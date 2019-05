NBA skaičiais išsiskyręs talentingas „Žalgirio“ įžaidėjas nori į aukštesnį lygį

Nuotr.: V.Mikaitis

NBA pirmenybėse tik Jamesas Hardenas, Stephenas Curry ir Paulas George’as, o Eurolygoje – tik Aleksejus Švedas tritaškius metė dažniau nei tai Latvijos-Estijos jungtinėje lygoje darė Kauno „Žalgirio“ paskolintas įžaidėjas Arnas Velička.

19-os metų 195 cm ūgio kaunietis į Estijos Tartu „Ulikool“ ekipą išvyko atgauti pasitikėjimo savo jėgomis bei įgyti daugiau žaidimo praktikos, o tai darė su kaupu – vidutiniškai per rungtynes išmesdavo po 15,6 metimo, tarp kurių – 9,3 tritaškio.

„Manau, kad laisvės turėjau daug, bet taip pat ir žaidžiau didelį minučių kiekį (33 min. – aut. past.), tai irgi prisidėjo prie tokio metimų skaičiaus. Man toks vaidmuo tinka ir patinka“, – interviu tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo Velička.

Tai buvo gera vieta Veličkai, kuris pusę praėjusio sezono sėdėjo ant Panevėžio „Lietkabelio“ suolo: per 14 LKL rungtynių aikštėje praleido 104 minutes, kai Latvijos-Estijos lygoje per 28 mačus sužaidė 920 minučių.

Lietuvis Latvijos-Estijos lygoje turėjo tokią prabangą atlikti daugybę metimų, kokios neturėjo nuo Moksleivių krepšinio lygos. Arba tokią, kurią gauna tik geriausios NBA ir Eurolygos žvaigždės.

NBA Hardenas šį sezoną vidutiniškai per rungtynes išmeta po 13,1 tritaškio, Curry – 11,4, o George’as atakuodavo po 9,8 karto. Visi kiti krepšininkai iš tolimos distancijos metė rečiau nei Velička Latvijos-Estijos lygoje.

Kemba Walkeris ir Ericas Gordonas šį sezoną fiksuoja 8,9 išmesto tritaškio vidurkį, Damianas Lillardas – 8,2, Buddy Hieldas – 7,9, J.J. Redickas ir D’Angelo Russellas – po 7,8.

Eurolygoje Švedas vidutiniškai atlikdavo po 11,1 tritaškio, o kiti krepšininkai – gerokai mažiau: Mike’as Jamesas išmesdavo po 7,2 tritaškio, Scottie Wilbekinas – 6,8, Sergio Llullas – 6,2, Matthew Janningas – 6.

LKL pagal tritaškių skaičių Veličkai neprilygo niekas. Martynas Gecevičius pasiekė 7,2 tritaškio vidurkį, Chauncey Collinsas – 6,1, Eimantas Bendžius ir Karolis Lukošiūnas – po 5,4.

Kaip Velička papuolė į komandą, kurioje gavo tokį didžiulį vaidmenį? Pirmas žingsnis buvo praėjusią vasarą su „Žalgiriu“ pasirašytas kontraktas pagal formulę 2+2.

Krepšininkas pasakoja, kad „Žalgirio“ direktorius Paulius Motiejūnas ir Tartu ekipos treneris Priitas Vene yra artimi bičiuliai, todėl kauniečiai buvo garantuoti dėl Veličkos vaidmens Estijoje.

Be to, Vene itin mėgsta lietuvių krepšininkus – jis pats šio dešimtmečio pradžioje dirbo „Žalgirio“ dublerių ekipoje NKL ir „Kauno“ klube LKL, be to, kasmet į savo treniruojamas komandas kviečiasi lietuvius. Be Veličkos, šį sezoną jo ekipoje taip pat žaidė Julius Kazakauskas ir Tautvydas Šležas.

„Pagrindinis tikslas keliantis į Tartu komandą buvo susigrąžinti pasitikėjimą savimi. Panevėžyje buvau jį praradęs ir nebuvau toks užtikrintas savo veiksmais, tad tiesiog norėjau pajusti smagumą žaisti. Buvau komandos lyderis, vienas pagrindinių žaidėjų, todėl pasijaučiau taip, kaip jaunimo rinktinėse.

