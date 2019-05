Katastrofa? LKL atkrintamosios ir reguliarusis sezonas gali būti lengvai pataisomi

milasiui

siaip geriau jau nieko nebesugalvosi.



as apie 26 rungtyniu reguliaru sezona skeliant ji po 2 ratu per pus jau 2-3 mastau.



taip butu gerokai idomiau ir labai daug prapultu nieko nelemianciu nesvarbiu varzybu.



idealus pasiulymas tinkantis visoms komandoms.



reguliarus 26 rungtynes, jei jau labai reikia kedainiams ar alytuj, kad pas juos atvaziuotu neptunas 2 kartus per metus, galima suzaisti ir 31 rungtynes, atkrintamosios mano manymu turetu buti ilgesnes, nes 2-2-3 tai is tikruju per mazai, o sutrumpinus reguliaru, galima butu prailginti atkrintamasias, pvz iki 2-3-4 ar 2-3-3 modelio. pasiulymas tikrai superinis, tik gaila, kad ne visi supranta ir ne ten ziuri. siu metu pavyzdys pasvalys 4 rate, nelaimejo nieko, nenukrito niekur, tai kam tada zaisti? gal pats laikas susimastyt lkl vadovybei, nes dabartinis reguliaraus formatas tai is tikruju niekam tikes.