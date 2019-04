NBA atkrintamosiose – sunkūs išbandymai lietuvių komandoms ir atkaklios kovos Vakaruose

Nuotr.: AP, Reuters – Scanpix

Septynis mėnesius trukusios reguliariojo sezono kovos Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) baigtos ir šešiolika stipriausių lygos komandų keliasi į atkrintamųjų varžybų batalijas.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti visas pirmojo etapo poras bei įvertinti galimas serijų baigtis.

Rytų konferencija

Milvokio „Bucks“ (1) – Detroito „Pistons“ (8)

Pora, kurioje veikiausiai bus mažiausiai intrigos. Iki reguliariojo sezono pabaigos likus 5 mačams, „Pistons“ rikiavosi šeštoje Rytų konferencijos vietoje, tačiau pasiekė viso labo dvi pergales ir finišavo aštuntoje pozicijoje, kas lėmė akistatą su geriausią rodiklį NBA užfiksavusiu „Bucks“ klubu.

Dwane‘ui Casey papildomas galvos skausmas taip pat yra ir lyderio Blake‘o Griffino savijauta. Kelio skausmus jaučiantis puolėjas bandė žaisti rungtynėse su Memfio „Grizzlies“, tačiau jose pelnė vos 5 taškus, o dvikovoje su „Knicks“ apskritai nepasirodė.

Tuo metu „Bucks“ pirmąją vietą reguliariajame sezone buvo užsitikrinę jau prieš kurį laiką ir pagrindinių komandos krepšininkų pernelyg neapkrovė. Giannis Antetokounmpo iš paskutinių 5 rungtynių dalyvavo trejose, iš kurių 30 minučių ribą viršijo vos viename mače su Filadelfijos „76ers“, kuriems atseikėjo 45 taškus.

„Bucks“ tiek pagal pataikytus, tiek pagal išmestus tritaškius nusileidžia tik Hjustono „Rockets“ bei yra lygos lyderiai kovoje dėl atšokusių kamuolių. Taip pat pranešama, jog nykščio traumą turintis Nikola Mirotičius gali pasirodyti jau pirmoje serijos dvikovoje bei taip sustiprinti „Bucks“ rotaciją.

Reguliariajame sezone „Bucks“ taip pat laimėjo visas 4 žaistas rungtynes, taigi bent viena „Pistons“ pergalė šioje serijoje būtų savotiškas siurprizas.

Prognozė: „Bucks“ seriją laimės 4-0.

Toronto „Raptors“ (2) – Orlando „Magic“ (7)

Tarp šių komandų didelės intrigos taip pat nematyti. Kawhi Leonardą viso sezono metu tausoję „Raptors“ pagaliau galės išlaisvinti savo puolėją, o Marco Gasolio atvykimas Kanados ekipai įnešė pozityvių vėjų.

Nuo to laiko, kai ispanas prisijungė prie komandos, bent šeši „Raptors“ rotacijoje naudojami krepšininkai tritaškius meta didesniu nei 40 proc. taiklumu. Šalia tokių skaičių yra ir Serge‘as Ibaka (39,5 proc.) bei Kyle‘as Lowry (39,1).

Žaidėjas Pataikytų tritaškių vidurkis Išmestų tritaškių vidurkis Pataikymo proc. Danny Greenas 3,1 5,8 53,4 Marcas Gasolis 0,8 2,0 42,9 Pascalis Siakamas 1,5 3,5 42,2 Patrickas McCaw 0,4 1,1 42,1 Normanas Powellas 1,3 3,0 42,1 Fredas VanVleetas 2,0 4,8 41,9

Gasoliui esant ant parketo, visos komandos puolimas taip pat atgyja ir ji per 100 atakų vidutiniškai pelno po 119,4 taško. Toks skaičius yra didesnis nei Antetokounmpo (116,9) ar Jameso Hardeno (118,2) bei žemesnis tik už „Warriors“ lyderio Stepho Curry (120,9).

