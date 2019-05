Dėl problemų sezono metu apgailestavęs Urlepas: „Būtume kovęsi dėl penktosios vietos“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Alytaus „Dzūkija“ antrosiose LKL ketvirtfinalio rungtynėse su Kauno „Žalgiriu“ pirmuosius du kėlinius kovėsi kaip lygūs su lygiais, tačiau po pertraukos paleido varžovus į priekį ir užbaigė savo sezoną.

Po pralaimėjimo dzūkų vyriausiasis treneris Andrejus Urlepas negailėjo pagyrų Lietuvos čempionams.

„Žalgiris“ parodė, kad yra geriausia lygos komanda. Jie pakeitė pavarą, įjungė dviem pavarom aukščiau ir mums tai buvo per sudėtinga. Negaliu nieko pasakyti apie savo žaidėjus, padarėme, ką galėjome, bet to negana žaidžiant su „Žalgiriu“, – kalbėjo Urlepas.

Alytaus sporto ir rekreacijos centre, kuris talpina iki 5500 žiūrovų, dvikovą stebėjo mažiau nei 2 tūkst. sirgalių (1749), o dėl to buvo nepatenkintas specialistas iš Slovėnijos.

„Esu nusivylęs nes buvo nedaug fanų, o ši vieta visada būdavo pilna. Deja, šiandien ne. Gal būtume geriau pasirodę su didesne fanų parama. Nenorėjome finišuoti aštunti, žinojome, kad neturime šansų su „Žalgiriu“, bet, manau per abejas rungtynes parodėme, kad nusipelnėme būti atkrintamosiose“, – teigė „Dzūkijos“ vyriausiasis treneris.

Apibendrindamas sezoną, Urlepas apgailestavo, jog nepavyko išvengti problemų, kurios ir nulėmė tai, jog jau ketvirtfinalyje teko susidurti su Lietuvos čempionais.

„Šį sezoną pralaimėjome 14 rungtynių per pratęsimą arba mažiau nei 5 taškais. Sausio mėnesį žaidėme remdamiesi tik lietuviais. Turėjome problemų, žaidėme be impulso, žaidėjai išvyko, nenorėjo čia būti, dėl to turėjome blogą lapkritį, gruodį ir sausį. Dėl to ir finišavome aštunti. Manau, kad turėdami visą komandą visą sezoną, nebūtume finišavę aštunti, būtume kovęsi dėl penktosios vietos ir tada būtų buvusios kitokios atkrintamosios“, – po dvikovos sakė 61-erių metų strategas.

Paklaustas apie savo ateitį klube, Urlepas nedaugžodžiavo.

„Dar per anksti kalbėti.“