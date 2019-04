Lukos magija: ar trigubų dublių rekordus gerinęs Dončičius iškovos metų naujoko apdovanojimą?

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuotr. AFP – Scanpix

„Tai Lukos magija“, – tokia frazė po efektingų Luka Dončičiaus epizodų dažnai palikdavo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) komentatorių lūpas. Debiutinis sezonas krepšinio dievaičiui iš Europos buvo išskirtinis, o po jo tapo aišku – slovėnas pranoko visų krepšinio ekspertų lūkesčius.

Dončičiaus spindesys stipriausioje pasaulio lygoje prasidėjo nuo pirmųjų žingsnių ant parketo. Atakuojantis gynėjas NBA debiutavo jau būdamas tvirtas starto penketo žaidėjas bei visą sezoną fiksavo naujokams retai įkandamus vidurkius – per 32 minutes pelnydavo po 21,2 taško, atkovodavo po 7,7 kamuolio, atlikdavo po 5,9 rezultatyvaus perdavimo, perimdavo po kamuolį ir realizuodavo po 2,3 tritaškio per rungtynes.

Maža to, po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio Dončičius per identišką minučių kiekį rinkdavo jau po 22,8 taško, sugriebdavo po 9,5 kamuolio, atlikdavo po 6,9 rezultatyvaus perdavimo ir išprovokuodavo po 1,1 varžovų klaidą.

Atsižvelgdamas į tai, Dalaso „Mavericks“ treneris Rickas Carlisle‘as Dončičių įvardijo kaip geriausią matytą naujoką nuo 2003-ųjų, kai į lygą atvyko LeBronas Jamesas. Treneris taip pat pridėjo, jog slovėnas šiuo metu siekia geriausių NBA žaidėjų lygį bei gali tikėtis ateityje patekti į stipriausios pasaulio lygos „Šlovės muziejų“.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ kviečia susipažinti su pirmojo Dončičiaus sezono pasiekimais bei kova dėl metų naujoko apdovanojimo.

Trigubų dublių rekordininkas ir 20-5-5 klubo narys

Į statistikos metraščius patenka aštuoni Dončičiaus trigubi dubliai, su kuriais slovėnas tapo Dalaso „Mavericks“ rekordininku, aplenkdamas 1999-2000 metų sezone keturis trigubus dublius surinkusį Michaelą Finley. Beje, per paskutines septynerias sezono rungtynes Lukai dviženklius rodiklius trijose skirtingose kategorijose pavyko surinkti trijuose susitikimuose.

Jau pirmasis trigubas dublis Dončičiui buvo rekordinis. Sausio 21-ąją rungtynėse prieš Milvokio „Bucks“ Luka įmetė 18 taškų, atkovojo 11 kamuolių, išdalijo 11 rezultatyvių perdavimų bei taip tapo antru jauniausiu NBA krepšininku, užfiksavusiu trigubą dublį.

Dončičius taip pat buvo trečias daugiausiai dviženklių statistinių rodiklių bent tris kartus per rungtynes užfiksavęs naujokas. Pagal šį aspektą jam pavyko aplenkti legendinį Magicą Johnsoną.

Atakuojantis gynėjas per pirmąjį sezoną surinko 1526 taškus, o 1000-ąjį savo tašką įmetė vasario 2 dieną. Taip slovėnas tapo tik šeštuoju NBA krepšininku, pelniusiu tūkstantį taškų dar būnant 19-likos. Iki tol tokį pasiekimą buvo užfiksavęs Jamesas, Kevinas Durantas, Carmelo Anthony, Devinas Bookeris ir Dwightas Howardas.

Papildydamas savo pasiekimus statistiniame kontekste, Dončičius tapo penktuoju visų laikų naujoku, prisijungusiu prie 20-5-5 klubo. Tai krepšininkų būrys, kurie pirmaisiais karjeros metais gebėjo rinkti bent po 20 taškų, 5 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus.

Dončičius iškart susirinko ir savo sirgalių bendruomenę, o tai puikiai iliustravo NBA „Visų žvaigždžių“ rinkimų suvestinė – slovėnas gavo 4,2 milijono balsų, tačiau nė į vieną elitinių rungtynių komandą nepapuolė dėl per mažo įvertinimo iš kitų žaidėjų ir žurnalistų, nors fanų balsavime jis buvo antras tarp puolėjų, nusileidęs tik LeBronui.

