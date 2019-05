„Blazers“ pratęsė sutartį su treneriu

Nuotr.: AFP – Scanpix

Portlando „Trail Blazers“ susitarė dėl kontrakto pratęsimo su vyriausiuoju treneriu Terry Stottsu.

Klubas apie tai paskelbė oficialiai, tačiau detalių neatskleidė – pabrėžta tik tai, kad susitarta dėl ilgalaikės sutarties.

Apie sprendimą pranešta praėjus dienai po to, kai „Blazers“ Vakarų konferencijos finale 0-4 nusileido „Golden State Warriors“ ir baigė sezoną.

Šį sezoną „Blazers“ pirmą kartą nuo 2000 metų pasiekė Vakarų konferencijos finalą. Be to, klubas pasiekė tokį rezultatą nepaisant to, jog dar kovo 25-ąją prarado savo pagrindinį vidurio puolėją Jusufą Nurkičių.

Stottsas „Blazers“ klube baigė septintąjį sezoną. Šešis iš jų ekipa žaidė atkrintamosiose varžybose.

61-erių metų treneris per septynerius metus su „Blazers“ iškovojo 325 pergales ir suklupo 249 kartus.

Bendras jo NBA pergalių ir pralaimėjimų rodiklis per 11 sezonų yra 440 laimėjimų ir 417 nesėkmių.