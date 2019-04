Pešičius: „Obradovičius pusfinalyje tikrai nenorėtų susitikti su „Barcelona“

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Nuotr. BasketNews.lt/V. Mikaitis

„Barcelonai“ Eurolygos ketvirtfinalio serijoje su Stambulo „Anadolu Efes“ pavyko išplėšti lemiamas rungtynes. Po katalonų pergale 82:72 pasibaigusio mačo, komandų strategų nuotaikos buvo skirtingos.

Rungtynių žaidėjas Victor Claver Taškai 8 Naudingumas 20 Atkovoti kamuoliai 8 Tritaškiai 100% 2/2

Po dvikovos „Anadolu Efes“ vyriausiasis treneris Erginas Atamanas kritikos pažėrė rungtynių arbitrams.

„Net „Golden State Warriors“ nebūtų laimėjusi tokiomis sąlygomis. Aš laimingas, kad žaidėjai nepatyrė traumų ir daugiau nenoriu kalbėti apie teisėjus“, – susierzinęs kalbėjo turkas ir po šių žodžių iškart paliko spaudos konferencijos salę.

Paklaustas apie tokį varžovų trenerio pasisakymą, „Barcelonos“ strategas Svestislavas Pešičius buvo nustebęs.

„Mes žaidėme kelis mačus su „Anadolu Efes“ ir visada po jų pasveikindavome priešininkus. Aš gerbiu Atamaną už tai, ką jis nuveikė šį sezoną. Labai modernus krepšinis su aukšto lygio žaidėjais bei talentu puolime. Jei jūs klausiate apie jo pasisakymą, esu šiek tiek nustebęs. Jis visada rodydavo pagarbą tiek „Barcelonai“, tiek man. Realu, kad jis neanalizavo statistikos. Per pirmąsias 20 minučių mes nemetėme nė vienos baudos. Iš viso jie metė 26 baudų metimus, mes – 9. Jis nori motyvuoti sirgalius Stambule. Tai – taktika“, – teigė specialistas iš Serbijos.

Pešičius tikisi, kad lemiamose serijos rungtynėse jo auklėtiniai išpildys žaidimo planą.

„Man visada svarbu, kaip komanda žaidžia. Šį vakarą mes žaidėme labai solidžiai ir nepraradome rungtynių kontrolės. Mes turime būti susikoncentravę ir to išmokome per praėjusį mačą. Stambule mes pirmiausia turėsime laimėti mikrodvikovas gynyboje, o po to ir puolime. Šį sezoną taip žaisdami laimėjome jau daug rungtynių. Tikiuosi, kad lemiamoje dvikovoje žaisime protingai, padėsime vienas kitam ir laikysimės žaidimo plano“, – kalbėjo „Barcos“ vyriausiasis treneris.

Pusfinalyje šios ketvirtfinalio poros nugalėtojas susitiks su Stambulo „Fenerbahče“, o Pešičius įsitikinęs, jog Eurolygos vicečempionai nenorėtų susitikti su katalonais.

„Željko Obradovičius tikrai nenori susitikti su „Barcelona“.“

Penktosios ketvirtfinalio serijos rungtynės tarp „Anadolu Efes“ ir „Barcelonos“ įvyks trečiadienį 20 val. Stambule.