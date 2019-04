Obradovičius nusilenkė „Žalgirio“ sirgaliams: „Turite tuo didžiuotis“ 

ddadu

gal cia tik man taip pasirode,buvau arenoje gal pirma karta per pora metu,tai atmosfera buvo tragiska...is esmes sonuose dar zmones patriuksmauja,o is abieju puse pper viduri visi susede geria alu ir valgo bulvytes,cipsus ir t.t. tokie bbd deja visiskai...imeta biski paploja pasauke bet is esmes tyla visiska