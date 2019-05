„Lietkabelio“ startu nusivylęs Čanakas: „Tokiose rungtynėse viską lemia širdis“

Nuotr.: BNS

LKL bronzinei serijai persikėlus į Panevėžį, „Lietkabeliui“ nepavyko pasinaudoti užnugariu „Cido“ arenoje ir užsikabinti LKL bronzinėje serijoje. Aukštaitijos komanda savo aikštėje 75:88 nusileido Klapėdos „Neptūnui“ ir kovoje dėl trečiosios vietos atsidūrė ant prarajos ribos, serijoje iki trijų pergalių atsilikdama 0-2.

„Panašios rungtynės kaip ir Klaipėdoje, – spaudos konferencijoje atsiduso „Lietkabelio“ vyr. treneris Nenadas Čankas. – Startavome be energijos ir gynybos, per pirmąją mačo dalį jie pelnė 50 taškų, per pirmąjį kėlinį metė 13 baudų metimų.

Jeigu šitaip pradedame mačą, „Neptūnas“ yra tokia gera komanda, kad mes negalime vėl grįžti į rungtynes. Mes vienu momentu vėl kabinomės, bet paskui priėmėme blogus sprendimus puolime, blogai pataikėme baudas ir dabar yra 2-0 „Neptūno“ naudai.“

Dar dvikovos pradžioje „Neptūną“ į priekį paleidę „Lietkabelio“ krepšininkai antrajame ketvirtyje turėjo net 16 taškų deficitą. Kas kartą surengę po mažą spurtą, panevėžiečiai trečiajame kėlinyje priartėjo per vieną tašką (58:59), bet galiausiai taip ir neperlaužė rungtynių.

„Tris atakas paeiliui puolime nieko nesusikūrėme, jie nubaudė mus, o kritiniu metu prametėme baudas“, – pagrindines priežastis vardijo Čanakas.

Žūtbūtinis mūšis „Lietkabeliui“ penktadienį vyks Klaipėdoje. Kokių pakeitimų reikia „Lietkabeliui“, jog serija dar mažiausiai grįžtų į Panevėžį ketvirtajam mūšiui?

„Nereikia daug nieko keisti, – pabrėžė Čanakas. – Tokiose rungtynėse viską lemia širdis, o ne krepšinio žinios ar patirtis. Privalome pademonstruoti charakterį ir tam atiduosime visas jėgas Klaipėdoje.“