Rezultatyvaus Leonardo vedama „Raptors“ išlygino serijos rezultatą

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuotr. AFP – Scanpix

„Raptors“ namuose 111:82 nugalėjo „Magic“





Toronto klubas išlygino serijos rezultatą – 1-1





Į pergalę „Raptors“ vedė Leonardas, pelnęs 37 taškus





Statistika

Kawhi Leonardas surengė rezultatyvų pasirodymą, o jo vedama „Raptors“ pasiekė revanšą dėl pirmojo pralaimėjimo Nacionalinės krepšinio lygos (NBA) atkrintamosiose.

Rungtynių žaidėjas Kawhi Leonard Taškai 37 Naudingumas 36 Tritaškiai 50% 4/8 Dvitaškiai 79% 11/14

Toronto klubas trečiadienio naktį namuose 111:82 (26:18, 25:21, 39:27, 21:16) nugalėjo Orlando „Magic“ krepšininkus ir išlygino serijos rezultatą (1-1).

Į pergalę „Raptors“ vedęs Leonardas per 33 minutes pelnė 37 taškus (11/14 dvit., 4/8 trit., 3/3 baud. met.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Per pirmąjį susitikimo ketvirtį Leonardui pavyko pelnyti 12 taškų, per trečiąjį – 17 taškų.

Krepšininkas pasiekė asmeninį rekordą NBA atkrintamosiose, kai realizavo 15 metimų iš žaidimo. Beje, Leonardas pataikė visus 9 pirmuosius bandymus ir tik dešimtasis metimas buvo netaiklus.

Leonardui gerai talkino pirmajame serijos susitikime strigęs ir taškų nepelnęs Kyle‘as Lowry. Įžaidėjas per 37 minutes sumetė 22 taškus (6/9 dvit., 2/4 trit., 4/5 baud. met.), išdalijo 7 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius.

„Raptors“ rungtynėse iškart šovė į priekį, laimėjo visus kėlinius ir nė karto neatsiliko, o didžiausias pranašumas, kurį buvo įgiję šeimininkai – 34 taškai. Orlando klubui taškų pelnyti nepavyko beveik penkias pirmojo kėlinio minutes.

„Magic“ prametė pirmąsias penkias baudas ir per du kėlinius realizavo 50 procentų (8/16 baud. met.) baudų metimų. Rungtynes jie baigė kiek geriau, tačiau vis dar žemu 54 procentų (13/24 baud. met.) baudų pataikymu. Tuo metu „Raptors“ prametė vos sykį ir realizavo 16 iš 17 vieno taško vertės metimų.

Toronto ekipa yra laimėjusi 9 atkrintamųjų susitikimus paeiliui, kai pataiko daugiau tritaškių nei oponentai. Šiandien „Raptors“ realizavo 11 bandymų iš tolimojo nuotolio. Savo ruožtu „Magic“ pataikė 9 tolimus metimus.

„Raptors“: Kawhi Leonardas 37, Kyle‘as Lowry 22 (7 rez. perd.), Pascalis Siakamas 19 (10 atk. kam.), Serge‘as Ibaka 13 (8 atk. kam.), Marcas Gasolis 9 (5 rez. perd.), …, Danielis Greenas 0 (6 atk. kam.).

„Magic“: Aaronas Gordonas 20 (5 atk. kam.), Terrence‘as Rossas 15, Evanas Fournier 10 (5 atk. kam.), Michaelas Carteris-Williamsas 8 (9 atk. kam.), Nikola Vučevičius 6 (6 atk. kam.).

Susitikimo apžvalga: