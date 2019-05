Intrigos ir išdavystė: Johnsonas be užuolankų pasakė, kodėl paliko „Lakers“

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

Los Andželo „Lakers“ ekipą palikęs Magicas Johnsonas apie tai pagaliau prabilo atvirai – krepšinio legenda klubo generalinį vadybininką Robą Pelinką apkaltino išdavyste.

59-erių Johnsonas, šį sezoną pasitraukęs iš klubo prezidento pareigų, teigė buvęs apgautas.

„Jeigu kalbėsite apie išdavystę, kalbėkite apie Robą, – tiesioginiame eteryje sakė Johnsonas. – Bet aš turiu pažvelgti ir į save, juk taip dirbau mėnesius.

Man nepatiko, kad Timas Harrisas (operacijų vadovas) buvo per daug įsitraukęs į krepšinio pusę. Jis turėtų rūpintis verslu. Janie (Buss, klubo vadovė) turėjo sutvarkyti šį reikalą.“

Johsonas taip pat pasakojo, kad jo nesutarimai su Pelinka prasidėjo dar pirmąjį sezoną „Lakers“ klube.

Anot buvusio krepšininko, šis jam už akių priekaištaudavo dėl neva nepakankamo atsidavimo.

„Vis girdėdavau jį kalbantį, kad Magicas per retai būna biure, per mažai stengiasi. Man nepatiko, kad tai kalbama man už nugaros.

Be to, vėliau pradėjau girdėti, kad Pelinka taip apie mane kalba ir už krepšinio pasaulio ribų. Žinote, per tiek metų susidarau daug draugų ir daug priešų“, – sakė Johnsonas.

Nors Johnsonas ilgai galvojo trauktis dėl nesutarimų su kolega, paskutinis lašas jo taurėje buvo dilema dėl dabar jau buvusio trenerio Luke'o Waltono.

„Norėjau, kad jis būtų atleistas ir dėl to reikalo su ja (Janie Buss) turėjome tris susitikimus. Per pirmąjį man sakė, kad pagalvosime, per antrąjį – kad galiu jį atleisti, o per trečiąjį pasiūlė visgi pasilikti trenerį.

Be to, į paskutinį susitikimą ji atsivedė Timą, kuris siūlė išlaikyti Waltoną, mat šis – jo bičiulis. Man buvo nesmagu sužinoti, kad neturiu sprendimo teisės, kurią turėčiau turėti“, – kalbėjo Johnsonas.