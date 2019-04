„Bayern“ treneris Radonjičius apie „Žalgirio“ sėkmę: „Didžiulė pagarba jiems“

Debilai, neskaitantys knygu

nesuvokia elementariu dalyku. Treneris ne sake,kad zalgiriui neimanoma ir nera sansu, treneris is pradziu mane, kad zaligris tiesiog teoriskai jau neturi galimybiu, tada jis perklause, jam pasake,kad tokios galimybes yra ir jis tada pasake: ok. Bet susireksimine kaimieciia buki is karto ima smerkti zmogu uz nieka. Kodel kiekvienas treneris, pasak kaimieciu, turi zinoti likusiu kitu 15 komandu visus rezultatus ir variantus. Jis tiesiog mane,kad nera teoriniu galimybiu, ji pataise ir jis tada pripazino,kad ok, yra.