Žaidėjų išvarymais pažymėtame mače – Embiido benefisas ir dramatiška „76ers“ pergalė

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr. AP – Scanpix

„76ers“ paskutinėmis sekundėmis palaužė „Nets“, kai Mike'as Scottas pataikė tritaškį, likus žaisti 19,7 sek., pataikė tritaškį





Per paskutines 3 rungtynių minutes pirmaujanti komanda keitėsi 7 kartus





Trečiajame kėlinyje iš aikštės buvo išvyti Jimmy Butleris ir Jaredas Dudley





Joelis Embiidas pelnė 31 tašką, atkovojo 16 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 6 metimus





Statistika

Filadelfijos „76ers“ atsidūrė per pergalę nuo Rytų konferencijos pusfinalio. Ketvirtosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Bretto Browno auklėtiniai Brukline 112:108 (24:33, 33:30, 28:28, 27:17) pranoko vietos „Nets“ ir serijoje iki keturių pergalių pirmauja 3-1.

Rungtynių žaidėjas Joel Embiid Taškai 31 Naudingumas 44 Dvitaškiai 58% 11/19 Atkovoti kamuoliai 16

Dramatiškai besiklosčiusiose rungtynėse vien per paskutines 3 minutes pirmaujanti komanda keitėsi 7 kartus.

Po D’Angelo Russello tritaškio „Nets“, likus žaisti 86 sekundes, pirmavo 105:104, tačiau kitoje atakoje „76ers“ krepšininkai atsikovojo kamuolį po netaiklaus metimo ir J.J. Redickas atsakė tolimu metimu.

Po minutės pertraukėlės Russellas rado po krepšiu įkertantį Joe Harrisą ir šis metimu iš po krepšio vėl išvedė šeimininkus į priekį – 108:107.

Kitoje aikštės pusėje Joelis Embiidas buvo beįstringąs gynyboje, bet perdavė kamuolį Mike’ui Scottui ir šis, likus žaisti 19,7 sek., tolimu metimu persvėrė rezultatą „76ers“ naudai – 110:108.

„Nets“ tada suklydo, kai Jarrettas Allenas įstrigo trijų varžovų apsuptyje, ir Tobiasas Harrisas baudų metimais įtvirtino pergalę.

„76ers“ pergalę išplėšė nepaisant to, kad nuo trečiojo kėlinio vidurio žaidė be vieno iš lyderių, Jimmy Butlerio. Šis buvo išvarytas iš aikštės po to, kai įsivėlė į konfliktą su Jaredu Dudley.

Po kietos Joelio Embiiddo pražangos Dudley pastarąjį stumtelėjo, o netrukus šį žaidėją grubiai pastūmė Butleris ir įsistumdę krepšininkai galiausiai užvirto ant pirmose eilėse sėdinčių žiūrovų.

Teisėjai po vaizdo peržiūros nusprendė du pagrindinius konflikto dalyvius išvaryti iš aikštės.

Filadelfijos klube tada pirmuoju smuiku griežti ėmė Embiidas. Centras per kiek mažiau nei 32 minutes pelnė 31 tašką, atkovojo 16 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, blokavo 6 metimus ir perėmė 2 kamuolius.

Penktasis serijos mačas naktį iš antradienio į trečiadienį bus žaidžiamas Filadelfijoje.

„Nets“: Carisas LeVertas 25 (6 rez. perd.), D’Angelo Russellas ir Jarrettas Allenas po 21, Spenceris Dinwiddie 18, Joe Harrisas 10.

„76ers“: Joelis Embiidas 31 (16 atk. kam., 7 rez. perd.), Tobiasas Harrisas 24 (8 atk. kam., 6 rez. perd.), Benas Simmonsas 15 (8 rez. perd., 8 atk. kam.), Jimmy Butleris 11.