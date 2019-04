Sireika įvertino „Žalgirio“ šansus ketvirtfinalyje: „Kauniečių neslėgs atsakomybė“

Nuotr.: BNS

Jau šiandien prasideda Eurolygos turnyro ketvirtfinaliai. Juose kausis į keturias poras suskirstytos likusios aštuonios komandos. Vienoje iš porų – ir Kauno „Žalgiris“, kuris antrus metus iš eilės sieks patekti į turnyro finalo ketvertą. Tiesa, šįkart užduotis, panašu, yra kur kas sunkesnė.

Bandys atkeršyti už prieš dvejus metus patirtą skriaudą

Ketvirtfinalio kovos prasidės Maskvoje, kur antrą vietą reguliariajame sezone užėmusi vietos CSKA priims Vitorijos „Baskonią“ (7 vieta). Nors finalo ketvertas ir vyks baskų tvirtovėje, tačiau patekimu į jį nudžiuginti savo sirgalius gali būti itin sudėtinga. Rusijos komanda laimėjo visas 13 turnyro atkrintamųjų serijų, kuriose dalyvavo. Vienoje jų prieš dvejus metus 3-0 įveikta ta pati „Baskonia“.

Tiesa, vilties suteikia tai, kad reguliariajame sezone komandos pasidalijo po pergalę – tiek Maskvoje (82:78), tiek Vitorijoje (76:73) pergales šventė šeimininkai. Tačiau šįkart namų pranašumą turi CSKA, kuri savo tvirtovėje šiai Ispanijos ekipai nėra pralaimėjusi net 15 metų.

Tad ne veltui jau pirmos akistatos akivaizdžia favorite laikoma Maskvos ekipa, kurios šansus nugalėti lažybų bendrovės „Betsafe“ analitikai vertina net 75,5 proc. O tai, kad serija baigsis CSKA pergale – net 80 proc. Tačiau „Šiaulių“ ekipos vyriausiasis treneris Antanas Sireika mano, kad baskai gali nepašykštėti staigmenų.

„Labai patinka, kaip „Baskonia“ žaidžia šį sezoną. Aišku, CSKA yra favoritas, bet Ispanijos ekipos nenurašyčiau, ji turi visai neblogus šansus“, – teigia strategas.

Tačiau visų pirma jiems reikės sustabdyti pirmais smuikais šį sezoną CSKA gretose griežiančius Cory Higginsą (vidutiniškai 14,9 tšk.), Nando de Colo (14 tšk.) ir Willą Clyburną (13,7 tšk.). „Baskonia“ gretose rezultatyviausiai žaidžia Tornike`as Shengelia (12,3 tšk.) ir Vincentas Poirier (11,3 tšk.). Lietuvis Tadas Sedekerskis rungtyniauja vos po 2:53 min. ir vid. pelno po 2 taškus.

„Žalgiriui“ – vienų iš turnyro favoritų iššūkis

Antradienį taip pat susikaus Eurolygos reguliariojo sezono nugalėtoja Stambulo „Fenerbahce“ ir su galinga 6 pergalių serija į atkrintamąsias įšokęs „Žalgiris“ (8 vieta). Praėjusiame sezone komandos susitiko turnyro pusfinalyje, kur stipresnė buvo Turkijos komanda (76:67). Geriau šį sezoną taip pat sekėsi Stambulo ekipai – 76:61 ir 82:75.

Turkijos komandą į pergales šį sezoną veda po 13 taškų vidutiniškai pelnantis Janas Vesely ir Kostas Sloukas (12 tšk.). Kauniečių ekipoje rezultatyviausiai žaidžia Brandonas Daviesas (14,4 tšk.) ir Nate`as Woltersas – 10,9 tšk.

Pirmosios tarpusavio dvikovos favorite laikoma Stambulo ekipa, kurios šansus „Betsafe“ analitikai vertina net 76,85 proc. Anot jų, serijoje jie dar didesni – tikimybė, kad ji baigsis „Fenerbahce“ pergale, vertinami net 85,64 proc. Daug vilčių kauniečiams neteikia ir Sireika.

„Tiesiog reikia pažvelgti, kaip Turkijos komanda žaidžia visą sezoną – ne veltui ji buvo pirmoje vietoje po reguliariojo sezono. Nors „Žalgiris“ parodė stebuklą ir papuolė į aštuntuką, tačiau dabar jam bus nelengva. Tiesa, ta pergalių serija davė pasitikėjimo, komanda įsibėgėjo. Be to, tuomet komandą slėgė atsakomybė, o dabar, kai jos nebėra, gali būti dvejopas efektas – arba ji gali sužaisti dar geriau, kaip dar nematėme, arba tai gali pakišti koją“, – mano treneris.

