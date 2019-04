Westbrookas trečią iš eilės sezoną baigs su trigubo dublio vidurkiais

kasioguru

Oskaras Robertsonas ta padare tik 1 sezona, bet dar pora ar tris sezonus jam truko ar tai kazkiek kamuoliu, ar tai perdavimu, bet zaidejas del to speju nelabai imdavo i galva, tiesiog zaisdavo savo krepsini. kas buna, kai to kazkiek truksta Westbrookui, jau matem pernai paskutinese keliose varzybose, kai kamuolius vos ne is komandos draugu ranku lupdavo. va toks ir skirtumas. niekam tie jo dubliai neidomus. jis net nera geriausias komandos zaidejas ir i MVP nepretenduoja.