„Magic“ vedlio Nikola Vucevičiaus taip pat laukia nelengvos mikrodvikovos. Tiek Gasolis, tiek Ibaka yra laikomi solidžiais ramsčiais gynyboje, taigi „Raptors“ gretose krepšininkų, galinčių apriboti juodkalniečio žaidimą bus. Lyg to būtų negana, Vucevičius neseniai pasigavo skrandžio virusą, kuris taip pat gali trikdyti komandos pasiruošimą artėjančioms rungtynėms.

Reguliariajame sezone komandos pasidalijo po dvi pergales, tačiau žinant atkrintamųjų rungtynių svarbą tikėtina, kad „Raptors“ taip pat sutvarkys reikalus per pirmuosius keturis susitikimus.

Prognozė: „Raptors“ seriją laimės 4-0.

Filadelfijos „76ers“ (3) – Bruklino „Nets“ (6)

Neabejotinais favoritais šioje poroje irgi laikomi šeimininkai. Joeliu Embiidu, Benu Simmonsu, Jimmy Butleriu bei Tobias Harrisu disponuojantis Filadelfijos klubas yra viena rezultatyviausių lygos komandų (vid. 115,2 tšk.), o pagal pasiektas pergales lemiamomis akimirkomis nusileidžia tik Denverio „Nuggets“.

Kuomet iki rungtynių pabaigos likus 5 minutėms komandas skiria 5 taškai arba mažiau, „76ers“ pasiekė 30 pergalių iš 45 galimų. Tuo metu „Nets“ šiomis sąlygomis žaidė 44 kartus ir iškovojo 24 pergales.

„Nets“ komandoje iššauti visada gali jos lyderis D‘Angelo Russellas. Įžaidėjas jau kėlė problemų ir Filadelfijos ekipai, į kurios krepšį buvo įmetęs 38 taškus. Vis tik net ir tokio indėlio nepakako – susitikimą 127:125 tąkart laimėjo „76ers“.

„Procesą“ jau pernai metais užbaigę ir atkrintamųjų pirmąjį etapą perėję „76ers“ šiemet dar labiau sustiprino turimą komandos branduolį, kas ir leidžia tikėtis, kad Filadelfijos klubas perlips „Nets“ barjerą.

Prognozė: „76ers“ seriją laimės 4-1.

Bostono „Celtics“ (4) – Indianos „Pacers“ (5)

Teoriškai ši pora turėtų būti labiausiai intriguojanti visoje Rytų konferencijoje, tačiau „Pacers“ netekus Victoro Oladipo komandos šansai kaip reikiant sumenko.

Indianos ekipos rezultatai po Oladipo traumos nebuvo tragiški – pasiekta 16 pergalių ir patirta 19 nesėkmių. Vis tik atkrintamosiose „Pacers“ gali pritrūkti lyderio, gebančio ištraukti rungtynes paskutinėmis jų akimirkomis.

Nuotr. AFP

Savo ruožtu „Celtics“ neteko Marcuso Smarto. Apie krepšininko svarbą komandai byloja skaičiai. Bostono ekipa per 100 atakų vidutiniškai praleidžia po 114,4 taško, o tai tai – 29 rezultatas lygoje bei yra prastesnis tik už Finikso „Suns“. Tuo metu ant parketo būnant Smartui, „Celtics“ per 100 atakų varžovams leidžia įmesti viso labo 105,9 taško.

Vis tik „Celtics“ savo gretose turės Kyrie Irvingą, Jaysoną Tatumą, Alą Horfordą ir pastaruoju metu vis geresnius rezultatus demonstruojantį Gordoną Haywardą. Bradas Stevensas disponuoja kur kas didesniu talentu, kurio žaidimo turėtų pakakti įveikiant nukraujavusią „Pacers“.

Prognozė: „Celtics“ seriją laimės 4-2.

Vakarų konferencija

„Golden State Warriors“ (1) – Los Andželo „Clippers“ (8)

Solidų žaidimą didžiąją sezono dalį demonstravę „Clippers“ pradėjo klupinėti tuomet, kai to reikėjo mažiausiai. Dar visai neseniai dėl 5-osios vietos su Jutos „Jazz“ ekipa konkuravęs Kalifornijos klubas nugarmėjo iki aštuntosios pozicijos bei stos į kovą su NBA čempionais „Warriors“.

