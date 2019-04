Jasikevičius: „Tikras komandos ir žmonių charakteris išlenda, kai labai sunku“

Nuotr.: Basketnews.lt/V.Mikaitis

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai nežinojo, kaip susiklostė kitos ketvirtadienio vakaro rungtynės, kol treneris Šarūnas Jasikevičius jiems to nepasakė per paskutinę minutės pertraukėlę. Nors tiksli frazė liks tarp stratego ir žaidėjų, po Jasikevičiaus žodžių krepšininkai suošė taip, kad tai nuskambėjo per visą Madrido „WiZink Center“ areną.

Pats Jasikevičius eiga kitose arenose pasidomėjo per ilgąją pertrauką. Sužinojęs, kad Milano „AX Armani Exchange“ nusileido Stambulo „Anadolu Efes“, jis suprato, kad „Žalgiriui“ tereikia įveikti Madrido „Real“.

Kai paskutinėmis sekundėmis tai tapo aišku, su tuo jis pasveikino visą komandą.

„Žinau, kad Kaunas švenčia, daug fanų švenčia. Mūsų organizacijai tai – tikrai labai puikus žingsnis ir turime tuo džiaugtis, vertinti tai, kas vyksta, – po mačo sakė Jasikevičius. – Reikia suprasti, kad tokie dalykai galimi tik tada, kai turi žaidėjus su didžiuliu charakteriu, kai jie stengiasi, dirba ir nepalūžta. O momentų šiais metais buvo labai sunkių, ypač, kai visų lūkesčiai išaugo po praeito sezono.“

– Treneri, kas šiandien padėjo išlikti rungtynėse, kai „Real“ į jas sugrįžo?

– Charakteris, tai, kad suprantame sistemą, kur mes galime atakuoti. Žaidžiame brandžiau, gynėjų žaidimas geresnis, o nuo gynėjų, kaip žinome, daug kas priklauso. Jie tikrai tai supranta ir mes esame geresni nei buvome sezono pradžioje.

– Davieso pasirodymas paskutinėmis minutėmis: kiek tai buvo planuota, kiek tai buvo jo paties iniciatyva?

– Aišku, buvo planuota. Mes juos baudėme ir Kaune tokiais metimais. Vienintelis klausimas buvo, ar mes tuos metimus pataikysime, ar ne. Kiekvienais metais, kai žaidžiame su Madridu, jie mums duoda tokius metimus. Šiandien tiek Brandonas, tiek Antanas juos pataikė.

Rungtynių žaidėjas Brandon Davies Taškai 27 Naudingumas 34 Baudų metimai 100% 7/7 Atkovoti kamuoliai 10

Nebuvo taip, kad jis ėmėsi ant savęs atsakomybę. Tai buvo sistemos padariniai, labai svarbu buvo gynėjams suprasti, kokiais kampais žaisti. Visgi Madrido gynėjų žaidimas yra labai agresyvus ir jie gali išmušti iš derinių. Jeigu mes būtume turėję kažkiek kantrybės, tai Brandonas būtų gavęs tuos metimus mesti,

– Kada supratote, kad pateko į atkrintamąsias?

– Kai buvo paskutinė minutės pertraukėlė. Šiaip, aišku, svilo padai, kaip ir paskutinius 2-3 mėnesius. Reikia suprasti, kad kai kiekvienas rungtynes žaidi kaip finalą, gali laimėti tik su labai dideliu žaidėjų charakteriu.

– Šį sezoną komanda nuėjo nelengvą kelią su traumomis, pralaimėjimų serijomis. Žiūrint tai, kokį kelią ši komanda nuėjo iki atkrintamųjų, kaip būtų galima apibūdinti „Žalgirio“ transformaciją?

– Sezonas dar tęsiasi, tai viščiukus skaičiuosime po jo. Labai malonu. Tikras komandos charakteris išlenda, kai labai sunku, tikras žmonių charakteris išlenda, kai labai sunku, neieškant kaltų. Šiuo klausimu žaidėjams galima rašyti 10 balų. Štabe esame visi vienminčiai ir nelabai leidome jiems pagalvoti, kad kažką darysime kitaip, ir toliau tyliai ėjome savo tikslo link.

– Po praeitų pergalių ne kartą minėjote, kad „Žalgiris“ dar nerodo tikrojo veido. Kiek to tikrojo veido buvo šįvakar?

– Momentais žaidėme tikrai fantastiškai, o paskui, reikia pripažinti, Madridas pataikė aibę labai sunkių metimų, tie patys Tavareso dėjimai… Čia kalbame apie milimetrus – jeigu užkabintų per milimetrą negerai, mes galėtume nubėgti į kitą pusę. Žaidžiame prieš įspūdingą komandą. Žinojome, kad bus sunku, svarbiausia, kad yra pergalės. Žaidimo gerinti jau, velnias žino, ar išeis.

– Tokios pergalės naudingos ne tik žaidėjams, bet ir jums, kaip jaunam treneriui. Kokių patirčių davė šis etapas?

– Patirtis yra tokia, kad tikėti savo sistema, nelabai nuo jos nukrypti. Gali nukrypti, jeigu yra visi žaidėjai. Mes žinojome, kad didžiausia problema yra traumos ir svarbiausia buvo palaikyti žaidėjų moralę. Nemanau, kad dariau kažką skirtingo. Žaidėjai paprasčiausiai sugrįžo, įėjo į gerą formą, suprato sistemą ir mes turime tą rezultatą. Galima kalbėti daug apie tai, kas vyksta prie šoninės linijos, bet jie turi viską padaryti. Su tokiu charakteriu mes turime šansą.

– Fanai lauke skanduoja jūsų vardą. Koks jausmas ne tik šįvakar, bet visą sezoną žaisti beveik neutralioje arenoje?

– Aš už tai ir sakau, kad tai, kas vyksta su Žalgiriuku, yra žiauriai fainai. Tos išparduotos arenos. Mes negalime to praleisti kaip normalaus dalyko. Tai – fantastinis palaikymas. Visur, kur vykstame, yra palaikymas, ir žaidėjai tai jaučia. Čia nėra kažkokia klišė, žaidėjai tikrai tai jaučia.

– Ko galima tikėtis iš ketvirtfinalio serijos su „Fenerbahče“?

– Kad išeisime iš jos geresniais treneriais ir geresniais žaidėjais. Šimtu procentų.