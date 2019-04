Auklėtiniais džiaugęsis Urbonas: „Tikiuosi, kad vyrų kiaušiniai prie Velykų stalo nesuminkštės“

Nuotr.: BNS

Utenos „Juventus“ šeštadienio rungtynėse išvykoje anksti susikrovė pranašumą ir sutriuškino vos vieną tritaškį pataikiusią Kėdainių „Nevėžio“ ekipą.

Rungtynių žaidėjas Tomas Dimša Taškai 23 Naudingumas 29 Tritaškiai 60% 3/5 Dvitaškiai 86% 6/7

„Juventus“ vyriausiasis treneris Žydrūnas Urbonas po pergalės prieš „Nevėžį“ džiaugėsi plano išpildymu ir atidavė duoklę žaidėjų pastangoms.

„Dažniausiai po šviesos pas mus būdavo tamsa, todėl šiandien buvo neramu. Kėdainių „Nevėžis“ nugalėjo „Rytą“ ir parodė, kad gali žaisti gerą krepšinį. Žinoma, „Rytas“ neturėjo Arciomo Parachouskio, o pas juos jis yra viena pagrindinių figūrų.

Dabar jau žiūrint į mūsų žaidimą man smagu kaip treneriui. Smagu strateguoti, nes pirmuosius tris ratus mums reikėjo daug mokytis, dėliotis, aiškintis. Kaip dabar matau, tai nebuvo blogai. Nenoriu sakyti, kad pasiekėme gerą formą pačiu metu, tačiau artėjame link to. Tikiuosi, kad vyrų kiaušiniai prie Velykų stalo nesuminkštės, norėtųsi, kad jie išliktų kieti, nes keletą pastarųjų rungtynių mes žaidžiame tikrai kietai“, – rungtynes komentavo strategas.

– Vienintėlė problema gynyboje turbūt buvo Martinas Junakovičius?

– Kai Junakovičius, būdamas pagrindiniu įžaidėju, atiduoda du rezultatyvius perdavimus, tai gali įmesti nors ir 30 taškų. Komanda juk nežaidė. Buvo keletas situacijų, kuriose paleidome Junakovičių, tačiau nėra taip, kad norėjome leisti jam įmesti tiek taškų. Šių rungtynių strategija mums pavyko labai gerai. Žaidėjų atsidavimas kai kuriose situacijose buvo puikus, todėl džiaugiuosi vyrais.

– Ar dėl prasto varžovų pataikymo keitėte gynybines sistemas rungtynių eigoje?

– Kaip sakė Virginijus Šeškus, Kėdainių arenos lankus reikia prisukti su „atviortke“, nes jie barškalai ir viskas į juos lenda. Labai akcentavome, kad nebūtų metimų ne per rankas. Natūralu, kad prieš Junakovičių mes ėjome apačia, nes jo pataikymo procentai tikrai neblizga. Dėl to jis ir metė daug, tačiau žaidimas pas juos nevyko. Kiti varžovų metimai buvo per rankas, todėl manau, kad laikėme gerą gynybą ant perimetro.