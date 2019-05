Leonardas lemiamu metu pribaigė „76ers“ ir serijos rezultatas tapo lygus

Dzemaloidas

Gasolis grazu ziuret, realiai is 9 rungtyniu playoffuose, tai 8 grajuose suvalge tiek vuceviciu tiek embida uzdare gynyboje, fizinis kontaktas, kietas grajus ties prazangos riba, neveltui Defensive player of the year dar neseniai buvo. O dar puolime suzaidzia karts nuo karto, Manau nera klausimu ar sitie mainqi naudingi buvo raptoriams, be just tikriausiai su Orlando but nuv 6-7 grajai, o pries phila db atsilikinetu 3-1.