o galiausiai finišavo su pergalių ir pralaimėjimų santykiu 19-3. „Tiketa“ su 17 pergalių savo ruožtu užėmė ketvirtąją vietą. Kaunietės ketvirtfinalio serijoje bendru rezultatu 160:97 be didesnio vargo nugalėjo Vilniaus „Kibirkšties-VKM“ auklėtines, tuo metu „Tiketa“ atkrintamųjų mūšyje prieš Vilniaus „Svają“ išgyveno tikrą nervų karą. Mariaus Pavlovskio treniruojama komanda pirmas rungtynes išvykoje laimėjo keturiais taškais, o antrose namuose nusileido dviem taškais ir dramatiškai pateko į finalinį ketvertą. Atkakli kova atsakomajame susitikime vyko iki pat finalinės sirenos, mat dar prasidėjus priešpaskutinei minutei „Svaja“ pirmavo 5 taškų persvara (63:58), kuri būtų atvėrusi duris į finalinį turnyrą. Visgi „Tiketą“ galiausiai išgelbėjo keturi lemiami Monikos Aleksaitės taškai, iš kurių du buvo pelnyti baudų metimais slegiant didžiulei įtampai. „Tai sukėlė daug nervų, buvo tokia nestandartinė pabaiga, nes kaip ir viską kontroliavome, bet paskui pasipylė mūsų kai kurių žaidėjų klaidos, nereikalingi perdavimai, – dramatišką pabaigą prisiminė M. Pavlovskis. – Rungtynės buvo tikrai sunkios, bet „Svaja“ – tikrai stipri komanda, turi patyrusių žaidėjų. Manau, ji irgi buvo viena iš tų komandų, vertų patekti į finalinį ketvertą. Mums labiau nusišypsojo laimė ir labai džiaugiuosi dėl to. Vienas iš mūsų uždavinių ir buvo patekti į finalo ketvertą, o tikslas – laimėti pirmąją vietą.“ „LSU-Aistės-2“ vieną iš trijų pralaimėjimų reguliariajame sezone patyrė būtent prieš „Tiketos“ komandą. Pirmąjį tarpusavio mačą kaunietės Vilniuje laimėjo triuškinamai 72:50, bet paskui antroje akistatoje neatsilaikė namie ir krito 59:74. Kauniečių iššūkiui besiruošiantis M. Pavlovskis lankėsi vienose varžovių ketvirtfinalio rungtynėse su „Kibirkštimi-VKM“, tačiau jų žaidime neįžvelgė jokių gudrybių. „Nieko įspūdingo nedaro, tiesiog žaidžia pagal patirtį, pagal bazinius dalykus, – teigė M. Pavlovskis. – Manau, kad tai – tikrai įveikiamas varžovas, o viskas priklausys nuo to, kaip moterys susitvarkys su psichologija, kuri moterų krepšinyje lemia labai daug.“ Kristina Vengrytė Nuotr. D.Lukšta Ryškiausia „Tiketos“ ir bene žymiausia krepšininkė lygoje – Kristina Vengrytė. Profesionalės karjerą baigusi Lietuvos moterų krepšinio žvaigždė po penkerių metų pertraukos nusprendė mėgėjiškai sugrįžti į krepšinį bei prisijungė prie Vilniaus ekipos, kurioje tapo tvirtu komandos ramsčiu. K. Vengrytė B divizione vidutiniškai pelno po 16,7 taško (septintas rezultatas lygoje), atkovoja po 7,1 ir perima po 2,9 kamuolio bei renka po 18,9 naudingumo balo (dešimtas) per 29 žaidimo minutes. Abejose ketvirtfinalio rungtynėse su „Svaja“ patyrusi puolėja įmetė po 20 taškų ir sugriebė po 5,5 kamuolio. „Kristina – viena iš vyriausių ir didžiausią patirtį turinčių krepšininkių, yra labiausiai pasirengusi tiek fiziškai, tiek psichologiškai, – kalbėjo „Tiketos“ treneris M. Pavlovskis. – Nėra taip, kad ji labai jaustų įtampą. K. Vengrytė visą laiką sportuoja ir palaiko fizinę formą. Aišku, kartais nuovargis turi įtakos jos sprendimams tiek puolime, tiek gynyboje, bet iš tiesų ji – kertinis mūsų akmuo. Velniškai svarbu turėti tokį žmogų. Kiekvienoje komandoje turi būti lyderis, kuris temptų visą vežimą.“ Antra naudingiausia ekipos žaidėja – Eglė Jucevičiūtė, per mačą įmetanti po 7,6 taško, atkovojanti po 9,6 kamuolio ir renkanti po 15,4 naudingumo balo. Dviženklį rezultatyvumą fiksuoja Emilija Mikoliūnaitė (10,1 tšk.), Monika Aleksaitė (10,5 tšk.) ir Greta Šniokaitė (10,6 tšk.). Kornelija Balčiūnaitė Nuotr. D.Lukšta „LSU-Aisčių-2“ gretose universalumu spindi Kornelija Balčiūnaitė šį sezoną ne kartą buvusi per žingsnį nuo trigubo dublio. Puolėja per susitikimą pelno po 8,6 taško, atkovoja po 10,9 kamuolio (šeštas rezultatas lygoje), išdalija po 6,2 rezultatyvaus perdavimo (trečias) ir įsirašo po 22,6 naudingumo balo (penktas). Ieva Stankevičiūtė nuo savęs vidutiniškai prideda po 16,2 taško, 5,5 rezultatyvaus perdavimo, 5 atkovotus ir 2,2 perimo kamuolio bei 20,9 naudingumo balo. Dalia Wydra įmeta po 11 taškų, sugriebia po 7,9 kamuolio, blokuoja po 2,4 metimo ir renka po 18,2 naudingumo balo. Agnė Žižienė fiksuoja 14,1 taško vidurkį, o Julija Marculanienė – 10,4. Sekmadienį „Žalgirio“ treniruočių centre vyks finalų diena. Nuo 13 val. į kovą dėl trečiosios vietos stos pusfinalyje pralaimėjusios ekipos, o nuo 15.30 val. prasidės mūšis dėl čempionių titulo. 17 val. planuojama apdovanojimų ceremonija, kurios metu bus apdovanotos ne tik prizines vietas iškovosusios komandos, bet ir viso sezono bei finalo ketverto geriausios krepšininkės. B diviziono nugalėtojos taip pat pelnys teisę dėl patekimo į A divizioną dvejų rungtynių serijoje susikauti su Šiaulių „Šiauliais-Universitetu“.

