Birželį išsipinsianti intriga: ką apie Eurolygą sostinėje mano „Ryto“ ir „Žalgirio“ nariai?

Ziurint is Eurolygos perspektyvos. Nera jokios ekonomines naudos tureti Ryta Eurolygoje. Visu prima Lietuva yra maza rinka ir Zalgiris cia dominuoja. Ziurimumas per TV Lietuvoje smarkiai nepakils jei turesim 2 klubus. Didele Vilniaus krepsinio fanu dalis siaip ar taip palaiko Zalgiri Eurolygoje. Mazos rinkos skaidymas tik sukurs daugiau konkurencijos pritraukiant remejus ir renkant pajamas is ziurovu. Tai reiskia mazesni, tolygiau pasiskirste biudzetai (tarp Ryto ir Zalgirio), silpnesnes komandos ir zemesnis bendras krepsinio lygis. Eurolyga manau turetu koncentruotis kaip auginti klubu biudzetus, auginti ju fanu bazes ir taip kelti bendra kases lygi. As manau Serbija ir Kroatija yra salys kur Eurolyga turetu koncentruotis.