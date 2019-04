Eurolygos planuose – silpniausių klubų rotacija su Europos taurės lyderiais

Gag

As galvojau Eurolyga laikui begant sieks didinti komandu skaiciu ju per daug nekeiciant, kad isliktu stabilumas, didetu pajamos is reklamos, komandos stengusi rinktis didesni biudzeta pildytis aukstesnes klases zaidejais. o cia tik pyst ir viska priesingai sumasto.. :D manau dabartinis eurolygos formatas yra superinis, tik asmeniskai noretusi 20 komandu, ir kazkada ateityje didinti, daryti NBA formatu, dvi grupes, bet komandu nemetyti pirmyn atgal.. Cia galvoju butu zingsnis atgal sis jo pasiulymas