Intriga Turkijos ir Ispanijos komandų mūšyje

Trečiadienį krepšinio sirgalių laukia dar dvi įdomios Eurolygos ketvirtfinalio dvikovos. Kita Stambulo ekipa „Anadolu Efes“ (4 vieta) susitiks su „Barcelona“ (5 vieta). Turkijos ekipa nuo 2005 metų atkrintamosiose varžybose pralaimėjo visas penkias serijas, kuriose dalyvavo. Ispanijos atstovai paskutinius dvejus metus nežaidė atkrintamosiose, o paskutinį kartą finalo ketverte dalyvavo dar 2014 metais.

Šio sezono Eurolygos turnyre komandos pasidalino po pergalę namuose – Stambule rungtynės baigėsi rezultatu 92:70, Barselonoje – 80:65. Į pergales „Anadolu Efes“ šį sezoną vedė Adrienas Moermanas (12,3 tšk.) ir Rodrigue`as Beaubois (10,6 tšk.), o Katalonijos komandą – Thomas Heurtelis (10,5 tšk.) ir Ante Tomičius (9,7 tšk.).

Nors tiek tarpusavio dvikovos, tiek užimtos vietos nerodo nei vienos komandos akivaizdžios persvaros, favorite pirmoje akistatoje dėl namų pranašumo visgi laikoma Stambulo ekipa, kurios šansai nugalėti „Betsafe“ analitikų vertinami 63,53 proc. Panašu, kad ir serijoje geriau pasirodys „Anadolu Efes“ – 56,85 proc.

„Turkijos ekipa padarė didžiulį žingsnį į priekį. „Barcelona“ taip pat žaidžia gerą krepšinį, tačiau jai itin trūksta pastovumo – gali bet kada pralaimėti, tačiau ir bet kada laimėti. Tad serijoje abejoms ekipoms duočiau po 50 proc.“, – prognozuoja pašnekovas.

Ar pavyks nukarūnuoti čempionus?

Paskutiniai trečiadienį susirems čempionų titulą ginantis Madrido „Real“ (3 vieta) ir Atėnų „Panathinaikos“ (6 vieta). Šiame turnyro etape komandos buvo susitikusios ir pernai – serijoje 3-1 stipresnė buvo Ispanijos sostinės komanda. Tiesa, Graikijos ekipa laimėjo septynias iš aštuonių savo paskutinių rungtynių, tačiau vienas iš pralaimėjimų buvo patirtas namuose būtent prieš Madrido komandą (73:74). Kitas krepšinio grandų susitikimas baigėsi kur kas labiau įtikinama ispanų pergale rezultatu 89:68.

Šįkart viskas gali būti kitaip, nes „Real“ negalės padėti vienas jos lyderių Sergio Llullas, kuris pelnydavo vidutiniškai po 10,6 taško. Už jį rezultatyviau reguliariajame sezone žaidė tik Anthony Randolphas (12,9 tšk.). Tuo metu Atėnų komandos lyderis Nickas Calathesas vid. pelnydavo po 12,3 tšk. Lietuvis Lukas Lekavičius per 10:55 min. pelnydavo po 3,9 tšk.

Madrido ekipa, anot „Betsafe“ analitikų, turėtų nugalėti pirmose rungtynėse – to tikimybė vertinamą net 69,6 proc., o kad serija baigsis jų naudai – net 73,47 proc. Taip mano ir Sireika, kuris itin nesureikšmino vieno Ispanijos ekipos lyderių netekties.

„Jo netektis gal sumažina šansus nugalėti kokiais 10 proc., bet „Real“ turi daug gerų žaidėjų, yra tiesiog pajėgesnė komanda, kuri per 30 rungtynių parodė, kad žaidžia itin gerą krepšinį. Be to, ji taip pat turėjo laiko atokvėpiui, savo žaidimo pakoregavimui. Finaliniame ketverte gali būti netikėtumų, nes ten vienerios rungtynės viską lemia, o dabar varžomasi iki trijų pergalių, tad atsitiktinumų čia negali būti“, – prognozuoja pašnekovas.

Tačiau lažybų bendrovės „Betsafe“ analitikas Mindaugas Grigaitis kaip tik mano, kad šioje poroje gali būti daugiausiai netikėtumų.

„Šioje poroje – didžiausia intriga, nes „Panathinaikos“ demonstruoja itin gerą sportinę formą. Išvis, kai yra likusios aštuonios komandos, kiekviena jų gali pateikti savų kozirių“, – teigia analitikas.