Didelį sekėjų būrį Dončičiui padėjo sukviesti kvapą gniaužiantys ar dėl savo grožio iš vietų aistruolius keliantys epizodai, kurie retkarčiais netgi nulemdavo rungtynių baigtį. Vienas tokių – tolimas slovėno šūvis iš krašto, per 0,6 sekundės išplėšęs susitikimo pratęsimą. Nepaisant to, jog per pridėtą laiką „Mavericks“ nusileido Portlando „Trail Blazers“, šis metimas tapo vienu gražiausių NBA sezono epizodu.

Dėl metų naujoko titulo rungiasi su Trae Youngu

Nuotr. Zuma Press – Scanpix

Teksaso valstijos komandos puolėjas Dončičius yra laikomas favoritu laimėti NBA metų naujoko apdovanojimą. Pagrindinis slovėno konkurentas – Atlantos „Hawks“ rungtyniaujantis Trae Youngas.

Penktuoju šaukimu pašauktas amerikietis šį sezoną vidutiniškai rinkdavo po 19,1 taško, atlikdavo po 8,1 perdavimo, atkovodavo po 3,7 kamuolio, o iš žaidimo atakuodavo 41,8 procentų taiklumu.

Visgi dėl šių rinkimų pastaruoju metu kilo nemažai diskusijų. Dončičius už Youngą vidutiniškai žaisdavo ilgiau bei buvo geriausias žaidėjas atstovaujamoje komandoje. Jis „Mavericks“ gretose pirmavo pagal taškus, rezultatyvius perdavimus, išmestus metimus iš žaidimo ir baudas. Kitaip tariant, visas Dalaso klubo žaidimas, Dončičiui esant aikštėje, sukosi aplink jį.

„Mavericks“ iškovojo ir daugiau pergalių (31) nei Youngo „Hawks“ (29). Tiesa, nors laimėjo mažiau sykių, Atlantos komanda Rytų konferencijoje buvo dvylikta, kai Dalaso klubas Vakaruose buvo keturioliktas.

Dončičius su 21,2 vidutiniškai pelnomu tašku naujokų kategorijoje pirmauja pagal rezultatyvumą, kai Youngas, esantis antrojoje pozicijoje, sezono metu rinko po 19,1 taško. Slovėnas tarp naujokų dar lyderiauja pagal pataikytus tritaškius ir baudų metimus.

Vis dėlto pagal kelis statistinius rodiklius Youngas yra geresnis už Dončičių. „Hawks“ gynėjas yra daugiausiai taškų iš viso įmetęs krepšininkas (1,549 tšk.), krepšinio vunderkindas iš Slovėnijos – antras su 1,526 taškais.

Youngas tarp naujokų užtikrintai pirmauja tiek pagal iš viso atliktus (653 rez. perd), tiek pagal vidutiniškai išdalijamus (8,1 rez. perd.) rezultatyvius perdavimus. Tuo metu Dončičius pagal šiuos du aspektus yra antras – vidutiniškai skirstydavo po 6, o iš viso atidavė 429 rezultatyvius perdavimus.

Čia ir baigiasi Atlantos klubo įžaidėjo lyderystė, mat pagal vidutiniškai atkovojamus kamuolius (7,8) Dončičius yra antras, pagal perimtus kamuolius penktas (1,1), o Youngas į šiuos statistinius rodiklius geriausiai renkančių krepšininkų penketukus net nepatenka.

Panašu, jog pačiam Dončičiui geriausio naujoko rinkimai ne itin rūpi, nors slovėnas ir pabrėžė, jog triumfuoti prieš Youngą šioje nominacijoje norėtų.

„Žinoma, noriu laimėti, bet jei nuoširdžiai, tai man nerūpi, – paklaustas apie kovą dėl metų naujoko prizo su Youngu, atsakė Dončičius. – Aš vykstu namo ir žadu išsijungti visus socialinius tinklus. Niekas manęs neras.“

Luka Dončičius debiutiniame sezone greitai prisitaikė prie kitokio, tik NBA būdingo žaidimo stiliaus bei sužaidė sunkiai ateityje naujokui pakartojamą sezoną. Nesvarbu, ar slovėnui pavyks tapti geriausiu metų naujoku, nes dabar „Mavericks“ jau turi kuo pakeisti karjerą pabaigusį komandos lyderį Dirką Nowitzkį.