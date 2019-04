Stringantis „Rytas“ – arti blogiausio pasiekimo nuo pat 1998 metų

eflow

Nuo to tik dar geriau LKL, nes jau buvo atsibodę tas pats per tą patį, net neįsivaizduoju kaip turi kitos komandos jaustis, kai sezonas prasideda ir žino, kad pirmos dvi vietos jau rezervuotos.. Dabar yra šiokia tokia intriga, džiugu, kad lyga stiprėja, paskutinės komandos bet kada gali pateikti staigmenų. Nors paskutiniais metais matome vis įdomesnį LKL, vis kažkas naujo, tik vienas nesikeičia - Žalgiris finale. Ir turbūt taip bus per visą lygos istoriją, nes kiti klubai nėra pajėgūs surinkti tokio biudžeto. Kas arčiausiai to gali būti, tai Rytas ir Neptūnas, be šių komandų būtų šaunu jeigu atsigautų Šiauliai. Bent jau PO bus tikrai nenuspėjami, vienintelė pora 1-8 kaip ir aiški, bet kitos gali pateikti staigmenų.