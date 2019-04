Jaleno Riley netekę „Palangos Kuršiai“ neatsilaikė prieš „Sūduvą-Mantingą“

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr. D.Lukšta

Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ ekipa tapo Šakių „Vyčio“ varžove Nacionalinės krepšinio lygos finale. Marijampoliečiai antrajame pusfinalyje 86:79 (24:18, 25:19, 16:29, 21:11) palaužė „Palangos Kuršių“ krepšininkų pasipriešinimą.

Rungtynių žaidėjas Žygimantas Šimonis Taškai 15 Naudingumas 20 Baudų metimai 88% 7/8 Tritaškiai 25% 2/8

„Sūduva-Mantinga“ per pirmąsias 20 minučių dominavo aikštėje ir trečiojo kėlinio pradžioje buvo įgijusi 15-os taškų pranašumą (57:42), o įpusėjus kėliniui dar buvo priekyje – 64:51.

Vis dėlto palangiškiai nenuleido rankų ir, labiausiai Jaleno Riley pastangomis, užbaigė kėlinį atkarpa 15:1 ir išsiveržė į priekį – 66:65.

Per šį spurtą rezultatyviausias lygos žaidėjas pelnė 8 taškus, o iš viso per kėlinį surinko 12. Vis dėlto paskutinę to paties kėlinio minutę amerikietis pasitempė šlaunį ir daugiau aikštėje nebepasirodė. Be J. Riley „Palangos Kuršiai“ bus priversti žaisti ir rytojaus rungtynėse.

Be savo lyderio likę Mariaus Kiltinavičiaus auklėtiniai lemiamame ketvirtyje taškų nepelnė beveik keturias minutes, tačiau marijampoliečių gretose per šį laiką taškus pelnė tik Gvidas Galinauskas ir Ernestas Ežerskis – 69:66.

Matas Jucikas tapo naujuoju „Palangos Kuršių“ lyderiu ir pelnęs septynis taškus paeiliui vėl išvedė savo komandą į priekį – 73:69.

Vis dėlto lemiamų penkių minučių atkarpa priklausė Ryčio Vaišvilos auklėtiniams.

Iš pradžių tolimą metimą pataikė Aurimas Urbonas, tritaškį pridėjo Gediminas Navickas, Žygimantas Šimonis išprovokavo penktąją M. Juciko pražangą, o Justinas Jogminas pataikė du dvitaškius paeiliui ir marijampoliečiai, spurtavę 11:0, įgijo septynių taškų persvarą – 80:73.

Tomui Miškiniui pavyko pelnyti du taškus iš po krepšio, tačiau G. Navickas pataikė dar vieną tolimą metimą (83:75) ir rungtynių laimėtojas tapo aiškus.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavęs Žygimantas Šimonis per 31 minutę pelnė 15 taškų (1/2 dvit., 2/8 trit., 7/8 baud.), išprovokavo 5 pražangas ir surinko 20 naudingumo balų.

Marijampoliečių gynėjas A. Urbonas aikštėje prabuvo visas 40 minučių ir per jas pelnė 9 taškus (0/2 dvit., 2/7 trit., 3/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 12 naudingumo balų. Praėjusiose rungtynėse su Joniškio „Delikatesu“ A. Urbonas taip pat žaidė visas rungtynes, kai sužaidė 50 minučių.

J. Riley palangiškiams iki patirtos traumos spėjo pelnyti 18 taškų (4/7 dvit., 0/3 trit., 10/11 baud.). Amerikietis per 24 minutes taip pat atkovojo 6 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 9 pražangas ir surinko 27 naudingumo balus.

Taip pat 18 taškų (5/8 dvit., 1/1 trit., 5/7 baud.) pelnė M. Jucikas. Aukštaūgis per 29 minutes dar atkovojo 5 kamuolius, išprovokavo 8 pražangas ir surinko 19 naudingumo balų.

Rungtynės dėl 3-iosios vietos tarp „Palangos Kuršių“ ir „Telšių“ įvyks rytoj 12 val. Finalas tarp „Vyčio“ ir „Sūduvos-Mantingos“ Jonavos arenoje įvyks 15 val. 15 min.

„Sūduva-Mantinga“: Žygimantas Šimonis 15, Aurimas Kieža, Justinas Jogminas (9 atk. kam.) ir Ernestas Ežerskis po 13, Gediminas Navickas 10.

„Palangos Kuršiai“: Jalenas Riley (10/11 baud., 9 išpr. praž., 27 naud. bal.) ir Matas Jucikas (8 išpr. praž.) po 18, Aidas Viskontas 11 (5 rez. perd.).