Patobulėjo pats žaidimo pojūtis. Dabar tikiu tuo, ką darau, žinau, ką galiu padaryti prieš gerus varžovus. Buvo nemažai gerų komandų ir prieš jas gerai sužaisdavau. Taip atsirado pasitikėjimas savimi“, – džiaugėsi gynėjas.

Latvijos-Estijos lygoje Velička vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 33 minutes, pelnydavo po 19,2 taško (3 vieta lygoje), atkovodavo po 4,2 kamuolio, atlikdavo po 5,6 rezultatyvaus perdavimo (10 vieta lygoje) ir perimdavo po 1,8 kamuolio.

Nors metimų skaičius buvo didžiulis, geru taiklumu jaunuolis pasigirti negalėjo. Tikslą pasiekė 45 proc. dvitaškių, 28,3 proc. tritaškių ir 70,2 proc. baudos metimų.

„Pataikymo procentas galbūt nėra labai geras, bet manau, kad pramečiau labai daug sunkių metimų. Dažnai kamuolys mano rankose atsidurdavo paskutinėmis sekundėmis, todėl dažnai turėjau mesti ir neparuoštus metimus. Savo metimu nė kiek neabejoju“, – pasakojo krepšininkas.

Latvijos-Estijos lygoje šį sezoną varžėsi trys ir pajėgesnėse pirmenybėse dalyvaujantys klubai: Talino „Kalev Cramo“ šiuo metu žaidžia VTB Vieningosios lygos atkrintamosiose, Rygos VEF Vieningosios lygos reguliariajame sezone užėmė 10-ąją vietą, o „Ventspils“ ekipa rungtyniavo FIBA Čempionų lygoje.

Reguliariajame sezone Veličkos ekipa užėmė šeštąją vietą ir atkrintamosiose neatsilaikė prieš kur kas stipresnę „Kalev Cramo“, kurią treniruoja Donaldas Kairys.

Velička norėtų kitą sezoną su tokio pajėgumo ekipomis rungtyniauti nuolat.

„Žiūrint į kitą sezoną, žinau, kad patekus į aukštesnį lygį, neturėsiu tokio didelio vaidmens, nebebus tiek metimų, o prie to nebūtų problemų prisitaikyti. Manau, kad galiu žaisti ir turint kitokį vaidmenį, bet šįkart buvau lyderis ir man tai patiko.

Dėl kito sezono iš pradžių reikia kalbėti su „Žalgiriu“. Jie baigs sezoną ir tuomet nuspręs dėl manęs. Jeigu nebūsiu „Žalgiryje“, tuomet norėčiau persikelti į Europos taurės arba FIBA Čempionų lygos klubą, kad turėčiau galimybę rungtyniauti ne tik vietinėje lygoje, bet ir Europoje“, – į ateitį žvelgė Velička.

Grįžęs po sezono Estijoje, gynėjas 10 dienų pailsėjo ir kibo į darbus su „Žalgirio“ treneriais. Jis dirba su fizinio rengimo treneriais Justinu Grainiu ir Nerijumi Navicku, taip pat su pagrindinės „Žalgirio“ ekipos treneriu Tomu Masiuliu ir dublerių komandos trenerio asistentu Dariumi Sirtautu.

Taip Velička dirbs iki birželio mėnesio ir ruošis paskutiniam savo išbandymui jaunimo rinktinėse – Europos dvidešimtmečių čempionatui. Pasirengimo stovykla prasidės birželio 10-ąją dieną.

Iki tol įžaidėjas kiekvienoje treniruotėje daro viską, kad priaugtų „Žalgirio“ lygį.

„Mano tikslas yra žaisti „Žalgiryje“, bet nežinau, kada tai pavyks padaryti. Noriu tobulėti, kad vieną dieną ten žaisčiau, o viskas priklausys nuo „Žalgirio“ trenerių ir vadovybės“, – teigia jaunasis krepšininkas.