Kalbant apie „Warriors“, jų didžiausias priešas yra jie patys. Tai ir parodė reguliarusis sezonas, kuriame netrūko intrigų. Draymondas Greenas konfliktavo tiek su Kevinu Durantu, tiek su Steve‘u Kerru, o iš rikiuotės iškritus Curry buvo prastų rezultatų serija, tačiau visa tai – praeityje.

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

„Warriors“ reguliarųjį sezoną užbaigė laimėdami 11 rungtynių iš 15, Curry atrado kontaktinius lęšius ir dar labiau pagerino savo tritaškių taiklumą, o Oklando klubas užsitikrino pirmąją vietą Vakarų konferencijoje.

Abi komandos tarpusavyje susitiko visai neseniai – balandžio 8-ąją ir tuomet „Warriors“ sutriuškino „Clippers“ 131:104. Po rungtynių Docas Riversas teigė įžvelgęs, jog „Warriors“ naudoja jo sukurtus derinius, tačiau jam tai sukėlė dvejopą reakciją.

„Iš vienos pusės jaučiuosi įvertintas, tačiau tuo pat metu tai itin nuvilia, nes jie mūsų derinius atlieka daug geriau už mus pačius“, – tąkart sakė Riversas.

Prognozė: „Warriors“ seriją laimės 4-1.

Denverio „Nuggets“ (2) – San Antonijaus „Spurs“ (7)

Viena didžiausių sezono staigmenų tapę „Nuggets“ užtikrintai skynė pergales, o prie to labiausiai prisidėjęs Nikola Jokičius buvo visur. Serbas komandoje pirmauja pagal pelnomus taškus, atkovotus kamuolius bei atliktus rezultatyvius pardavimus.

Apskritai „Nuggets“ gali pasigirti itin solidžiu kamuolio judėjimu ir pagal atliekamus rezultatyvius pardavimus Denverio klubas nusileidžia tik „Warriors“ krepšininkams. Dar vienas „Nuggets“ privalumas – apylygė sudėtis, kurioje net 7 krepšininkai turi dviženklį taškų vidurkį.

Mike‘o Malone‘o auklėtiniai taip pat buvo geriausiai namuose žaidusi komanda reguliariojo sezono metu ir per 41 rungtynes „Pepsi Center“ arenoje suklupo viso labo 7 kartus.

Nuotr. USA Today-Scanpix

Tuo metu „Spurs“ žaidžiant išvykose buvo viena prasčiausių ekipų tarp visų atkrintamųjų dalyvių. Teksaso klubas pasiekė 16 pergalių ir pagal šį rodiklį lenkia tik „Magic“ ir „Pistons“ klubus.

„Spurs“ viltys šioje serijoje guls ant LaMarcuso Aldridge‘o ir DeMaro DeRozano pečių, tačiau žinant pastaruosius gynėjo sezonus atkrintamosiose, daug optimizmo „Spurs“ sirgaliams tai neturėtų pridėti.

Vis tik tobulėjimo DeRozano žaidime matyti. Gynėjas taip dažnai nebelipa į medį ir įsiveržęs į baudos aikštelę neretai atmeta kamuolį ties tritaškiu stovinčiam komandos draugui. Šį sezoną jis vidutiniškai atlieka po 6,2 rezultatyvaus perdavimo ir tai yra geriausias rodiklis jo karjeroje.

Tiesa, „Nuggets“ šį sezoną per 100 atakų vidutiniškai praleisdavo vos po 95,3 taško ir pagal šį rodiklį buvo geriausia komanda NBA, o sprogstamuoju greičiu bei įspūdingu atletiškumu nepasižymintis Aldridge‘as turėtų būti palankus varžovas besiginančiam Jokičiui.

Galų gale, „Nuggets“ šiemet taip pat buvo komanda iškovojusi daugiausiai pergalių, kuomet mačo nugalėtojas sprendėsi paskutinėmis akimirkomis bei pasiekė 31 pergalę iš 46 galimų.

