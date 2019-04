Aiškios abi RKL A diviziono finalo dalyvės

Nuotr.: T. Noreika

Nuotr. T. Noreika

Penktadienio vakarą paaiškėjo abi Regionų krepšinio lygos (RKL) A diviziono finalo dalyvės, kuriomis tapo pusfinalio serijas „sausu“ rezultatu 3-0 laimėjusios „Raseinių“ ir Šilalės „Lūšies“ ekipos.

Įdomu tai, jog praėjusiame sezone nė viena ekipa nežaidė stipriausiųjų grupėje, tad galima sakyti, kad dėl trofėjaus grumsis ne tik pajėgiausi krepšininkai, bet ir geriausi RKL vadybininkai.

Didžiausią šio sezono sensaciją sukūrė „Lūšies“ (6) garbę ginantys krepšininkai, kurie penktadienį svečiuose rezultatu 79:66 trečią kartą iš eilės nugalėjo Tomo Keršio treniruojamą „Atleto“ (2) komandą ir sudaužė visas pastarosios viltis kovoje dėl bilieto į Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) pirmenybes.

Nugalėtojų komandos treneris Valdemaras Kasmauskas buvo geros nuotaikos: „Pergalę lėmė pasiruošimas rungtynėms ir varžovų žaidėjų pažinimas.

Šiame sezone tai buvo jau penktosios tarpusavio rungtynės su „Atleto“ komanda, tad puikiai žinojom kas ką daro, žinom ką ir kaip dengti. Be to, padėjo ir tai, jog varžovai jokių taktinių naujovių nepateikė. Šįkart rotavome nedaug, tik tris žaidėjus, tačiau tai nesutrukdė pasiekti teigiamo rezultato.

Antrosios serijos rungtynės parodė, kad galime žaisti su „Atletu“, todėl vakar žaidėme gerokai užtikrinčiau nei nebeturintys kur trauktis varžovai ir tikėjome, kad galime pasiekti pergalę.

Vakar grįžus iš Kauno komandą pasitiko pusė miesto – žmonės stovėjo su klubo atributika, vėliavėlėmis visi sveikino žaidėjus ir niekas negalėjo patikėti tuo, kas įvyko. Smagu, tačiau tai, ką padarėme jau reikia pamiršti, nes prieš akis laukia pagrindinė sezono serija!“

Tuo tarpu „Atleto“ strategas Tomas Keršis neatrodė labai nusivylęs ir nukėlė kepurę prieš varžovus: „Vakar parodėme tą, ką geriausiai mokėjome, išspaudėme iš savęs maksimumą.

Reguliariajame sezone to mums visuomet pakakdavo, tačiau čia – atkrintamosios, čia jau visai kita istorija, tad net ir geriausio žaidimo nepakako tam, kad pasiekti pergalę pusfinalio serijoje.

Galbūt komandos lūkesčiai buvo per daug išaugę. Galvojom, kad mes beveik nenugalimi. Tačiau varžovai sužaidė geriau visose aspektuose: laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių, buvo agresyvesni ir t.t

Čempioniškos komandos nesusikuria per kelis mėnesius, jos formuojasi kelis sezonus. Tad varžovai tikrai pelnytai laimėjo, nes pademonstravo savo komandiškumą, susižaidimą, skirtingose situacijose buvo nenuspėjami. Jie žaidžiam teisingiausią, paprastą, nenuspėjamą ir, kas svarbiausia, tvarkingą žaidimą.

Aš kaip treneris nė vienam negaliu turėti priekaištų, nes vyrams nestigo nei noro, nei kovingumo, nei ambicijų.

Nusiimam kepurę ir atiduodam visą pagarbą Šilalės ekipai. Jei dar kitame etape parodys panašų rezultatą bus kažkas iš fantastikos srities. Juolab, kad varžovai verti tikrai gero finalo ir tikrai negalėčiau prognozuoti, kas taps RKL čempionais.“

„Lūšis“: Liudas Valantinas 15, Vidas Veryga 14, Valdas Undraitis (11 atk.kam.) 13.

„Atletas“: Gustas Giedraitis (1/7 dvit.) 15, Karolis Pupinis 13.

Aikštės šeimininkams koją pakišo itin prastas pataikymas iš trijų taškų zonos (6/27 trit., 22,2%), juolab, kad „Lūšies“ ekipa varžovams klaidų neatleido – gana ženklia persvara laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (41-31), o greitų atakų metu surinko ketvirtadalį (20) savo taškų.

Antroji pusfinalio akistata klostėsi gerokai ramiau. Savo aikštėje žaidusi reguliariojo sezono nugalėtoja „Raseinių“ (1) ekipa trumpam buvo leidusi Plungės „Olimpo“ (5) vyrams mėgautis pirmaujančiųjų vaidmeniu, tačiau vėliau perėmė iniciatyvą, pabėgo nuo varžovų ir dvikovos pabaigoje šventė lengvą pergalę rezultatu 89:73.

Nugalėtojų komandos treneris Karolis Lendzevičius nepuolė į euforiją: „Negaliu sakyti, kad serija buvo lengva. Kiekvienom rungtynėms labai rimtai ruošėmės ir niekuomet negalvojome apie tai, kiek rungtynių su „Olimpu“ reikės sužaisti.

Smagu, jog finalą pasiekėme tiesiausiu keliu, tačiau tikrai negaliu sakyti, kad pusfinalio serija buvo labai lengva, nes nė vienoje dvikovoje mes nepademonstravome savo geriausio žaidimo. Visur turėjome rezervų.

Tiesiog varžovai turi labai mažai žaidėjų rotacijoje trečiosiose rungtynėse jau atrodė pavargę ir matyt patys nelabai tikėjo, kad gali perlipti mūsų barjerą.

Kalbant apie finalą tikrai nebijom „Lūšies“ ekipos. Nujaučiam jos stipriąsias ir silpnąsias vietas, per kurias kur turėsime juos atakuoti. Aišku, jie nustebino tiek lygą, tiek jos gerbėjus, tad labai pasistengsime, kad kovoje dėl čempionų titulo jie nenustebintų mūsų.“

„Raseiniai“: Antanas Montrimavičius (10/12 dvit.) 26, Jonas Levickas (9/10 dvit.) 19, Darius Gricius 11.

„Olimpas“: Mindaugas Tamušauskas 22, Tomas Domarkas 10.

Įdomu tai, kad trys rezultatyviausi aikštės šeimininkų žaidėjai kartu sudėjus prametė vos 3 dvitaškius metimus (20/23 dvit., 86,9%), be to „Raseinių“ ekipa per rungtynes padarė vos 10 klaidų, tad „Olimpo“ vyrams teliko pripažinti visišką varžovų komandos pranašumą.

Sezono pradžioje turbūt niekas nebūtų pasakęs, jog finale žais dvi A diviziono debiutantės. Vis tik, balandžio 15 d. prasidėsiančioje finalo serijoje į kovą dėl trofėjaus stos „Raseinių“ ir „Lūšies“ komandos.