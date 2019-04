Antanas Guoga traukiasi iš „Ryto“ prezidento pareigų

tiesiogas

Idiotai tie b tribuna kaip sakant kokia komanda toki ir sirgaliai ir vieni ir kiti niekam tike. geda uz tokius sirgalius visai saliai is ju puses nieko negirdeti tiktai skundai ir is nieko daugiau kitu komandu sirgaliai palaiko savas komandas ir viskas o sitie tai dar jiem tas negerai tai tas negerai nieko keisto jog komanda taip nieko ir nepasieke. o cia dabar del tos kepures uzsiliepsnojo tai kaip zverys sakyciau kad jis su zalgirio atributika butu sedejas varzybose tarp vilniaus ir kauno o jis tiesiog eurolygoje lietuviska komanda palaike tikrai cia nieko blogo bet ne B tribunai suprasti ka reiskia tokios kovos nes ju komanda neaisku ar dar kada zais eurolygoje tai va sitaip paskui ir lieja ta pykti jog komanda nelaimi nieko dabar praras guoga tai va dar tikrai pasijuoksiu jog teks nauja komanda kurti nes bankrutuos tas rytas ir jau seniai nera to kaip anksciau budavo rytas ir zalgiris dabar lkl yra tiktai zalgiris ir visos likusios komandos kurios kovoja del antros vietos