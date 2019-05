„Warriors“ gerų naujienų nesulaukė: finalo seriją pradės be Duranto

kasioguru

dar vienas durnius prisiziurejes the starters ar kitu jankiu medios apuoku kliedesiu. kiek is tu varzybu buvo playofiniu pries top komandas? reguliarkej lost pries Knicks ar Bulls galima isvis be zvaigzdziu. be Duranto GS sedetu su tuo 1 ziedu, kuri laimejo, kai varzovai traumu turejo.



bet naujiena tikrai gera - kai gaus serijos pradzioj nuo Bucksu (turbut), gal visi duneliai baigs kliedet apie ta geresni zaidima be KD.