Prognozė: „Nuggets“ seriją laimės 4-2.

Portlando „Trail Blazers“ (3) – Oklahomos „Thunder“ (6)

Ši pora yra realiausia, kurioje pergalę švęsti gali namų pranašumo neturinti komanda. Nuo 2000-2001 m. sezono „Blazers“ atkrintamosiose žaidė 11 kartų, tačiau pirmojo etapo barjerą peržengė viso labo du kartus.

Paskutiniuosius du sezonus „Blazers“ taip pat pasitraukė po pirmojo etapo, abi serijas pralaimėdama sausu rezultatu 0-4. Portlando ekipa visam sezonui neteko koją susilaužiusio Jusufo Nurkičiaus, taigi „Thunder“ šansų tikrai turi.

Po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio buksavę „Thunder“ sezonui artėjant į pabaigą vėl įsibegėjo ir užbaigė jį laimėdami 7 susitikimus iš 10 bei iš aštuntosios vietos šoktelėjo į šeštąją.

Portlando klubui „Thunder“ šiemet taip nebuvo parankus varžovas – tarpusavio akistatoje buvo patirti 4 pralaimėjimai iš tiek pat galimų, o lyg to būtų negana, „Thunder“ pagal pasiektas pergales išvykoje šiame sezone nusileido tik „Warriors“, „Bucks“ ir „Raptors“ klubams.

Taigi, skaičiai šioje poroje yra „Thunder“ pusėje, tačiau Russellas Westbrookas, Paulas George‘as bei kompanija viską turės įrodyti žaidimu.

Prognozė: „Thunder“ seriją laimės 4-3.

Hjustono „Rockets“ (4) – Jutos „Jazz“ (5)

Serijos favoritais derėtų įvardyti „Rockets“, tačiau „Jazz“ nurašyti nereikėtų. Jokia paslaptis, jog Mike‘o D‘Antoni auklėtinių žaidimas pastatytas ant tritaškių, o posakį live by the three, die by the three (liet. gyvenk tritaškiais, mirk tritaškiais) „Rockets“ turbūt žino geriausiai.

Praėjusių metų Vakarų konferencijos finalo septintajame mače „Rockets“ prametė 27 tritaškius iš eilės ir krito prieš čempionais tapusius „Warriors“.

Verta išskirti ir Jameso Hardeno žaidimo stilių. Gynėjas dažnai mėgsta provokuoti pražangas bei taip rinkti pigius taškus, tačiau jokia paslaptis, kad atkrintamosiose arbitrai nevengia leisti žaisti kiečiau, taigi barzdočiaus išmetamų baudų skaičius veikiausiai kris.

Žvelgiant į tarpusavio dvikovas reguliariajame sezone, būtent Hardeno žaidimas ir buvo kertinis faktorius, nulėmęs susitikimų baigtis. Rungtynėse, kurias „Rockets“ pralaimėjo, Hardenas buvo sulaikytas iki 29 bei 15 taškų. Būtent prieš „Jazz“ Hardenas sužaidė nerezultatyviausias sezono rungtynes. Vis tik, kuomet pergales šventė „Rockets“, Hardenas į „Jazz“ krepšį įskraidino 47 ir 43 taškus.

Jog „Jazz“ gali gintis, rodo ir viso sezono skaičiai. Reguliariajame sezone po 106,5 taško praleisdavęs Jutos klubas su šiuo rodikliu rikiuojasi ketvirtoje lygos vietoje, o į geriausiai besiginančio krepšininko titulą pretenduojantis Rudy Gobertas tikrai apsunkins gyvenimą „Rockets“ aukštaūgiui Clintui Capelai.

Taigi šioje serijoje atkaklios kovos laukti tikrai galima, tačiau „Jazz“ ekipai norint patekti į kitą etapą bus privalu sužaisti ketverias rungtynes tiesiog idealiai, nedarant nė menkiausios klaidos tiek puolant, tiek ginantis.

Prognozė: „Rockets“ seriją laimės 4-2.