„Anadolu Efes“ žvaigždė apie Micičių: „Jei norės, galės žaisti NBA“

Nuotr.: Imago Sport – Scanpix

Nuotr. Imago Sport – Scanpix

Puikų sezoną Stambulo „Anadolu Efes“ gretose žaidžiantis buvęs žalgirietis Vasilije Micičius sulaukė gražių žodžių iš komandos draugo Shane'o Larkino.

Larkinas, kuris dar praėjusį sezoną žaidė Bostono „Celtics“ ekipoje, o iš viso stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje praleido keturis sezonus, įvertino Micičiaus galimybes praverti NBA duris.

„Vasia turi puikias galimybes žaisti NBA, jei tik pats to norės. Tai priklausys nuo jo, ko jis norės iš savo karjeros. NBA, lyginant su Europa, yra visai kita situacija. Turiu daug patirties ten. Už Atlanto žaidi 15-20 minučių per rungtynes, kartais rankose turi kamuolį, bet tavo pagrindinė užduotis nėra mesti į krepšį ar žaisti pikenrolą, nes tam yra tokie žaidėjai kaip Jamesas Hardenas ar Stephenas Curry, kurie rankose turi kamuolį visą laiką. Reikia prie to priprasti.

Micičius šį sezoną įrodė, kad turi potencialo būti žvaigžde Europoje ilgą laiką. Nesakau, kad jis neturi galimybės NBA ilgą laiką turėti savo rankose kamuolį, bet tai yra sudėtingesnė situacija. Jis neabejotinai turi talentą bei fizines galimybes skirtas žaisti NBA“, – serbą gyrė Larkinas.

Micičius šį sezoną Eurolygoje vidutiniškai pelno po 12,1 taško, atlieka po 5,7 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 13,9 naudingumo balo.