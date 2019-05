Šarūnas Marčiulionis išrinktas į Europos Parlamentą

Tomas

Vertas būti išrinktu. Jau vien dėl to, kad kone savo lėšomis sukūrė ir išlaikė Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklą, kuri kaip ir Sabonio mokykla išugdė daug talentų tempusių mūsų rinktinę. Be to, vadovauti mokyklai reikia ir subegėjimų. Europos parlamente daug žmonių kurių įgūdžiai kur kas menkesni, charakteriai konfliktiški ar net siekia suskaldyti Europą, kaip pvz Lepen. Tai galit neabejot, Šarūnas bus geras vidutiniokas, o gal net daugiau. Priklauso nuo jo ambicijų ir kiek reikšis.