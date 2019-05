Šarūnas Jasikevičius atsidūrė Valančiūno ginamos „Grizzlies“ radare

Propeleris

Nemanau kad Saras tiktu NBA, ypac tokioj komandoj kaip Grizzlies. Per geras jis kaip treneris nba but, Europoj kitoks krepsinis, kur treneris is tiesu turi reiksme, kur kiekvienom rungtynem reikia pasiruost plana ir kiekvienam zaidejui atrast vieta komandoje. Kai tuo tarpu NBA viskas sukasi apie komandos zvaigzde ir kaip jis suzais, kai tiek daug rungtyniu niekas tiek nesiruosia kiekvienam macui tiesiog eina ir zaidzia. Mano nuomone Jasikevicius toks treneris kurio vieta europos top komandose bet ne nba, i nba gali eit nebent viska laimejas europoj.