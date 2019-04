Po sunkios traumos galingai į rikiuotę sugrįžęs Janavičius: „Noriu kilti į kuo aukštesnį lygį“

Nuotr.: BNS

Kai Žygimantas Janavičius sėkmingai nardė po Kauno „Žalgirio“ krepšiu ir tiksliai dalijo perdavimus komandos draugams, vargu, ar nežinantys istorijos pagalvotų, kad prieš pusę metų jis tik svajojo apie sugrįžimą į aukščiausią lygį.

Pernai balandį Janavičius patyrė sunkią kojos traumą ir į aikštę grįžo tik šių metų sausį.

Neprireikė nė keturių mėnesių ir vienu talentingiausių savo kartos gynėjų laikytas Janavičius priminė apie save geriausiu būdu – Prienų „Skycop“ įžaidėjas pakilo į pirmą vietą tarp naudingiausių „Betsafe–LKL“ krepšininkų.

„Man visų pirma tai įrodymas, kad sėkmingai grįžau, – LKL.lt po pergalės prieš „Žalgirį“ sakė Janavičius. – Tikėjau, kad galiu. Antrą kartą patyriau tokią sunkią traumą, bet ji suteikė noro įrodyti, kad galiu daugiau.“

30-metis gynėjas prieš „Žalgirį“ surinko 20 taškų, 10 rezultatyvių perdavimų ir 31 naudingumo balą – tai geriausios jo rungtynės šį sezoną.

Tokia statistika leido Janavičiui (vid. 16,1 naudingumo balo) aplenkti Martiną Gebeną (15,6) ir Arciomą Parakhouskį (15,6) bei tapti naudingiausiuoju reguliariajame sezone.

„Mūsų komanda lygoje yra septinta-aštunta, tad tas naudingumas neparodo komandos pajėgumo, – įsitikinęs Janavičius. – Pirmaujančių komandų žaidėjams sunkiau surinkti naudingumo balus dėl didesnės rotacijos. Tačiau ši statistika rodo, kad sėkmingai grįžau po traumos. Noriu žengti žingsnį į priekį ir kilti į kuo aukštesnį lygį.“

Po kryžminių kelio raiščių traumos grįžęs Janavičius jau atkreipė rinktinės trenerių dėmesį ir vasarį atstovavo rinktinei atrankoje į pasaulio čempionatą.

Ar aukštesnis lygis – tai siekis šią vasarą žaisti pasaulio čempionate?

„Nauja FIBA sistema suteikė man šansą apsivilkti rinktinės marškinėlius ir esu laimingas, įgyvendinęs vieną iš tikslų, – teigė Janavičius. – Apie ją visada galvoju, bet konkurencija yra milžiniška. Yra du stiprūs įžaidėjai, dar begalė žaidėjų už jų nugarų. Aišku, norėtųsi joje žaisti, bet sunku kažką dabar pasakyti.“

Pasak įžaidėjo, jo dėmesys dabar – „Betsafe–LKL“ čempionatui. Nugalėjęs „Žalgirį“, Prienų klubas sutvirtino galimybes užimti aukštesnę nei aštuntą vietą reguliariajame sezone, o tai leistų ketvirtfinalyje išvengti „Žalgirio“.

„Sezonas LKL labai permainingas. Žiūrint į situaciją septinta vieta nėra blogiausia, kabinsimės į ją ir stengsimės išspausti kuo daugiau“, – teigė Janavičius.

„Skycop“ viena pergale lenkia aštuntoje vietoje esančią Alytaus „Dzūkiją“, bet per likusias trejas rungtynes žais su Klaipėdos „Neptūnu“ (penktadienį 18.30 val. per LKL.lt), Vilniaus „Rytu“ (sekmadienį 17 val. per BTV) ir Panevėžio „Lietkabeliu“.

Vieną iš pirmojo ketverto komandų jau įvykę prieniškiai džiaugiasi neeiline pergale ir tiki, kad gali išvengti „Žalgirio“ ketvirtfinalyje.